Сколько денег приносит артистам гастрольный чес по любимым местам отдыха россиян

Параллельно артисты подрабатывают на частных вечеринках. Кто наиболее востребован на летних эстрадах для курортников и за закрытыми дверями на праздниках богачей?
Концерт в заграничном отеле: 1,5 - 5 млн руб.
В тех турецких отелях, где летом будут отдыхать преимущественно туристы из нашей страны, запланированы концерты российских звезд. Часто артист приезжает раз в месяц, чтобы дать сразу парочку концертов в отелях одной сети. В этом сезоне чаще всего для туристов в пятизвездочных отелях поют Александр Ревва, Джони, Дима Билан, Леонид Агутин, Ольга Серябкина, Слава, Юлия Савичева, Филипп Киркоров, группа «Артик и Асти».
Рекордсменшей стала певица Слава: у нее на этот курортный сезон намечено сразу 10 отельных турецких шоу. Концерты проходят в отелях класса люкс, где отдыхают обеспеченные туристы, - для них посещение выступления звезды бесплатно, а туристы из других гостиниц могут купить билет за столик на ограниченное число мест по цене 15 тысяч рублей.
Слава - королева сезона: ее выступать в турецкие отели зовут чаще всего. Да и на краснодарских курортах ее обожают. Фото: Persona Stars
Поют артисты на сценах под открытым небом - на тех же сценах, где по вечерам выступает анимация. Отели оплачивают звездам перелет бизнес-классом, трансфер, питание. Если звезда хочет, то может остановиться на пару дней в отеле на отдых, из-за чего некоторые соглашаются на меньший, чем обычно, гонорар. Говорят, что Александр Ревва часть гонорара за турецкие выступления забрал месячным проживанием семьи на вилле отеля по системе «все включено».
Джони рад повеселить отпускников. За хороший гонорар, конечно. Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Гонорар за такой курортный концерт чаще всего составляет от 1,5 до 2 млн руб. Но есть исключения: Агутину платят 3 млн, а Киркорову и вовсе 5 млн.
А Анна Асти предпочитает выступать в Турции не в отелях, а на больших площадках, куда билеты продаются от 6200 руб.: это принесет ей 3 млн руб. за концерт.
Выступление на российском курорте: 500 тыс. - 3 млн руб.
На родине звезды собирают отдыхающих на крупных площадках курортных российских городов. Гонорары за такие кассовые концерты у звезд фиксированные, но гораздо меньше, чем они зарабатывают на частных мероприятиях.
На курортах Краснодарского края выступят Григорий Лепс, Слава, Ярослав Сумишевский, SHAMAN, Владимир Винокур, Марина Девятова, Хабиб, Сергей Лазарев, Мари Краймбрери, Ирина Круг. Также чемоданы пакуют шоу «Однажды в России» и «Уральские пельмени», «Сурганова и оркестр», Дима Билан, Жасмин, иеромонах Фотий (победитель 4-го сезона телешоу «Голос»), четвероногие артисты театра Юрия Куклачева, Александр Марцинкевич и группа «Кабриолет», Михаил Шуфутинский, «Любэ».
В Крыму летом выступают группа «Ария», Марина Девятова, балет Аллы Духовой «Тодес», Роман Жуков, приедут антрепризные спектакли «Танцуй со мной» (Ефим Шифрин и Татьяна Васильева), спектакль «Как попасть в рай» (Ярослав Бойко, Сергей Астахов, Андрей Кайков).
Знаменитые артисты первой величины получают за концерт в зависимости от вместимости площадки от 1,5 до 3 млн руб. Чуть менее популярные артисты довольствуются гонораром от 500 тыс. до 1 млн руб.
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Частная закрытая вечеринка: 2 - 10 млн руб.
Частные вечеринки проходят на яхтах и пароходах, на курортах и в подмосковных усадьбах, в столичных ресторанах и на открытых площадках за сотни километров от столицы.
Артисты поют и веселят публику на днях рождения обеспеченных людей или юбилеях их компаний, на вечеринках по поводу удачных сделок или начала отпуска… Поводов масса, а правило одно - мероприятие закрытое, а значит, никаких фото- и видеоотчетов.
Список востребованных на подобных мероприятиях артистов известен благодаря данным от нескольких организаторов мероприятий. Чаще всего отрываются под Григория Лепса, группу «Иванушки International», Джони, Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Любовь Успенскую, Сосо Павлиашвили, Ирину Круг, Басту, Анну Асти, Филиппа Киркорова.
Нестареющие «Иванушки International» еще молодым исполнителям фору дадут. Фото: Алексей Булатов/КП
Нередко приглашают Юрия Антонова - но после операции на ноге он соглашается на концерты выборочно и поет, сидя на стуле. На таких мероприятиях работают те артисты, кто умеет петь живьем, - за безголосых и хрипящих блогеров, которые научились открывать рот под фанеру, никто платить не будет.
В этом сезоне вернулся на рынок частных мероприятий Сергей Шнуров. На подростковые дни рождения приглашают Хабиба, Клаву Коку, Ваню Дмитриенко и других молодежных кумиров. Самых дорогих исполнителей заказывают гораздо реже, чем тоже модных, но имеющих ценник поменьше.
Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Сергей Шнуров, Гарик Сукачев, Юрий Антонов просят от 8 до 10 млн руб. Баста, «Руки Вверх!», Леонид Агутин, Полина Гагарина, группа «Иванушки International», Анна Асти, Zivert, Михаил Шуфутинский, Николай Басков согласны выступить за гонорар от 3 до 5 млн руб.
Асти полностью заняла нишу с некоторых пор запрещенной в России Светланы Лободы. Фото: Persona Stars
Джони, Владимир Пресняков, Любовь Успенская, Клава Кока, Сосо Павлиашвили, Мот, Ирина Круг берут 2 - 3 млн руб.
Из ведущих мероприятий нарасхват Митя Хрусталев, стали чаще заказывать Иду Галич, на волне Азамат Мусагалиев и Игорь Верник - их планка 2 - 3 млн руб.
Митя Хрусталев едва успевает порхать с корпоратива на корпоратив. Фото: Николай Обеременко/КП
А вот более дорогие ведущие Дмитрий Нагиев и Андрей Малахов (4 - 5 млн. руб.) крайне разборчивы и на частных вечеринках появляются редко.