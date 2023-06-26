Ингрид, Лена и другие: девушки, попавшие «в сети» победителя «Евровидения-2009» Александра Рыбака

В 2009 году Александр Рыбак победил в конкурсе «Евровидение», поразив всех виртуозной игрой на скрипке и удивительным голосом. С тех пор в жизни музыканта произошло многое: любовь, предательство, разочарование, а еще — серьезная зависимость, с которой он борется до сих пор.
Из музыкальной семьи
Александр Рыбак в детстве. Фото: соцсети
Александр Рыбак родился 13 мая 1986 года в городе Минске, в музыкальной семье: отец играл на скрипке в оркестре, а мама — на фортепиано, она была музыкальным редактором белорусского телевидения.
Буквально с трех лет Саша демонстрировал свои способности: научившись под руководством бабушки петь народные песни, он очень скоро сочинил свою первую песенку самостоятельно, чем удивил и обрадовал родителей. Стоит ли говорить, что мальчика с ранних лет учили играть на фортепиано и скрипке.
Из Белоруссии — в Норвегию
Александр Рыбак в детстве с родителями. Фото: соцсети
Когда Саше исполнилось 4 года, семья перебралась в Норвегию – там его отец получил работу. Мальчик стал заниматься в музыкальной школе, и уже тогда для него начались поиски собственного пути.
«Когда я только пошел в музыкальную школу, то уже начал спорить с папой и играть все по-своему. Я прислушивался к его мнению, понимал, почему он настаивает на том, что нужно много заниматься. Но я не хотел играть классические произведения так, как папа считает правильным», — вспоминал позднее Рыбак.
Талантливого мальчика приняли в школу музыки, танца и драматического искусства, там же обучали и общеобразовательным предметам. Следующей ступенькой стал диплом бакалавра в музыкальной академии Осло
Победы в конкурсах и участие в мюзикле
Александр Рыбак на сцене. Фото: Global Look Press
Юный музыкант объездил не только всю Норвегию, но и другие страны, выступая в составе группы А-ha — он был одним из исполнителей мюзикла. Парень выходил на сцену вместе с прославленными музыкантами, которые отдавали должное его таланту. Выступив на норвежском конкурсе Kjempesjansen с собственной песней, он стал безусловным победителем.
«Евровидение-2009»: чистая победа
В 23 года Александр Рыбак произвел фурор на международном конкурсе «Евровидении-2009» — юный музыкант со скрипкой исполнил песню собственного сочинения под названием Fairytale. Это была не просто победа — это был рекорд: Рыбак получил 387 очков, чего прежде не происходило ни с одним исполнителем на «Евровидении».
По словам Александра, он посвятил эту композицию своей бывшей девушке, которую звали Ингрид. Буквально за одну триумфальную ночь никому не известный юноша превратился в мировую звезду. За его дисками в магазинах устраивалась давка — миллионы поклонников хотели приобрети альбомы Александра Рыбака.
Турне по России
Александр Рыбак на сцене. Фото: Global Look Press
В том же 2009 году Рыбак принял участие в телешоу Первого канала «Минута славы», после чего отправился в турне по городам России. Он пел в Москве и Петербурге, в Ростове-на-Дону, Самаре и Екатеринбурге, и повсюду его встречали овациями. Популярный музыкант принял участие в украинской «Фабрике звезд» в качестве приглашенной звезды.
Его голос прозвучал и в норвежском мультфильме «Как приручить дракона» — Рыбак озвучил главного героя. Все его концерты проходили при полном аншлаге, более того — билеты невозможно было достать. У симпатичного улыбчивого музыканта со стройной фигурой (рост — 183 см, вес — 74 кг) появилось множество поклонниц.
«Если посмотреть на мой рабочий график, то можно без труда выяснить, что за последний год у меня было всего четыре выходных дня, включая Рождество и день рождения. Негусто, конечно, но мне нравится думать, что концерты — это не тяжелый труд, а хобби», — признавался артист, рассказывая о своей постоянной занятости.
Александр Рыбак с мамой в день ее рождения. Фото: соцсети
В 2012 году Александр выпустил свой последний студийный альбом. Однако с творчеством не расстался: продолжал писать новые песни, некоторые из которых исполняли другие музыканты — в том числе, и на «Евровидении».
Среди самых популярных композиций Рыбака — песня «Котик», которая приобрела в 2015 году бешеную популярность. Тогда же артист порадовал поклонников своим участием в известном шоу «Один в один!», в котором ему досталось второе место.
Сколько зарабатывает Александр Рыбак
Известно, что в 2010 году Рыбак купил в центре Осло двухкомнатную квартиру, общая площадь которой составляет 80 кв. метров. По некоторым данным, музыкант заплатил за нее 4 миллиона долларов, а потом потратил еще 150 тысяч долларов на ремонт.
На корпоративах в России до недавнего времени Александр Рыбак, по утверждениям СМИ, зарабатывал до 75 тысяч долларов.
Скрипачка Ингрид: печальное расставание
Ингрид Берг-Мехус. Фото: соцсети
C молодой скрипачкой по имени Ингрид Александр Рыбак встречался еще в юности. За 5 лет до его участия в «Евровидении» они расстались, но это чувство еще долго жило в его душе. На волне популярности ему, казалось, удалось вернуть любимую.
Только вот вскоре музыкант стал замечать: Ингрид использует его звездный статус, зарабатывает на общем прошлом. С этим романом было покончено.
Певица Лена: помог ей победить на «Евровидении»
Лена Майер. Фото: Global Look Press
Спустя год у Александра появилась новая девушка — Лена Майер, немецкая певица. Он репетировал с ней, готовя Лену к участию в «Евровидении-2010», и у них все получилось: Лена победила.
Пара повсюду стала появляться вместе, и поклонники Рыбака были уверены: скоро они услышат о свадьбе. Однако что-то пошло не так, и влюбленные расстались.
Новая любовь — Джулия
Александр Рыбак и Джулия (Юлия). Фото: соцсети
Несколько лет назад Рыбак признался, что у него есть девушка. Но кто она, и насколько серьезны его намерения, — Александр рассказывать не стал. По некоторым данным, возлюбленную Александра звали Джулией, она живет в Осло и занимается дизайном, но, судя по всему, и этот роман пришел к своему завершению.
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Еще одно «Евровидение» — и разочарование
В 2018 году Александр Рыбак во второй раз принял участие в «Евровидении» в качестве представителя Норвегии. Во время отборочного тура в Норвегии он исполнил композицию That's How You Write a Song.
Музыкант надеялся на победу, хотя честно признавался: вряд ли это произойдет, ведь победить на «Евровидении» дважды — это событие из области фантастики.
Он оказался прав: победительницей «Евровидения-2018» стала израильская исполнительница Нетта. А знаменитый Александр Рыбак оказался лишь пятнадцатым. Этот результат расстроил его фанатов.
Александр Рыбак в образе Элвиса Пресли. Фото: кадр из шоу «Один в один»