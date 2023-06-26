Отец советской рок-легенды и простой ленинградский инженер: биография Роберта Цоя

Биография
Роберт Цой известен российскому слушателю как отец рок-музыканта, лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Даже спустя более трех десятилетий после гибели артиста его родственник продолжает мелькать в медийном пространстве и делиться воспоминаниями. Простой ленинградский инженер с удовольствием общается с фанатами рок-коллектива и любит рассказывать о своем звездном сыне.
Депортация семьи из Владивостока и переезд в Ленинград
Роберт Максимович Цой родился 5 мая 1938 года в городе Кзыл-Орде и при рождении получил имя Тон Ер. Его отец — Сын Дюн Цой. Он был корейцем по национальности и использовал более благозвучное обращение Максим Максимович. Однажды вместе с семьей мужчину депортировали из Владивостока в Казахстан. Там он много лет прослужил в НКВД.
Родители маленького Роберта воспитывали кроме него еще четверых детей: троих сыновей и дочь. В молодости отец будущей рок-звезды плохо знал русский язык, но отправился в Ленинград, чтобы поступить на кафедру пусковых установок в Военмех.
Молодой Роберт Цой с женой Валентиной и сыном Витей. Фото: соцсети
После выпуска из ВУЗа Роберта должны были распределить во флот, но судьба привела молодого человека на судомеханический ремонтный завод, где занимались подводными лодками. Карьеру парень начал с должности помощника мастера.
Чтобы заработать на собственную квартиру в Ленинграде, Роберт перешел в Институт по проектированию угольных комбайнов и почти на год уехал в Воркуту. После длительной командировки он трудился инженером в конструкторском бюро при заводе «Электросила». На пенсию вышел в 1998 году, с тех пор живет на средства, отчисляемые за использование творчества легендарного сына.
60-летие отца Роберта, Цой Сын Дюна (во втором ряду в центре) и 13-летний Витя Цой (в верхнем ряду второй слева). Фото: соцсети
Знакомство с миловидной блондинкой и рождение сына
В канун нового, 1961 года, молодой инженер познакомился с ленинградской учительницей физкультуры, миловидной блондинкой Валей Гусевой. Спустя год пара расписалась, когда девушка уже была в положении. Новоиспеченному мужу пришлось скрывать молодую жену от родственников-корейцев, не приветствовавших брак с русской девушкой.
В июне 1962 года у Роберта и Валентины Цой родился первенец, которого назвали Виктором. Счастливое событие уроженец Кзыл-Орды также скрывал от семьи, пока сыну не исполнилось три года.
До 1990-х семейство жило в Ленинграде, на углу улицы Бассейной и Московского проспекта, в «генеральском доме», который позже признали памятником архитектуры.
Витя учился в ближайшей от дома школе, где преподавала его мама, Валентина Васильевна. С детства мальчик хорошо рисовал, поэтому родственница дополнительно водила ребенка в художественный кружок. Первые аккорды на гитаре будущему музыканту показал отец, когда первенец был подростком.
Валентина Цой с сыном Витей в Ленинграде. Фото: соцсети
Однако личную жизнь Цой сложно было назвать безоблачной. Эмоциональные супруги разводились и вновь женились трижды. Любвеобильный мужчина уходил из семьи, встретив очередную пассию, но неизменно возвращался домой. В итоге он прожил с Валентиной Васильевной до ее смерти осенью 2009 года.
В 1980 году у Роберта от женщины из совхоза по имени Любовь родился второй сын, Леонид. О существовании сводного брата рокер узнал только незадолго до смерти. А Леонид и того позже — в 1994 году, таковым было условие его матери.
Со старшим сыном Роберт не был близок, зато приобщил к рыбалке, а сам Виктор был больше привязан к матери. Со временем музыкант начал пропадать в рок-клубах, поэтому родители видели его все реже.
Смерть сына и воспитание внука Саши
Новости о жизни наследника Роберт и Валентина узнавали из газет и телевизора. С единственным сыном Виктора, Александром, контакт тоже не сложился, а с годами прервался совсем.
В роковое лето 1990 года, когда в аварии погиб Виктор, Цой-старший рассказывал, что незадолго до трагедии в сарае свили гнездо ласточки. После ДТП Роберт вспомнил примету, что птицы в доме — к смерти. Похоронили рок-звезду в родном Ленинграде.
Роберт с внуком Сашей. Фото: соцсети
После трагедии Роберт начал мелькать на экранах и раздавать многочисленные интервью о сыне. Впервые на телевидении он появился через два года после гибели рок-звезды и поделился воспоминаниями в документальном фильме «Последний герой».
Уже через год после смерти первой жены вдовец женился на Марине Хан, увлекся татуировками и компьютерной техникой. Весной 2015 года Роберту диагностировали рак слизистой ротовой полости. Лечение мужчина проходил в израильской клинике.
Деньги собирали всем миром: небольшую сумму передали через фонд «Памяти Виктора Цоя» поклонники, большую часть Марина Хан взяла в долг и добавила к средствам от продажи питерской квартиры.
Выздоровев, Цой-старший дебютировал как актер и сыграл небольшую роль в триллере «Игла Remix» — ремейке культовой картины 1988 года «Игла». Новую ленту дополнили свежими сценами, графикой с участием музыканта.
Роберт на выставке, посвященной сыну. Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»
Роберт Цой сейчас
Цой-старший по-прежнему живет в Санкт-Петербурге. Накануне 60-летнего юбилея со дня рождения сына Роберт Максимович передал московскому выставочному залу «Манеж» семейные фотографии, поделки, одежду и другие личные вещи Виктора для организации памятной экспозиции.
В конце июня прошлого года, в день 60-летия звезды, родитель дал очередное интервью. Мужчина вспомнил, что в детстве мальчик был обычным ребенком, довольно скромным, а не гением или активным парнем. Роберт Максимович уверен, что талант первенца заключался в универсальности, без которой невозможно создать столь прославленные стихи и музыку.