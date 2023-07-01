Как звезды проводят свои отпуска

Первый месяц лета Многие звезды уже успели отдохнуть и передают фотоприветы поклонникам из разных уголков нашей страны и мира.
Карелия
Фото: соцсети
Ксения Бородина с двумя дочками побывала в Карелии. Блогер и телеведущая рассказывает о местах, которые посетила: «Путешествовали на ретропоезде «Рускеальский экспресс», посещали подземную Рускеалу, были на Валааме, на горе Паасо, также впечатлила прогулка по шхерам».
Башкирия
Фото: соцсети
Марина Александрова снималась в новом сериале в Башкирии, а когда работа закончилась, не отказалась от предложения там же отдохнуть. Так Марина с коллегами-подружками провела несколько дней на местной базе отдыха. Актриса делится эмоциями: «Озеро с кувшинками, баня, теплые беседы у костра, запах лесной клубники и прекрасные люди. Здесь всех ждут! Башкирия, ты прекрасна! Это от души».
Турция
Фото: соцсети
Елена Борщева неожиданно опубликовала фото в купальнике. И даже поиронизировала над своей модельной позой: «Уже вижу эти заголовки. 42-летняя Борщева показала фигуру в купальнике».
Юмористка с мужем и дочками улетела на остров Сулуада, который называют «турецкие Мальдивы» из-за лазурной воды. Елена с семьей осматривают местные достопримечательности, ныряют и загорают.
Перу
Фото: соцсети
Елена Валюшкина на фото с альпакой и жительницей Перу. Актриса с «Клубом путешественников» посетила Мачу-Пикчу. Это древний город, находящийся на территории Перу, на вершине горного хребта на высоте 2400 м над уровнем моря. Елена посетила все местные экскурсии.
Испания
Фото: соцсети
Наталья Подольская с сыновьями, сестрой, племянницами, друзьями отдыхает в солнечной Испании. Остановились в городе-курорте Дения, что на севере Коста-Бланки. Выбрали отель с пляжем, чтобы дети могли резвиться в море. А певица пытается по утрам настроиться на морскую аквааэробику, но жалуется, что вода пока прохладная: всего +23 градуса.
Фото: соцсети
На одном фото Наталья пробует уговорить 2-летнего сына Ивана зайти в Средиземное море. А на другом радостно хохочет в ресторанчике в старом городе с мужем Владимиром Пресняковым, который прилетел к семье на пару дней - у отца семейства полно работы.
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США
Фото: соцсети
Прохор Шаляпин проехался по США. На фото певец позирует у парка «Волшебный мир Гарри Поттера» в Орландо.