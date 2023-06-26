За научный подход к астрологии: кто такой Сергей Безбородный, звездочет и прогнозист

В поисках ответов на вопросы о настоящем и будущем люди обращаются к астрологам. Но кто же эти специалисты, и как они встают на путь чтения судеб других? Интересующимся такими вопросами стоит обратить внимание на биографию Сергея Безбородного, который рассказывает о будущем на своем YouTube-канале.

Карьера астролога

Сергей родился 14 сентября 1973 года в Москве. Родители мальчика поддерживали любознательность сына, а тот хорошо учился, углублялся в физику, биологию, знания о космосе, пока наконец не пришел к астрологии.

В ряде СМИ упоминалось, что после школы он выучился на врача и даже получил степень доктора медицинских наук. Но доподлинно известно, что 28 февраля 1995 года в Культурном центре вооруженных сил РФ в Москве заработала Школа научной астрологии, руководителем которой стал Безбородный.

Организация начала предлагать профессиональное обучение предсказанию и выпускать пособия по астрологии. Во время своих лекций Сергей Дмитриевич принялся учить слушателей разбираться в закономерностях движения Луны, понимать истинное значение знаков зодиака и правильно составлять гороскопы.