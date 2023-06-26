«Таежный роман» Ольги Будиной: звездные роли, мучительный развод и триумфальное возвращение

Ольга Будина стала звездой после фильма «Граница. Таежный роман». Нежная, хрупкая, но с удивительно прочным стержнем, она не побоялась остаться одна, борясь за здоровье ребенка, и уйти из профессии на пике популярности.
Школьный театр и нелегкая учеба в «Щуке»
Ольга Будина в детстве. Фото: соцсети
Ольга Будина родилась 22 февраля 1975 года в подмосковном городе Одинцово, ее отец работал электриком, мама была бухгалтером. Девочка рано начала проявлять творческие наклонности: она с удовольствием училась играть на аккордеоне и фортепиано, пела в хоре, а позднее – в школьном ансамбле на дискотеках.
Но главным увлечением для Ольги стала сцена. Она занималась в драмкружке, а потом и сама организовала самодеятельный театр – вместе с единомышленниками. Они ставили классику, сказки, комедии и мюзиклы, при этом Будина и сценарии писала, костюмы шила, и роли исполняла.
Ольга Будина в юности. Фото: соцсети
Позднее актриса вспоминала:
«В детстве я была эдакой оторвой, до потери пульса гуляла с дворовыми компаниями. Но одновременно много училась. Были серьезные планы: я мечтала поступить в Гнесинку. Жаждала ездить по деревням и собирать народные песни, обряды, традиции».
Однако в какой-то момент девушка полностью поменяла свои планы – и поступила в Щукинское театральное училище. Поступила с легкостью, несмотря на то что не успела подготовиться, - ей единственной педагоги поставили отличные оценки и за басню, и за стихотворение, и за танец.
А вот учиться оказалось трудно. После каждого семестра Будина находилась на волоске от отчисления. Но все же справилась. И в 1997 году получила диплом.
Княжна Анастасия и любовница Бунина
Ольга Будина в роли княжны Анастасии. Фото: кадр из фильма "Романовы. Венценосная семья"
К тому времени Ольга уже имела опыт работы в кино: до конца 90-х она снялась в нескольких фильмах. Самой заметной стала роль учительницы английского в одном из первых российских сериалов «Простые истины».
А начало нового века принесло молодой актрисе сказочную удачу: она сыграла великую княжну Анастасию в фильме Глеба Панфилова «Романовы – венценосная семья».
Фильм рассказывал о последнем годе жизни семьи Николая II, и для съемок Ольгу обрили наголо. Эта жертва оказалась оправданной: фильм получился настолько успешным, что его выдвинули на получение «Оскара». А Ольга стала узнаваемой актрисой.
Тогда же она снялась в биографической драме Алексея Учителя «Дневник его жены» - сыграла любовницу Ивана Бунина, Галину Плотникову. За эту работу Будина получила Государственную премию.
«Граница. Таежный роман»
Ольга Будина в фильме "Граница. Таежный роман". Фото: кадр из фильма
Настоящим прорывом в творчестве стал для Ольги фильм «Граница. Таежный роман». По сюжету, между ее героиней, замужней женщиной Мариной, и лейтенантом Столбовым в исполнении Марата Башарова, вспыхивает роман, который пытается прекратить муж Марины, брутальный и опасный капитан Голощекин, которого сыграл Алексей Гуськов.
Страсти в гарнизоне были сыграны так убедительно, что зрители поверили в настоящий роман между Ольгой Будиной и Маратом Башаровым.
Неожиданно исчезла с экранов
Ольга Будина в фильме "Жена Сталина". Фото: кадр из фильма
Вскоре фильмография актрисы пополнилась новыми проектами: «Железнодорожный романс», «Баязет», «Московская сага»… Особое место в творчестве Будиной занимает драма Владимира Бортко «Идиот», где ее партнерами стали Олег Басилашвили и Евгений Миронов.
Зрители отметили также ее роли в картинах «Радости и печали маленького лорда». А в сериале «Жена Сталина» Ольга исполнила роль Надежды Аллилуевой.
Ольга Будина в сериале "Личная жизнь доктора Селивановой". Фото: кадр из сериала
Поклонники запомнили ее и в образе врачей – в сериалах «Личная жизнь доктора Селивановой» и «Земский доктор». Будина вошла в перечень главных звезд российского кино, получила множество наград и премий за свои работы. Но после фильмов «Эйнштейн. Теория любви», «Каинова печать» и «Презумпция невиновности» актриса ушла из кино, разочаровавшись в профессии.
