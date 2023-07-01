Кто из знаменитостей только что погулял на свадьбе - своей или собственных детей

Финита ля комедия
В Comedy Club теперь на одного холостяка стало меньше - 30-летний Андрей Бебуришвили женился. В своих монологах комик хвастал своей любвеобильностью. А недавно удивил шутливым монологом: «Свадьба в Москве - это очень дорого! Мы с моей невестой насчитали 8 млн руб. Ну, без моего выступления будет три...»
И тут Бебуришвили взял и по-настоящему женился - и свадьбу на 100 человек сыграл. По видео и фото с торжества стало понятно, что невеста Андрея ждет ребенка. Избранница комика Мария - сооснователь книжного клуба в Санкт-Петербурге.
Молодые сыграли классическую свадьбу. По оценкам экспертов, расходов было «где-то на 1 млн руб.». Юморист арендовал загородный банкетный зал с красивой верандой, где прошла церемония обмена клятвами верности.
Среди гостей было много комиков: Илья Макаров, Денис Дорохов, Павел Дедищев, Гурам Амарян, Игорь Джабраилов, Александр Ваш. Приехало много врачей из Волгограда - жених из семьи известных хирургов, его родные - светила медицины в нескольких поколениях. Сам Андрей закончил обучение в Волгоградской медицинской академии, получил диплом хирурга и... поехал побеждать в шоу «Comedy Баттл».
Фишкой торжества стал огромный батут, на котором бородатые комики резвились как дети. Милая деталь банкета: жених не смог справиться с тортом, но на помощь пришла жена - и ловко отрезала кусок.
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Оттепель в отношениях
Фото: соцсети
36-летняя Аня Чиповская вышла замуж в элегантном белом платье. Избранник актрисы - ее коллега, 34-летний Дмитрий Ендальцев. Пара пять лет в отношениях - они начались после совместных съемок в ромкоме «Гороскоп на удачу».
Влюбленные жили в квартире Чиповской, и теперь ничего не изменилось, просто появился штамп в паспорте. Свадьба была скромной, но с непременными атрибутами - цветы, платье, загс, шампанское, ужин с близкими и друзьями в ресторане.
По бракосочетанию Чиповской можно отследить парочку трендов свадебного сезона: вместо пышного платья - нарядное белое, идеально сидящее по фигуре; вместо гулянки с тамадой на 200 персон - ужин с родными и самыми близкими друзьями на 20 человек, где друзья сами готовили конкурсы и оригинальные поздравления, творческие номера.
По слухам, Аня заспешила замуж, так как планирует стать мамой. Однако пока талия артистки все такая же осиная, как в «Оттепели» или «Психе».
Футболист на выезде
Главный тренер ФК «Ростов» и сборной России по футболу 54-летний Валерий Карпин выдал замуж 22-летнюю дочь Валерию. У тренера две маленькие дочери от нынешнего (третьего) брака и три взрослые от предыдущих отношений.
Валерия родилась в Испании, где тогда играл Карпин. Там она осталась жить с мамой и сестрой после того, как футболист вернулся в Россию. На свадьбу к дочке от первого брака Карпин с нынешней женой Дарьей летал в Испанию.
Избранником Валерии стал испанец Фернандо Портела. Тренер вел дочь к алтарю под хит Scorpions Wind Of Changes. После регистрации гости переместились в ресторан. Карпин произнес шутливый тост: «Возврат не принимается, Фернандо. Теперь это твои проблемы!»
А в это время
Вера Алентова женила внука
Фото: соцсети