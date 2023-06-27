Зависть, расставания, разрушенные судьбы: о чем на самом деле «Девчата» и почему фильм так отличается от книги

Фильм Юрия Чулюкина «Девчата» снят в 1961 году. Все давно знают его наизусть. Но мало кому известно о том, что в книге Бориса Бедного, по которой был написан сценарий, все совсем не так. Фильм — легкая забавная комедия. Книга — тяжелая драма об искалеченных судьбах…
Катя — совсем другой характер
Люсьена Овчинникова в роли Кати. Фото: кадр из фильма «Девчата»
Светлая, добросердечная, душевная Катя в исполнении Люсьены Овчинниковой — едва ли не самый симпатичный персонаж фильма. Она во всем видит хорошее, она счастлива со своим парнем Сашей: «Я даже поссориться с ним не могу — не из-за чего», и на подруг распространяется тепло и свет ее любви, искренности и доброго нрава. В книге Катя совсем другая.
Автор то и дело называет ее «Катькой» — иначе и невозможно: героиня повести завистливая, равнодушная и холодная. Он без конца «подкалывает» соседок по комнате, и в этих шутках нет ничего доброго — они острые и ранят, как булавки. Именно из-за Катьки между девчатами то и дело разгораются ссоры.
«Она терпеть почему-то не могла, когда Тося начинала вдруг вот так разглагольствовать. В такие минуты Кате всегда почему-то казалось, что Тося возносится над ней и все это видят. Но, готовясь ко сну, Катя быстро восстановила душевное равновесие.
Стоило лишь ей перевести глаза с высокой горки пуховых своих подушек на одну-разъединственную Тосину подушку, набитую к тому же слежавшейся казенной ватой, — и Катя сразу же почувствовала прочное свое превосходство», — вот до чего доходит завистливость этой девушки.
Надя — совсем другая история с Ксан Ксанычем
Инна Макарова в роли Нади. Фото: кадр из фильма «Девчата»
Инна Макарова, исполнившая роль невесты Ксан Ксаныча — Нади — не пришла на премьеру «Девчат». Долгое время этот поступок объясняли тем, что актрисе не понравился созданный ею образ. Лишь позднее стало известно: режиссер вырезал финальную сцену с ее участием, чтобы убрать из фильма малейший намек на драму.
Дело в том, что в книге Надежда долго сомневается и мучается — выходить ли ей замуж без любви? Ведь Ксан Ксаныч намного старше, кроме того, он довольно нудный и скучный, а еще прижимистый. И в конце концов Надя решительно отказывает жениху — в последний момент, когда им уже практически дали жилье как паре.
Поначалу этот момент вошел и в фильм — сцена расставания была снята, и получалось вполне логическое завершение сюжетной линии Нади и Ксан Ксаныча. Узнав, что эпизод вырезан, Инна Макарова оскорбилась и отказалась идти на премьеру. Ведь сама она считала эту сцену главной для своей героини: 28-летняя Надя совершенно напрасно махнула на себя рукой и стремилась выйти «хоть за кого», лишь бы не остаться «старой девой», но, вдохновившись любовной историей Тоси, она отказала нелюбимому жениху, поверив, что еще встретит свое счастье.
Анфиса — трагическая судьба
Светлана Дружинина в роли Анфисы. Фото: кадр из фильма «Девчата»
Светлана Дружинина воплотила на экране образ единственной отрицательной героини — Анфисы. Легкомысленная красотка кружит головы парням и не верит в настоящую любовь. Никаких подробностей личной жизни Анфисы в фильме нет, лишь единственный эпизод намекает на ее трагедию — когда она плачет ночью, жалуясь соседкам, что парни видят в ней только доступную девушку, не принимая всерьез.
В повести Бориса Бедного Анфиса — трагическая фигура. Молодой инженер Вадим Дементьев, которого она в фильме поучала: «А головной убор, между прочим, так не носят», — затронул в душе этой девушки самые нежные струны. Она полюбила его по-настоящему, он ответил ей взаимностью. Даже сплетни «доброжелателей» о том, что Анфиса — «гулящая», не смогли заставить Вадима разлюбить ее.
Но Анфиса понимает, что у них нет будущего. Вадим очень любит детей и не сомневается в том, что у них с Анфисой будет большая дружная семья. Только вот Анфиса знает: этому не бывать… После сделанного в прошлом аборта она не может иметь детей.
Так и не решившись открыть эту тайну любимому, девушка тайком уезжает из поселка, никому не сказав, куда. Она решила одним ударом разрубить этот узел и не портить жизнь любимому человеку, который сможет найти счастье с другой женщиной. Убитую горем Анфису в повести по-настоящему жаль — она действительно потеряла шанс стать счастливой.
Тося — не «милая хохотушка», а скандалистка с тяжелым характером
Надежда Румянцева в роли Тоси. Фото: кадр из фильма «Девчата»
Ну и, наконец, главная героиня. Начнем с того, что в повести Тося — откровенно некрасивая. О ее некрасивости автор говорит не раз, упорно подчеркивая это. В фильме же мы видим обаятельную, улыбчивую и очень симпатичную Надежду Румянцеву — о какой некрасивости тут можно говорить? Да и нрав у нее в фильме легкий, простой и веселый, — разве что с «наивностью», пожалуй, вышел некоторый перебор.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
В книге же Тося — довольно скандальная особа. Прежде чем попасть в леспромхоз, она была уволена с нескольких мест — за грубость и неуживчивый характер. Никаких «пятерок по борщам» у нее не было — у нее вообще не было никакого образования, и приехала она не из Симферополя, а из Воронежа. Экранная героиня — чистая, искренняя и очень простодушная девушка, в отличие от грубоватой, ершистой книжной Тоси с тяжелым характером.
Книжные персонажи — более глубокие, с нелегкими судьбами, своими драмами и переживаниями. Фильм получился легким, ироничным, наполненным забавными моментами и шутками, теплым и уютным. Видимо, поэтому мы все его и любим — Тося, Надя и другие девчата напоминают нам знакомых, подружек и соседок, и фильм оставляет только приятное послевкусие.