Пришлось пережить нищету
Ольга Будина с сыном Наумом. Фото: Global Look Press
После болезненного развода с мужем Ольге Будиной пришлось научиться выживать на 5 тысяч рублей в месяц.
«Я открыла для себя прелесть салата из свежей капусты и потрясающий, полезный и изумительный подножный корм: мать-и-мачеха, подорожник, сныть. Для того чтобы у моего ребенка были свежие фрукты, я просила всех, кто собирался ко мне в гости, не покупать тортики и прочее, а привезти мне фруктов.
Денег на подгузники не было, была одна пачка, которую мы берегли на случай дальней поездки. Первый год был самый тяжелый», - вспоминала потом актриса.
Она не сдавалась – регулярно посещала кастинги, хотя порой на дорогу не было денег. И судьба ее вознаградила: к ней пришла огромная популярность, съемки в фильмах и сериалах позволили наладить обеспеченную жизнь.
Благотворительность
В какой-то период Ольга Будина заметно набрала вес. Фото: кадр из программы "Вести"
Оставив актерскую карьеру, Ольга Будина создала благотворительный фонд «Обереги будущее». Некоторые проекты, к сожалению, получили негативную огласку: например, СМИ сообщали об истории с детским домом в Угличе. Собранные для детей средства пошли не по назначению, Будина, обнаружив это, пыталась добиться справедливости, дошла до Генеральной прокуратуры, состоялся суд, но директор детдома получила лишь условный срок.
Актриса - куратор Всероссийского фестиваля семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом», она занимается этим совершенно безвозмездно, по зову души.
Болезнь сына и мучительный развод
Ольга Будина с сыном. Фото: соцсети
Ольга Будина была замужем за бизнесменом Александром Наумовым, у них родился сын Наум. Сложности между супругами начались, когда Наум серьезно заболел.
Ольга с головой погрузилась в заботы о мальчике, а ее муж почти не появлялся дома – был занят на работе, и семья не получала от него никакой поддержки. В результате брак распался. Уходя из дома, Наумов забрал все, что смог, в том числе драгоценности, которые сам когда-то дарил жене.
Ольга осталась без средств к существованию, с маленьким ребенком на руках. Ей пришлось быстро освоить новую жизнь: экономить на всем, ездить на кастинги в надежде получить роль.
Но у нее все получилось. Будина не только с триумфом вернулась в профессию, сама заработала на квартиру, дачу и машину, но и стала ведущей на канале «Россия-1», а также написала книгу – «Дневник Ольги Будиной. Говорящая беременность».
Ее сын ни в чем не нуждается – актриса смогла оплатить для него лучшее образование. Она убеждена, что современные гаджеты приносят больше вреда, чем пользы, поэтому ограничивает Наума в их использовании. Сейчас сыну Ольги Будиной почти 19 лет, он изучает программирование.
Вторая попытка
После развода Ольга пыталась еще раз построить семейную жизнь – с мужчиной, имени которого она не называет. Но выдержала только два года – так и не смогла по-настоящему его полюбить. Актриса по-прежнему выглядит привлекательно. После набранных 25 килограммов она сумела вернуться к прежним параметрам – при росте 164 см она весит 51 кг.
Триумфальное возвращение
Ольга Будина в сериале "Земский доктор". Фото: кадр из сериала
Ольга Будина признается: она – интроверт, не любит публичности. Но все же актриса приходила в качестве гостьи на передачи «Судьба человека» и «Секрет на миллион», где откровенно рассказывала о своей жизни.
Там она поведала историю о том, что однажды хотела усыновить подростка Сашу, помочь ему устроить будущее, но из этой попытки ничего не получилось.
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После долгого перерыва актриса вернулась на экраны: к радости своих поклонников, она приняла участие в съемках сериала «Земский доктор. Восемь лет спустя». Премьера нового сезона состоялась весной 2023 года – с большим успехом.
Возможно, Ольга Будина еще будет сниматься в кино. Возможно, мы еще услышим о том, что талантливая привлекательная актриса нашла личное счастье. А пока главным мужчиной в ее жизни остается единственный сын – Наум.