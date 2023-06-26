Денис Дорохов: из-за чего пережил несколько пластических операций, как попал в КВН и с кем обрел личное счастье

Денис Дорохов родился 4 мая 1987 года в Невинномысске в семье военного. На свет мальчик появился с особенностью — у него не срослась верхняя губа. В народе такой порок называют «заячьей губой», и в детстве Денису было нелегко с этим мириться. Родители стеснялись и на все расспросы сына о том, что у него с лицом, отвечали, мол, упал с лестницы и рассек.
Денис Дорохов в детстве. Фото: соцсети
Денису пришлось пережить несколько пластических операций, и каждая из них была большой надеждой мальчика на то, что все останется позади, а он обретет идеальное лицо. Но чуда не происходило. Дорохова сильно дразнили и обзывали в школе за его особенную губу.
«До сих пор реагирую на слова «заяц» и «урод». То есть для меня это триггер — потому что «заячья губа» для меня в детстве было что-то черное, мрачное», — рассказывал в интервью Ивану Абрамову на YouTube Дорохов.
Внешний изъян стал для Дениса его самой большой болью в жизни. Принять себя и свою особенность он вроде бы смог через юмор и актерство. Но не отпустил по сей день.
Денис Дорохов (справа) в детстве. Фото: соцсети
Из-за заячьей губы Дорохова ростом 165 см и весом 60 кг не взяли в армию, хотя он сам хотел служить, да и отец-военный настаивал. Юноша школу оканчивал в Астрахани, затем поступил в Астраханский политехнический колледж, после которого стал студентом Международного юридического института при Министерстве юстиции Российской Федерации.
КВН
Во время учебы в колледже Дорохов в 2002 году увидел выступление команды учреждения и захотел стать ее частью. Это был коллектив с названием «42-й в списке». Денис быстро влился в состав, команда успешно выступала на городских и областных состязаниях. А сам Дорохов даже был отмечен наградой «Король Астраханского КВН».
Денис Дорохов в команде КВН «42-й в списке». Фото: соцсети
Во время учебы в вузе Дорохов продолжил играть в КВН, сначала в команде «Сервант», а затем объединился с другими сильными юмористами, и они основали «Сборную Астрахани». Ее участниками стали, помимо Дорохова, Азамат Мусагалиев, Ренат Мухамбаев, Роман Кулясов. В 2008 году они выступили в Премьер-лиге, но в четвертьфинале вылетели.
После этого команда была переформатирована в «Сборную Камызякского края», состав пополнился новыми комиками, и ребята начали быстро двигаться к триумфу.
Денис Дорохов в команде КВН «Сборная Камызякского края». Фото: соцсети
Впервые на сцену «Сборная Камызякского края по КВНу» вышла весной 2009 года на фестивале межрегиональной лиги «Каспий». В 2010 году уже приняла участие в Первой лиге КВН и добралась до полуфинала. А через две года юмористы дошли до полуфинала в Высшей лиге.
Денис Дорохов примерил множество разных образов за карьеру. Фото: соцсети
Следующий сезон выдался еще успешнее — «камызяки», как их прозвали поклонники, взяли серебро в Высшей лиге КВН, а в 2014 году стали чемпионами.
«Однажды в России» и другие проекты
В 2014 году Дорохов набрался смелости и написал продюсеру Comedy Club Вячеславу Дусмухаметову про трудоустройство. Его приняли сразу автором шуток для резидентов. А вскоре его и других «камызяков» пригласили в новое шоу «Однажды в России».
Денис Дорохов в шоу «Однажды в России». Кадр из шоу
Роль чудака с дикими шутками, которая закрепилась за Дороховым в КВН, досталась ему и в новом шоу. Вместе с другими звездами юмора Денис разыгрывает скетчи на злобу дня.
Прославившись, Дорохов стал желанным гостем на многих проектах и шоу. Сам Денис не против таких приглашений и с хорошим настроением участвует в подобных авантюрах. Например, в 2014 году он боролся за победу в шоу «Большие гонки», в 2016 году снялся в сериале «Бородач» с Михаилом Галустяном, в 2017-м — в комедии «Zомбоящик».
Денис Дорохов в фильме «Когда Гарри встретил Седжал». Кадр из фильма
Есть у Дорохова еще один увлекательный киноопыт. Он был приглашен на роль мафиози в индийский фильм «Когда Гарри встретил Седжал». И очень гордится этим.
В 2020 году на ТНТ Дорохов вместе с Азаматом Мусагалиевым поучаствовал в викторине «Двое на миллион» Павла Воли, а также побывал на YouTube-шоу «Что было дальше?», где выслушал в свой адрес множество запредельных колкостей, в том числе про особенную губу.
Денис Дорохов (слева) в шоу «Что было дальше?». Кадр из шоу
В 2021 году комик стал гостем передачи Мусагалиева «Где логика?», а также посетил передачу «Импровизация» Воли. В том же году Дорохов на YouTube-канале Мусагалиева стал вести новое шоу «Это про меня», где предлагается отгадывать, что правда, а что ложь среди фактов биографии приглашенных звезд.
Денис Дорохов (в центре) в шоу «Это про меня». Кадр из шоу
Также осенью на ТНТ появился новый проект «Игра», в котором начали состязаться знаменитые комики. Разбившись на команды, они боролись за главный денежный приз. Но проект привлек внимание своей схожестью с форматом КВН, а также скандальной сценкой, в которой поучаствовал Дорохов. Вскоре шоу закрыли, а через год выпустили снова, но уже без соревновательных баттлов и под названием «Концерты».
Личная жизнь
Со своей будущей женой Дорохов познакомился в колледже. Вместе с другими кавээнщиками он репетировал, и к ним присоединилась первокурсница Эльвира. Девушка приглянулась Денису, но он долго не решался позвать ее на свидание. Зато когда это произошло, да еще и она ответила согласием, то запомнил на всю жизнь дату начала романа с брюнеткой — 21 февраля 2006 года.
Денис Дорохов с женой Эльвирой. Фото: соцсети
Через четыре года, в 2010-м, они сыграли свадьбу. А весной 2012 года у них родился первенец Артем. На этот момент Дорохов, работавший четыре года юристом, решил уйти из профессии и полностью сосредоточиться на юморе. Он переехал в Москву и целый год жил вдали от семьи, но зато смог организовать быт и перевезти жену с сыном в собственную квартиру.
Денис Дорохов с сыновьями. Фото: соцсети
В 2019 году Дорохов снова стал отцом. И снова аист принес им с женой сына, которого назвали Богданом. Комик позднее признавался, что очень переживал, как бы у детей не возникло такого же порока развития губы, как это было у него. И с каким облегчением он выдохнул, когда все обошлось.
Карьера сегодня
Дорохов вместе с другими комиками из «Сборной Камызякского края» регулярно ездит на гастроли, радуя яркими выступлениями и шутками жителей нашей страны. Также артист продолжает сниматься в шоу «Однажды в России» на ТНТ.