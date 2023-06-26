Спортсменка, драчунья, певица: чем известна Анна Костина из шоу «Пацанки»

Анну Костину знают как звезду шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» Она пришла туда как девушка с неудавшейся карьерой в футболе, а выпустилась из проекта начинающей певицей.
Карьера «пацанки»
Аня родилась 17 апреля 1993 года на Украине, затем переехала в Москву, у нее есть младший брат Александр. С детства девочка была активной и спортивной: занималась вольной борьбой, гоняла мяч с мальчишками, а спорные ситуации во дворе решала с помощью грубой силы.
В 17 лет она присоединилась к женскому футбольному клубу «Чертаново». В составе ФК «Зоркий» стала серебряной медалисткой чемпионата России в сезоне 2014 года и даже выступала за сборную России.
Но потом поняла, что женский спорт в стране мало развивается, и у футболистов-парней перспектив в разы больше, чем у девушек. К тому же, отчим не поддерживал спортивные начинания Костиной, и в итоге она ушла с поля.
Анна Костина. Фото: соцсети
Девушка в шутку отправила свою анкету в шоу «Пацанки», не особо надеясь попасть в телепередачу, но создателям шоу понравилась ее история, и Аню взяли в третий сезон проекта (2018 год).
Уже в четвертой серии Костина отметилась дракой: вместе с Анастасией Смирновой и Анной Гороховой напала на Ксению Милас. Разнять озлобленных девушек удалось только секьюрити программы. Кстати, за несколько дней до потасовки эти же участницы проходили тренинг по снижению агрессивности.
И все же телепроект изменил Анну. К выпускному балу «Пацанок» она стала женственнее и увереннее в собственных силах. А подкрепила это вторым местом в сезоне и выигрышем в 200 тысяч рублей.
Анна Костина в шоу «Пацанки». Фото: кадр из эфира канала «Пятница!»
После проекта
Своей любви к спортивному стилю в одежде Костина так и не изменила, а вот с большим спортом завязала. Ее новым увлечением стала музыка. Девушка взяла себе псевдоним KoNoR и выпустила дебютную песню «Время как вода», желая построить карьеру певицы.
Позже стали выходить и другие композиции, которые Анна анонсировала в социальных сетях. Также девушка снимает забавные ролики и участвует в рекламных проектах вместе с другими выпускницами «Пацанок». Особенно ей удалось сблизиться с финалисткой второго сезона Татьяной Бурой.
В 2020 году Анна выпустила автобиографию, в которой рассказала о своем поведении в телешоу, отношениях с участницами проекта и личной жизни.
Анна Костина. Фото: соцсети
Летом 2021-го прошла новость, что в центре Москвы Костина и Бурая были избиты незнакомыми молодыми людьми. В результате Анна получила тяжелые травмы и попала в больницу с кровоизлиянием в мозг, о чем сообщила ее подруга. На нападавших было заведено уголовное дело.
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Интересные факты
По словам Анны, до участия в шоу она страдала от нехватки материнской любви, а проект помог ей наладить теплые отношения с мамой.
Анна Костина. Фото: соцсети
В юности Аня носила прозвища Конор и Пахан. Такие брутальные имена ей давали за крутой нрав, недюжинную силу и привычку решать проблемы кулаками.
Рост Костиной - 173 сантиметра, вес - 61 килограмм. Ее подруга Татьяна, владеющая тату-салоном, сделала Ане несколько татуировок.