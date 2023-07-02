Измены, фейковые романы и жаркие страсти звезд турецких сериалов

Кровавые детективы, тяжелые драмы, зубодробительные триллеры? Да нет же. Конечно, турецкие! Незатейливый сюжет, любовные перипетии и шикарная картинка - именно за счет этого «Великолепный век», «Постучись в мою дверь», «Султан моего сердца» и другие турецкие телехиты надежно заменили аудитории и латиноамериканские мыльные оперы, и голливудские мелодрамы.
Турецкая сериальная индустрия - это отдельный мир с интригами, романами и изменами. «Телепрограмма» раскрывает несколько его закулисных сюжетов.
Джан Яман и его гарем
Фото: соцсети
Про турецкого Джейсона Момоа в местной прессе ходят легенды. Длинноволосый актер и модель, прославивший сериал «Ранняя пташка», очень любит оголяться в соцсетях (и делает это почти так же часто, как и русский актер Роман Курцын).
Его раскачанный торс сводит с ума дам - которым, как говорят, нет числа. Джану приписывали отношения с актрисами Ачельей Топалоглу, Демет Оздемир, Бестемсу Оздемир, Озге Гюрель, наследницей влиятельной династии, светской львицей Аслышах Алкочлар и даже пышногрудой итальянской телеведущей Дилеттой Леотта.
Правда, в итоге Джан остался в холостяках, а все перечисленные красотки удачно выскочили замуж. С одной стороны, статус волка-одиночки вроде как придает маскулинности образу. С другой, немного настораживает. Некоторые даже подозревают Ямана в тяге к мужчинам - он довольно часто появляется в компании итальянского актера Микеле Морроне.
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Свадьба века
Рядом с Яманом сплошь красотки. Это, например, итальянка Дилетта. Фото: соцсети
Еще один похититель женских сердец Бурак Озчивит («Великолепный век», «Черная любовь») организовал личную жизнь прямо во время съемок. Работая в проекте «Королек - птичка певчая» с Фахрие Эвджен, актер понял, что влюблен.
В тот момент Бурак встречался с другой эффектной красоткой - моделью Джейлан Чапа, но зернышко, упавшее в сердце артиста в ходе совместных сцен с Эвджен, все же проросло. И в 2015 году, когда пара воссоединилась на съемках мелодрамы «Любовь похожа на тебя», все и случилось.
Свадьбу Озчивита и Эвджен, прошедшую в Берлине в 2017 году, на родине пары нарекли бракосочетанием века. Любимая родила артисту двоих сыновей - Карана (4 года) и Керема (1 год). Примерно раз в месяц Бурака и Фахрие «разводят» СМИ, но формально брак все еще не распался. На публике артисты всех уверяют, что живут душа в душу.
Карманный Барыш
Роман Барыша и Эльчин оказался рекламной уловкой. Фото: Global Look Press
Нередко звезды в Турции организуют фейковые пиар-романы для продвижения проекта и «прогрева» премьеры (совсем как наши знаменитости!). Так было в случае с Барышем Ардучем и Эльчин Сангу.
Пара невероятно убедительно разыграла любовь в сериале «Любовь напрокат» и никак не опровергала сообщения турецких СМИ о реальном романе. После был еще один совместный фильм - мелодрама «Время счастья». Но как только съемки закончились, прошла и «любовь».
Теперь все знают, что Эльчин встречается с бизнесменом Юнусом Оздикеном. Хотя темпераментный муж уверяет, что не ревнует красивую жену к горячим партнерам, очевидцы видели, как во время любовных сцен на премьере проектов с Эльчин он почему-то на время покидал зал.
Измены? Нет, Неслихан
Фото: соцсети
Еще один служебный роман (настоящий) - история любви Неслихан Атагюль и Кадира Догулу, которые познакомились на съемках сериала «Два лица Стамбула». Кадир хоть и старше Неслихан на 10 лет, ее карьера стартовала куда раньше - в 14.
Тесное сотрудничество переросло в любовь. В 2016 году они расписались. С тех пор живут счастливо. Хоть и под градом сообщений о разводе и изменах Кадира, которые жене приходится прощать. Даже если есть неопровержимые доказательства.
В последний раз в сеть попали фото и видео, на которых Догулу обн мается с другой девушкой. Разумеется, Неслихан - не слепая и все понимает. И все же защищает мужа от нападок прессы. Видимо, эта любовь действительно слепа.
- В моей жизни есть человек, который мне ближе, чем мать и отец, - говорит Неслихан. - Это мой Кадир. Прежде чем обвинять друг друга, мы садимся, смотрим друг другу в глаза и миримся...
А в это время
Лже-Яман обманул россиянку
Москвичка Маргарита Андреева была уверена, что ведет переписку с самим Джаном Яманом. Любовь настолько затмила ей разум, что Андреева поверила в сказку: якобы артист, написавший ей в соцсети, нуждается в деньгах и решил... подзанять у нее. Буквально до получки. Маргарита, чувствовавшая себя в тот момент счастливей всех россиянок, от души перевела на счет «актера» 3 млн рублей.
В Турции на эти деньги можно купить даже квартиру (на этапе застройки) или небольшой домик не очень далеко от моря. Но Яман оказался вовсе не Яманом. После транша жулик пропал с радаров и перестал слать комплименты преданной поклоннице.