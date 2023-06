Ингрид, Лена и другие: девушки, попавшие «в сети» победителя «Евровидения-2009» Александра Рыбака

Несколько лет назад Рыбак признался, что у него есть девушка. Но кто она, и насколько серьезны его намерения, — Александр рассказывать не стал. По некоторым данным, возлюбленную Александра звали Джулией, она живет в Осло и занимается дизайном, но, судя по всему, и этот роман пришел к своему завершению.

Еще одно «Евровидение» — и разочарование

В 2018 году Александр Рыбак во второй раз принял участие в «Евровидении» в качестве представителя Норвегии. Во время отборочного тура в Норвегии он исполнил композицию That's How You Write a Song.

Музыкант надеялся на победу, хотя честно признавался: вряд ли это произойдет, ведь победить на «Евровидении» дважды — это событие из области фантастики.

Он оказался прав: победительницей «Евровидения-2018» стала израильская исполнительница Нетта. А знаменитый Александр Рыбак оказался лишь пятнадцатым. Этот результат расстроил его фанатов.