Девушка с кукольной внешностью и звезда интернета: биография Карины Карамбейби

Биография артистки
Карина Карамбейби — популярный и модный блогер, юная звезда YouTube с кукольной внешностью. Яркий имидж девушки привлек внимание пользователей соцсетей. Когда Карина стала девушкой рэп-певца и битмейкера Славы Марлоу, то количество поклонников Карамбейби возросло в разы.
Мечтала стать архитектором, в 12 лет заболела анорексией
Биография Карины Карамбейби (настоящая фамилия Егамедиева) началась в Уфе. Будущая звезда родилась 21 июня 2001 года и стала первой из трех детей в семье. Двух младших сестер знамнеитости зовут Марианна и Вероника.
Сначала девочка училась в частной еврейской школе с религиозным уклоном. Позже родители перевели девочку, которая так сильно тяготела к искусству, в художественно-эстетическую школу. Но и там Егамедиева не задержалась и спустя год перешла в химико-биологический лицей. А получила аттестат о среднем образовании девушка уже в архитектурной школе.
С детства она мечтала стать архитектором. Родители это желание только приветствовали. Блогерскую деятельность дочери они также не критиковали. В детстве Карина занималась балетом.
Юная Карина в начале своей блогерской карьеры. Фото: соцсети
Развитие блога и эксперименты над внешностью
В 2018 году Егамедиева стала владельцем собственного канала. Тогда же она выбрала себе необычный ник — Karrambaby. Одним из первых видео стал рассказ о том, как Карамбейби перенесла анорексию. Спустя некоторое время это видео попало в рекомендации и уже к вечеру количество подписчиков из 100 выросло до шести тысяч.
Вскоре интернет-канал позитивной блогерши набрал обороты. Карина стала экспериментировать над волосами, перекрашиваться в синий, салатовый, фиолетовый и оранжевый цвета. Однажды она подстриглась почти налысо и этим шокировала поклонников.
В какой-то момент Карина подстриглась практически налысо, чем шокировала аудиторию. Фото: соцсети
Кроме экспериментов с образами, Карина затрагивала животрепещущие вопросы молодости. Она спрашивала у фолловеров совета, в какой вуз поступить и как выбрать парня.
Самым ужасным, по мнению юной звезды, стал момент, когда Карамбейби стали узнавать в школе и даже попытались сфотографировать в туалете.
После видео с Аминой Мирзоевой на девушку обрушилась волна хейта, и Карина сильно переживала из-за этого, но потом перестала читать комментарии.
В 2019 году юному дарованию вручили «серебряную кнопку» от YouTube за первые 100 тысяч подписчиков, а затем и «золотую», когда их число превысило миллион. Кроме интернет-канала, блогер регулярно обновляет и другие соцсети.
А 2021 год выдался для блогерши тяжелым. В апреле девушка решила признаться в том, какие проблемы испытывает. Как оказалось, на протяжении 3,5 лет Карамбейби, имея рост 172 см, удерживала вес в 47 кг.
Карина Карамбейби. Фото: соцсети
В том же году Карамбейби запустила совместную коллекцию с маркой декоративной косметики Beauty Bomb, став лицом бренда. Новая линия палеток и блесток позиционировалась как молодежная косметика.
Роман со Славой Марлоу и слухи об отношениях с Милохиным
С ростом популярности Karrambaby фанаты стали интересоваться личной жизнью блогерши, о которой звезда обычно говорила без всякого желания.
В 2021 году имя дивы оказалось на слуху из-за слухов, что девушка встречается с популярным рэп-исполнителем Славой Марлоу. Звезда снялась в клипе музыканта под названием «Ты горишь как огонь».
Летом девушке приписали роман с блогером Даней Милохиным. Карамбейби стала часто появляться в компании звезды в сторис, а Слава подлил масла в огонь, опубликовав фото своей девушки с соперником и сопроводив пост смайликом в виде разбитого сердца. Однако потом выяснилось, что Карина и Даня просто сотрудничали над новой песней.
Влюбленные Карина и Слава. Фото: соцсети
Что касается пары Карина — Слава, то молодые люди стали встречаться в феврале 2021 года. Но, несмотря на то что влюбленных регулярно видели вместе, они не комментировали отношения.
Домыслы подтвердились спустя некоторое время в одном из интервью, где Слава рассказал о романе со звездой интернета и во всеуслышание признался избраннице в любви.
О создании семьи и детях Карамбейби пока не задумывалась. В январе 2023 стало известно, что Слава и Карина расстались. Блогер рассказала об этом в своих соцсетях, обратившись к подписчикам с просьбой не раздувать скандал из-за этого события.
Карина продолжает снимать блоги и рассказывает подписчикам о своих путешествиях. Фото: соцсети
В 2022 году Карина не так часто, как раньше, занималась влогами, но один из них сняла вместе с младшей сестрой Вероникой. Девушки на камеру рассказывали о самых неловких ситуациях, которые случались с ними в жизни. В ноябре Карамбейби отправилась в тур по США, пообещав подписчикам сделать большой видеообзор о своем путешествии.
Интересные факты
1. В 2019 году Карамбейби пропала с радаров, поклонники начали беспокоиться за Карину. Позже выяснилось, что девушка отлично провела время в Исландии, взобравшись на два вулкана и посетив места съемок «Игры престолов».
2. Музыкой Карина не собиралась заниматься, заверив, что не умеет петь, но композицию блогерша все-таки записала, назвав ее «Аскорбинка».