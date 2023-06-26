Спортсменка, драчунья, певица: чем известна Анна Костина из шоу «Пацанки»

Анну Костину знают как звезду шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» Она пришла туда как девушка с неудавшейся карьерой в футболе, а выпустилась из проекта начинающей певицей.

Карьера «пацанки»

Аня родилась 17 апреля 1993 года на Украине, затем переехала в Москву, у нее есть младший брат Александр. С детства девочка была активной и спортивной: занималась вольной борьбой, гоняла мяч с мальчишками, а спорные ситуации во дворе решала с помощью грубой силы.

В 17 лет она присоединилась к женскому футбольному клубу «Чертаново». В составе ФК «Зоркий» стала серебряной медалисткой чемпионата России в сезоне 2014 года и даже выступала за сборную России.

Но потом поняла, что женский спорт в стране мало развивается, и у футболистов-парней перспектив в разы больше, чем у девушек. К тому же, отчим не поддерживал спортивные начинания Костиной, и в итоге она ушла с поля.