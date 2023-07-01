Кто из знаменитостей только что погулял на свадьбе - своей или собственных детей

Финита ля комедия

В Comedy Club теперь на одного холостяка стало меньше - 30-летний Андрей Бебуришвили женился. В своих монологах комик хвастал своей любвеобильностью. А недавно удивил шутливым монологом: «Свадьба в Москве - это очень дорого! Мы с моей невестой насчитали 8 млн руб. Ну, без моего выступления будет три...»

И тут Бебуришвили взял и по-настоящему женился - и свадьбу на 100 человек сыграл. По видео и фото с торжества стало понятно, что невеста Андрея ждет ребенка. Избранница комика Мария - сооснователь книжного клуба в Санкт-Петербурге.

Молодые сыграли классическую свадьбу. По оценкам экспертов, расходов было «где-то на 1 млн руб.». Юморист арендовал загородный банкетный зал с красивой верандой, где прошла церемония обмена клятвами верности.

Среди гостей было много комиков: Илья Макаров, Денис Дорохов, Павел Дедищев, Гурам Амарян, Игорь Джабраилов, Александр Ваш. Приехало много врачей из Волгограда - жених из семьи известных хирургов, его родные - светила медицины в нескольких поколениях. Сам Андрей закончил обучение в Волгоградской медицинской академии, получил диплом хирурга и... поехал побеждать в шоу «Comedy Баттл».

Фишкой торжества стал огромный батут, на котором бородатые комики резвились как дети. Милая деталь банкета: жених не смог справиться с тортом, но на помощь пришла жена - и ловко отрезала кусок.

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