Зависть, расставания, разрушенные судьбы: о чем на самом деле «Девчата» и почему фильм так отличается от книги

Светлая, добросердечная, душевная Катя в исполнении Люсьены Овчинниковой — едва ли не самый симпатичный персонаж фильма. Она во всем видит хорошее, она счастлива со своим парнем Сашей: «Я даже поссориться с ним не могу — не из-за чего», и на подруг распространяется тепло и свет ее любви, искренности и доброго нрава. В книге Катя совсем другая.

Автор то и дело называет ее «Катькой» — иначе и невозможно: героиня повести завистливая, равнодушная и холодная. Он без конца «подкалывает» соседок по комнате, и в этих шутках нет ничего доброго — они острые и ранят, как булавки. Именно из-за Катьки между девчатами то и дело разгораются ссоры.

«Она терпеть почему-то не могла, когда Тося начинала вдруг вот так разглагольствовать. В такие минуты Кате всегда почему-то казалось, что Тося возносится над ней и все это видят. Но, готовясь ко сну, Катя быстро восстановила душевное равновесие. Стоило лишь ей перевести глаза с высокой горки пуховых своих подушек на одну-разъединственную Тосину подушку, набитую к тому же слежавшейся казенной ватой, — и Катя сразу же почувствовала прочное свое превосходство», — вот до чего доходит завистливость этой девушки.

Надя — совсем другая история с Ксан Ксанычем