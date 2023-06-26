«Таежный роман» Ольги Будиной: звездные роли, мучительный развод и триумфальное возвращение

Ольга Будина была замужем за бизнесменом Александром Наумовым, у них родился сын Наум. Сложности между супругами начались, когда Наум серьезно заболел.

Ольга с головой погрузилась в заботы о мальчике, а ее муж почти не появлялся дома – был занят на работе, и семья не получала от него никакой поддержки. В результате брак распался. Уходя из дома, Наумов забрал все, что смог, в том числе драгоценности, которые сам когда-то дарил жене.

Ольга осталась без средств к существованию, с маленьким ребенком на руках. Ей пришлось быстро освоить новую жизнь: экономить на всем, ездить на кастинги в надежде получить роль.

Но у нее все получилось. Будина не только с триумфом вернулась в профессию, сама заработала на квартиру, дачу и машину, но и стала ведущей на канале «Россия-1», а также написала книгу – «Дневник Ольги Будиной. Говорящая беременность».

Ее сын ни в чем не нуждается – актриса смогла оплатить для него лучшее образование. Она убеждена, что современные гаджеты приносят больше вреда, чем пользы, поэтому ограничивает Наума в их использовании. Сейчас сыну Ольги Будиной почти 19 лет, он изучает программирование.

Вторая попытка

После развода Ольга пыталась еще раз построить семейную жизнь – с мужчиной, имени которого она не называет. Но выдержала только два года – так и не смогла по-настоящему его полюбить. Актриса по-прежнему выглядит привлекательно. После набранных 25 килограммов она сумела вернуться к прежним параметрам – при росте 164 см она весит 51 кг.

Триумфальное возвращение

