Как звезды проводят свои отпуска

Елена Борщева неожиданно опубликовала фото в купальнике. И даже поиронизировала над своей модельной позой: «Уже вижу эти заголовки. 42-летняя Борщева показала фигуру в купальнике».

Юмористка с мужем и дочками улетела на остров Сулуада, который называют «турецкие Мальдивы» из-за лазурной воды. Елена с семьей осматривают местные достопримечательности, ныряют и загорают.

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