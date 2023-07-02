Измены, фейковые романы и жаркие страсти звезд турецких сериалов

Про турецкого Джейсона Момоа в местной прессе ходят легенды. Длинноволосый актер и модель, прославивший сериал «Ранняя пташка», очень любит оголяться в соцсетях (и делает это почти так же часто, как и русский актер Роман Курцын).

Его раскачанный торс сводит с ума дам - которым, как говорят, нет числа. Джану приписывали отношения с актрисами Ачельей Топалоглу, Демет Оздемир, Бестемсу Оздемир, Озге Гюрель, наследницей влиятельной династии, светской львицей Аслышах Алкочлар и даже пышногрудой итальянской телеведущей Дилеттой Леотта.

Правда, в итоге Джан остался в холостяках, а все перечисленные красотки удачно выскочили замуж. С одной стороны, статус волка-одиночки вроде как придает маскулинности образу. С другой, немного настораживает. Некоторые даже подозревают Ямана в тяге к мужчинам - он довольно часто появляется в компании итальянского актера Микеле Морроне.

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Свадьба века