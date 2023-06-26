Отец советской рок-легенды и простой ленинградский инженер: биография Роберта Цоя

Биография

Роберт Цой известен российскому слушателю как отец рок-музыканта, лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Даже спустя более трех десятилетий после гибели артиста его родственник продолжает мелькать в медийном пространстве и делиться воспоминаниями. Простой ленинградский инженер с удовольствием общается с фанатами рок-коллектива и любит рассказывать о своем звездном сыне.

Депортация семьи из Владивостока и переезд в Ленинград

Роберт Максимович Цой родился 5 мая 1938 года в городе Кзыл-Орде и при рождении получил имя Тон Ер. Его отец — Сын Дюн Цой. Он был корейцем по национальности и использовал более благозвучное обращение Максим Максимович. Однажды вместе с семьей мужчину депортировали из Владивостока в Казахстан. Там он много лет прослужил в НКВД.

Родители маленького Роберта воспитывали кроме него еще четверых детей: троих сыновей и дочь. В молодости отец будущей рок-звезды плохо знал русский язык, но отправился в Ленинград, чтобы поступить на кафедру пусковых установок в Военмех.