Денис Дорохов: из-за чего пережил несколько пластических операций, как попал в КВН и с кем обрел личное счастье

Денису пришлось пережить несколько пластических операций, и каждая из них была большой надеждой мальчика на то, что все останется позади, а он обретет идеальное лицо. Но чуда не происходило. Дорохова сильно дразнили и обзывали в школе за его особенную губу.

«До сих пор реагирую на слова «заяц» и «урод». То есть для меня это триггер — потому что «заячья губа» для меня в детстве было что-то черное, мрачное», — рассказывал в интервью Ивану Абрамову на YouTube Дорохов.

Внешний изъян стал для Дениса его самой большой болью в жизни. Принять себя и свою особенность он вроде бы смог через юмор и актерство. Но не отпустил по сей день.