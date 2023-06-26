Ингрид, Лена и другие: девушки, попавшие «в сети» победителя «Евровидения-2009» Александра Рыбака

Александр Рыбак родился 13 мая 1986 года в городе Минске, в музыкальной семье: отец играл на скрипке в оркестре, а мама — на фортепиано, она была музыкальным редактором белорусского телевидения.

Буквально с трех лет Саша демонстрировал свои способности: научившись под руководством бабушки петь народные песни, он очень скоро сочинил свою первую песенку самостоятельно, чем удивил и обрадовал родителей. Стоит ли говорить, что мальчика с ранних лет учили играть на фортепиано и скрипке.

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