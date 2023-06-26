Несколько раз звали замуж, но вышла за парня на 15 лет младше: кто такая Надежда Ермакова из «Дома-2»

Участница шоу «Дом-2» Надежда Ермакова является долгожительницей популярного телепроекта, устроившей на съемочной площадке несколько ярких романов. Реалити дало мощный толчок для ее жизни и карьеры за кадром. Но затем девушка снова вернулась под прицелы телекамер, чтобы все-таки найти любовь.

Юность и начало карьеры

Надежда родилась 5 марта 1984 года в Орле. В семье девочки произошло несколько трагедий. Сначала был убит отец, однажды решивший заступиться за девушку в ресторане. Его место занял отчим, который позже умер от онкологии. В итоге Надю поднимала на ноги мама.

Девочка росла творческой: ходила в танцевальный кружок, писала стихи. И после школы пошла учиться в Орловский институт искусства и культуры на театрального режиссура. Однако театр так и не увидел Ермакову в своих рядах — ее больше привлекала карьера телеведущей.

Ради достижения своей мечты девушка чем только не занималась: позировала начинающим художникам, участвовала в кастингах модельных агентств. Благо, что фигура и рост (173 см) позволяли ей двигаться в этом направлении. И вот один из таких кастингов привел ее в «Дом-2».