За научный подход к астрологии: кто такой Сергей Безбородный, звездочет и прогнозист

В поисках ответов на вопросы о настоящем и будущем люди обращаются к астрологам. Но кто же эти специалисты, и как они встают на путь чтения судеб других? Интересующимся такими вопросами стоит обратить внимание на биографию Сергея Безбородного, который рассказывает о будущем на своем YouTube-канале.
Карьера астролога
Сергей родился 14 сентября 1973 года в Москве. Родители мальчика поддерживали любознательность сына, а тот хорошо учился, углублялся в физику, биологию, знания о космосе, пока наконец не пришел к астрологии.
В ряде СМИ упоминалось, что после школы он выучился на врача и даже получил степень доктора медицинских наук. Но доподлинно известно, что 28 февраля 1995 года в Культурном центре вооруженных сил РФ в Москве заработала Школа научной астрологии, руководителем которой стал Безбородный.
Организация начала предлагать профессиональное обучение предсказанию и выпускать пособия по астрологии. Во время своих лекций Сергей Дмитриевич принялся учить слушателей разбираться в закономерностях движения Луны, понимать истинное значение знаков зодиака и правильно составлять гороскопы.
Сергей Безбородный на одной из своих лекций. Фото: стоп-кадр из видео YouTube-канала «Астрология от Сергея Безбородного»
Безбородный уверен в том, что астрология – это именно наука, которую нужно изучать и использовать. Будучи лауреатом премии московской мэрии и членом-корреспондентом Академии военных наук России, он делает прогнозы на будущее не только для отдельных клиентов, но и для целых стран. Так, например, ему удалось предсказать дефолт 1998 года.
В 2015-м астролог завел собственный канал на YouTube, где начал публиковать свои видеолекции. К примеру, там есть ролики о родовой карме Ирины Алферовой, красных пятнах на руках Владимира Путина, силе и трагедии ясновидящей Джуны и других знаменитостях. Ну и, конечно же, прогнозы и полезные советы, основанные на движении звезд.
В том же году Сергей Дмитриевич в соавторстве со своей коллегой Натальей Походиной выпустил книгу «Энциклопедия асцендентов». Его литературная жизнь тоже весьма насыщенная.
Сергей Безбородный на лекции по астрологии. Фото: соцсети
Безбородного нередко приглашали на радио и ТВ в качестве эксперта. Он часто появлялся в выпусках «Нераскрытых тайн» на канале «Москва 24» и «Неизвестной планеты» на «России-1». В декабре 2022-го прогнозист стал одним из гостей популярного телешоу «Малахов», где представил гороскоп на будущий год для всех знаков зодиака.
Но несмотря на активность в соцсетях и телевизионную жизнь, о семье и детях астролога ничего неизвестно. В этом плане популяризатор знаний является закрытой книгой.
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Интересные факты
Сергей Безбородный действительно не носит бороды.
В марте 2020 года он заявил, что, по сравнению с остальными странами, Россия переживет эпидемию коронавируса с минимальными потерями. По его словам, урон от новой инфекции напрямую зависит от географии.
В конце 2021-го астролог озвучил прогноз на 2022-й и отметил, что это год Юпитера и что он будет «умеренно благоприятным» для россиян, отличным временем для культурных, научных и духовных проектов.