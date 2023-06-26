Какие тайны скрывает роковой красавец Александр Никитин: романы, слухи и жены звезды сериалов

С возрастом внешность Александра Никитина становится только ярче и благороднее. В свои почти 50 он по-прежнему окружен армией поклонниц. Но его сердце – загадка даже для самых близких…
Детство в переездах
Александр Никитин. Фото: соцсети Натальи Конопкиной-Поддымкиной
Александр Никитин родился 30 ноября 1971 года в одном из латвийских городов, - его отец, военнослужащий, часто перевозил семью с места на место.
В 12 лет Саша с родителями оказался в городе Харькове. Там он и окончил среднюю школу. Какую выбрать профессию – он не знал до последнего. Трудно было определиться: ему нравилось многое. Были мысли посвятить себя журналистике, стать военным, как отец…
Но в конце концов юноша выбрал актерский факультет Харьковского института искусств. Александр поступил туда без особого труда, так же легко окончил его, получил диплом и стал актером театра имени Пушкина. После Харькова последовали театры Донецка и Киева.
Как оказался в Москве и стал знаменитостью
Александр Никитин в молодости. Фото: кадр из сериала "Кукла"
Но главный успех пришел к Никитину не в театре, - он стал знаменитым, снимаясь в сериалах. Эффектная харизматичная внешность привлекли к молодому актеру внимание кинорежиссеров.
Первым его опытом стала небольшая работа в украинском сериале «Я не вернусь», в котором Александр снялся в 2001 году.
Александр Никитин в сериале "Овод", 2003. Фото: кадр из сериала
Уже через пару лет Александр получил главную роль в драматическом проекте «Овод» по знаменитому роману Этель Войнич, снятом китайскими и украинскими кинематографистами. Сразу после этого карьера актера пошла вверх – его начали приглашать сниматься в российских сериалах, и вскоре он переехал в Москву.
С тех пор он снимался без остановки: в 2006-м вышло сразу 6 сериалов с его участием – «Женские истории», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Ангел из Орли», «Дьявол из Орли»…
От благородных аристократов до офицеров и политиков
Александр Никитин в сериале "Солдаты-15". Фото: кадр из сериала
Высокий стройный актер (при росте 195 см он весит 90 кг) легко примерял на себя роли аристократов. Однако и армейский майор в сериале «Солдаты-15» у него получился не менее убедительным. В проекте «Закрытая школа» Никитин исполнил роль отца главного героя, которого сыграл Павел Прилучный.
Интересная работа ждала Александра в 2013 году в Баку – там ему довелось воплотить на экране образ президента Азербайджана Гейдара Алиева в фильме «Самая простая фамилия». Но все же основное амплуа Никитина – герои драматических и мелодраматических лент. Зрители тепло приняли сериал «Между нами, девочками», партнершей Никитина в котором стала Юлия Меньшова.
Александр Никитин в сериале "Обручальное кольцо". Фото: кадр из сериала
В 2018-м на экраны вышел сериал «Березка» о легендарном танцевальном коллективе. В нем Никитину досталась роль офицера КГБ, «присматривающего» за выезжающими за рубеж артистами.
В мелодраме «Никогда не бывает поздно» он сыграл хозяина крупного холдинга, затем последовал проект «Я заберу твою семью». В 2020 году зрители увидели новые сериалы с участием Александра Никитина – «Возвращение», «Скажи что-нибудь хорошее».
Доходы Александра Никитина
Заработки Александра Никитина не афишируются, однако можно предположить, что настолько востребованный актер не жалуется на доходы. Звезда сериалов его уровня, надо полагать, получает достойное вознаграждение за свою работу.
Таинственная первая жена и сын
Александр Никитин с сыном Ильей. Фото: соцсети
О своем первом браке Александр говорить не любит. Известно лишь, что в 1998 году у него родился сын Илья, однако это не спасло супругов от расставания.
Что в действительности произошло между Александром и его женой – неизвестно до сих пор: артист продолжает хранить тайну. Можно предположить, что этот разрыв оказался для него очень болезненным, - долгое время Никитин оставался в одиночестве.
Надежда Бахтина: любовь, слухи о романах и развод
Надежда Бахтина в сериале "Тяжелый песок". Фото: кадр из сериала
А в 2005 году на съемочной площадке шпионского детектива «Ангел из Орли» произошла встреча, которая изменила всю его жизнь. Молодая актриса Надежда Бахтина играла возлюбленную его героя, и вскоре оба почувствовали, что им не нужно ничего играть – их на самом деле настигли чувства.
Александр красиво ухаживал за Надеждой, но дорога в ЗАГС растянулась для них на долгих 2 года – оба были очень заняты работой. И все же этот день пришел: осенью 2007 года они поженились.
Александр Никитин и Мария Куликова. Фото: соцсети
Казалось, этот брак крепок и нерушим, но через пять лет все пошло не так: супруги все реже бывали вместе из-за постоянной занятости, между ними накапливались недопонимание и раздражение… Спустя 5 лет после свадьбы Александр и Надежда расстались, никак не объясняя свой развод.
Александр Никитин и Юлия Меньшова. Фото: соцсети
Поклонникам оставалось лишь предполагать: может быть, дело в отсутствии детей? Или в романах, которые приписывали красавцу актеру?
Новая свадьба
Александр Никитин с женой Ириной. Фото: соцсети
На некоторое время Никитин полностью прекратил вести соцсети и говорить о личной жизни – ему надоели постоянные слухи, он не хотел ничего комментировать.
Но в 2019 году, после долгого перерыва, в его личном аккаунте неожиданно появилось новое фото – с неизвестной девушкой. Стало известно, что это новая жена Александра, молодая актриса Ирина Пономаренко, и что после регистрации брака она взяла фамилию мужа.
Что касается Надежды Бахтиной, то она пережила развод с Никитиным очень тяжело. Через некоторое время после расставания она стала послушницей одного из монастырей: только за его стенами она смогла найти душевное равновесие и смириться с одиночеством.
Новые роли, дайвинг и парашют
Александр Никитин - опытный дайвер. Фото: соцсети
За последние годы Александр Никитин снялся в нескольких популярных сериалах – «Свадебные хлопоты», «Три цвета любви», «Пленница», «Дайвер». Увидели зрители и другие многосерийные фильмы с участием актера – «Неженское дело», «Приставы».
Совсем недавно, в марте 2023 года, состоялась премьера российского сериала под названием «Другая», в котором Никитин сыграл главу банка. По мнению многих зрителей, сюжет картины далек от совершенства, зато был отмечен явный талант партнерши Никитина – молодой актрисы Натали Старынкевич, которой достались сразу две роли – сестер-близняшек.
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Еще одна мелодрама 2023 года с участием Никитина – «Маргарита»: его герою приходится выпутываться из любовного треугольника, в который он попал.
Словом, Александр Никитин остается очень востребованным актером. А редкие дни отдыха он предпочитает посвящать экстремальному спорту: он любит дайвинг, прыгает с парашютом, - словом, полностью соответствует тому образу мужественного парня, который сложился у него в кино.