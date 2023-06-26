Несколько раз звали замуж, но вышла за парня на 15 лет младше: кто такая Надежда Ермакова из «Дома-2»

Участница шоу «Дом-2» Надежда Ермакова является долгожительницей популярного телепроекта, устроившей на съемочной площадке несколько ярких романов. Реалити дало мощный толчок для ее жизни и карьеры за кадром. Но затем девушка снова вернулась под прицелы телекамер, чтобы все-таки найти любовь.
Юность и начало карьеры
Надежда родилась 5 марта 1984 года в Орле. В семье девочки произошло несколько трагедий. Сначала был убит отец, однажды решивший заступиться за девушку в ресторане. Его место занял отчим, который позже умер от онкологии. В итоге Надю поднимала на ноги мама.
Девочка росла творческой: ходила в танцевальный кружок, писала стихи. И после школы пошла учиться в Орловский институт искусства и культуры на театрального режиссура. Однако театр так и не увидел Ермакову в своих рядах — ее больше привлекала карьера телеведущей.
Ради достижения своей мечты девушка чем только не занималась: позировала начинающим художникам, участвовала в кастингах модельных агентств. Благо, что фигура и рост (173 см) позволяли ей двигаться в этом направлении. И вот один из таких кастингов привел ее в «Дом-2».
Надежда Ермакова с мамой, 2010 год. Фото: соцсети
Романы в «Доме-2»
Ермакова пришла на программу в апреле 2007 года, причем очень ярко. Заявилась в периметр в свадебном платье и не стала скрывать, что собирается завоевать сердце Рустама Солнцева. Однако последний моделью не заинтересовался. Зато ее начал активно добиваться другой участник телестройки — Александр Гобозов.
Намерения у молодого человека оказались серьезные. Он сделал Надежде предложение и даже свозил ее на Кавказ, чтобы познакомить с родителями. Но девушка не спешила с ответом, чем испортила отношения с возлюбленным.
После Александра она долго не могла найти нового мужчину, зато нашла на проекте подругу — Риму Пенджиеву. Однако вскоре девушки разругались, не поделив одного мужчину. Глеб Жемчугов по прозвищу Клубничка понравился Риме, но он захотел встречаться с Надеждой.
Надежда Ермакова и Александр Гобозов. Фото: соцсети
Пара закрутила роман почти на год, и дело дошло до предложения руки и сердца. Но влюбленные расстались из-за мистики. По слухам, Ермакова пыталась приворожить Жемчугова с помощью экстрасенса Влада Кадони. После таких «ритуалов» Глеб прилюдно заявил, что завершает отношения с Надеждой.
Летом 2011 года жизнь девушки на проекте закончилась. Сначала в Сети появилось пошлое видео, в котором якобы фигурировали она и еще одна участница «Дома-2» Наталья Варвина. И хотя так и не удалось найти подтверждений, что именно Ермакова была на том ролике, женская половина шоу выступила за то, чтобы удалить Надежду с площадки.
Вне проекта
Полученная на телестройке известность открыла для Ермаковой многие двери. Так ее, обладающую некими вокальными данными, пригласили в дабстеп-группу Britelki. Правда, коллектив из трех девушек не снискал большой популярности.
Некоторое время Надежда работала редактором сайта «Дома-2», затем перешла на должность кастинг-директора и креативного редактора шоу, вела проект «Дом-2. Новости». Телеведущей ей тоже удалось побыть: она появилась в этом качестве на канале TV-Mall, а также в паре с Алексеем Веселкиным вела шоу «Проще говоря» на кабельном «Раз-ТВ».
Надежда Ермакова в шоу «Дом-2». Фото: кадр из эфира канала ТНТ
Однажды на отдыхе в Египте девушка познакомилась с уроженцем Азербайджана Рамзи Джабиевым. В канун Нового 2013 года мужчина сделал ей предложение, однако свадьбу они так и не сыграли.
В 2014-м на сейшельской вечеринке для сотрудников «Дома-2» Ермакова сблизилась со звукорежиссером проекта по имени Артем. Пара пыталась скрывать свой роман от окружающих, но это были бурные отношения со скандалами, расставаниями и примирениями.
В итоге девушка поставила мужчине ультиматум: либо они женятся, либо расходятся. И уехала в отпуск, дав возлюбленному месяц на раздумья. Вернувшись, Ермакова получила букет цветов и кольцо из белого золота с бриллиантом. Однако и в этот раз поклонники не дождались свадьбы, в конце 2019 года пара окончательно рассталась.
Надежда Ермакова. Фото: соцсети
Стоит добавить, что девушка пять лет трудилась на разных работах и зарабатывала на своем блоге, чтобы в 2019-м купить себе квартиру в новом жилом комплексе Москвы. В 2021-м она пошла получать второе высшее на психологический факультет и выпустила сборник своих стихов, о котором мечтала ее мать.
Камбэк в «Дом-2» и свадьба
Ермакова вошла в десятку участников, продержавшихся в программе дольше всех. И в 2021-м ветеран телестройки неожиданно вернулась на проект, который переехал на канал «Ю», чем вызвала большой ажиотаж у зрителей.
Она пыталась построить отношения с «новичком» Сергеем Лазаревым, но уже через несколько месяцев ушла из шоу, сославшись на досадный любовный треугольник с несамостоятельными парнями. В апреле Надежда написала пронзительный пост о своей усталости от попыток построить личную жизнь.
«Я сгорела... Выгорела... Я не знаю, как описать это состояние... Но я закончилась... Эмоционально, доверяя мужчинам, растворяясь в отношениях. Я поняла, что я так больше не хочу, не хочу любить, не хочу отношений, не хочу ничего... От слова совсем. Мне одной проще по жизни. Любовь для меня приносит слишком много хлопот, боли, переживаний, эмоциональной отдачи партнеру и т.д.», — призналась телезвезда.
Впрочем, вскоре она снова вернулась на проект и закрутила роман с еще одним участником «Дома-2» Даниэлем Чистовым. И вот именно этому молодому человеку (на 15 лет младше возлюбленной) удалось-таки отвести Ермакову в ЗАГС.
Надежда Ермакова и Даниэль Чистов. Фото: соцсети
В феврале 2022-го Надежда сообщила о скорой свадьбе. Затем умудрилась поругаться с женихом. Бракосочетание было намечено на 6 мая, но в конце апреля Чистов объявил в передаче, что уходит из шоу, не видя совместного будущего с Ермаковой. Тогда на программу приехали мать и сестра Даниэля, сумевшие помирить пару.
В июле молодой человек во второй раз сделал предложение возлюбленной, на которое она снова ответила «да». Долгожданная свадьба состоялась 12 сентября. Радостная Ермакова сообщила, что возьмет фамилию мужа.
Теперь поклонники ждут от пары детей, но Надежда признается, что для нее это больная тема. Состояние здоровья не позволяет женщине выносить ребенка, и она проходит соответствующее лечение.
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Надежда Ермакова до и после пластики. Фото: соцсети
Интересные факты
В начале карьеры у Надежды был период, когда она торговала одеждой в палатке на рынке.
Ермакова не скрывает, что улучшила свою внешностью с помощью пластической хирургии. В частности, поправила форму носа и увеличила грудь. А еще перекрасилась в блондинку.
В 2023 году многие СМИ написали, что звезда «Дома-2» беременна. Поводом послужили фото из соцсетей, на которых женщина явно прибавила в весе. Но оказалось, что Надежда просто поправилась на 12 килограммов. После того, как ее стали поздравлять с будущим ребенком, она взяла курс на похудение.