Девушка с кукольной внешностью и звезда интернета: биография Карины Карамбейби

Биография артистки

Карина Карамбейби — популярный и модный блогер, юная звезда YouTube с кукольной внешностью. Яркий имидж девушки привлек внимание пользователей соцсетей. Когда Карина стала девушкой рэп-певца и битмейкера Славы Марлоу, то количество поклонников Карамбейби возросло в разы.

Мечтала стать архитектором, в 12 лет заболела анорексией

Биография Карины Карамбейби (настоящая фамилия Егамедиева) началась в Уфе. Будущая звезда родилась 21 июня 2001 года и стала первой из трех детей в семье. Двух младших сестер знамнеитости зовут Марианна и Вероника.

Сначала девочка училась в частной еврейской школе с религиозным уклоном. Позже родители перевели девочку, которая так сильно тяготела к искусству, в художественно-эстетическую школу. Но и там Егамедиева не задержалась и спустя год перешла в химико-биологический лицей. А получила аттестат о среднем образовании девушка уже в архитектурной школе.

С детства она мечтала стать архитектором. Родители это желание только приветствовали. Блогерскую деятельность дочери они также не критиковали. В детстве Карина занималась балетом.