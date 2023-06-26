Какие тайны скрывает роковой красавец Александр Никитин: романы, слухи и жены звезды сериалов

Александр Никитин родился 30 ноября 1971 года в одном из латвийских городов, - его отец, военнослужащий, часто перевозил семью с места на место.

В 12 лет Саша с родителями оказался в городе Харькове. Там он и окончил среднюю школу. Какую выбрать профессию – он не знал до последнего. Трудно было определиться: ему нравилось многое. Были мысли посвятить себя журналистике, стать военным, как отец…

Но в конце концов юноша выбрал актерский факультет Харьковского института искусств. Александр поступил туда без особого труда, так же легко окончил его, получил диплом и стал актером театра имени Пушкина. После Харькова последовали театры Донецка и Киева.

Как оказался в Москве и стал знаменитостью

