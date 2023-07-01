Сколько денег приносит артистам гастрольный чес по любимым местам отдыха россиян

Гонорар за такой курортный концерт чаще всего составляет от 1,5 до 2 млн руб. Но есть исключения: Агутину платят 3 млн, а Киркорову и вовсе 5 млн.

А Анна Асти предпочитает выступать в Турции не в отелях, а на больших площадках, куда билеты продаются от 6200 руб.: это принесет ей 3 млн руб. за концерт.

Выступление на российском курорте: 500 тыс. - 3 млн руб.

На родине звезды собирают отдыхающих на крупных площадках курортных российских городов. Гонорары за такие кассовые концерты у звезд фиксированные, но гораздо меньше, чем они зарабатывают на частных мероприятиях.

На курортах Краснодарского края выступят Григорий Лепс, Слава, Ярослав Сумишевский, SHAMAN, Владимир Винокур, Марина Девятова, Хабиб, Сергей Лазарев, Мари Краймбрери, Ирина Круг. Также чемоданы пакуют шоу «Однажды в России» и «Уральские пельмени», «Сурганова и оркестр», Дима Билан, Жасмин, иеромонах Фотий (победитель 4-го сезона телешоу «Голос»), четвероногие артисты театра Юрия Куклачева, Александр Марцинкевич и группа «Кабриолет», Михаил Шуфутинский, «Любэ».

В Крыму летом выступают группа «Ария», Марина Девятова, балет Аллы Духовой «Тодес», Роман Жуков, приедут антрепризные спектакли «Танцуй со мной» (Ефим Шифрин и Татьяна Васильева), спектакль «Как попасть в рай» (Ярослав Бойко, Сергей Астахов, Андрей Кайков).

Знаменитые артисты первой величины получают за концерт в зависимости от вместимости площадки от 1,5 до 3 млн руб. Чуть менее популярные артисты довольствуются гонораром от 500 тыс. до 1 млн руб.

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Частная закрытая вечеринка: 2 - 10 млн руб.

Частные вечеринки проходят на яхтах и пароходах, на курортах и в подмосковных усадьбах, в столичных ресторанах и на открытых площадках за сотни километров от столицы.

Артисты поют и веселят публику на днях рождения обеспеченных людей или юбилеях их компаний, на вечеринках по поводу удачных сделок или начала отпуска… Поводов масса, а правило одно - мероприятие закрытое, а значит, никаких фото- и видеоотчетов.

Список востребованных на подобных мероприятиях артистов известен благодаря данным от нескольких организаторов мероприятий. Чаще всего отрываются под Григория Лепса, группу «Иванушки International», Джони, Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Любовь Успенскую, Сосо Павлиашвили, Ирину Круг, Басту, Анну Асти, Филиппа Киркорова.