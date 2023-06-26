Жизнь и карьера Розы Хайруллиной: как стала звездой, потеряла всю семью и почему покинула театр

После сорока лет жизнь только начинается, и Роза Хайруллина своим примером проиллюстрировала это утверждение. Актриса стала театральной звездой и только на пятом десятке попала в кино. И сегодня является одной из популярных в индустрии.
Детство
Роза Вакильевна Хайруллина родилась 12 сентября 1961 года в Норильске в семье ссыльных татар. Когда ей исполнилось семь лет, родители переехали в Зеленодольск Республики Татарстан, где маленькая Роза пошла в школу.
С третьего класса Роза начала посещать драматический кружок и так увлеклась театром, что решила стать актрисой. Родители ее выбор не одобряли, но она все равно поступила в Казанское театральное училище, как окончила школу.
Выходить на сцену талантливая студентка небольшого роста 156 см и весом 48 кг начала уже со второго курса — это были подмостки Национального театра им. Камала и спектакли «Бедные люди», «Стеклянный зверинец», «Сон в летнюю ночь».
Когда учеба подошла к концу в 1981 году, Хайруллину пригласили работать сразу несколько заведений. И свой выбор она остановила на Казанском театре юного зрителя.
ТЮЗ
В ТЮЗе режиссер театра Борис Цейтлин сразу разглядел талант новоиспеченной актрисы. И Хайруллина сразу стала играть главные роли. В 1992 году за роль хозяйки борделя в пьесе «Погром» Роза получила награду — Государственную премию РФ. В 1996 году спектакль «Буря» с участием Хайруллиной в роли Красной Ариэль был награжден «Золотой маской».
Всего в ТЮЗе Хайруллина проработала 15 лет и сыграла в десятке спектаклей. На ее мастерстве училась Чулпан Хаматова, которая не пропускала ни одной постановки. Но в 1996 году в театре случился пожар, и Роза Вакильевна уехала из Казани.
Перелом
Беда пришла не только во второй дом актрисы, но и в ее личную жизнь. Скончался ее брат, страдавший зависимостью, и оставил страшные долги: заложил квартиру. Родители не перенесли такого удара и один за другим покинули этот мир. Затем Роза похоронила других родственников, в тот год она потеряла семь человек. Одна, без семьи, жилья и денег, актриса была надломлена.
Роза Хайруллина в спектакле «Шоша». Фото: Global Look Press
Помог ей тогда священник и вера в Бога. Она собралась с силами, уехала в Голландию, пробовала работать там, вернулась в Россию и поехала в Челябинск, недолго играла в Челябинском ТЮЗе. В 1997 году ее пригласили в Самарский театр «СамАрт», и она согласилась. Вскоре там Хайруллина стала ведущей актрисой.
Самара – Москва
В Самаре Хайруллина задержалась надолго. Она замкнулась в себе, с головой ушла в работу, играя по 30 спектаклей в месяц. Причем выходила не только на сцену «СамАрт», но и выступала в Самарском театре драмы.
Роза Хайруллина в спектакле «Вий». Фото: Global Look Press
Всего местному театру Хайруллина посвятила 10 лет своей карьеры, сыграл полтора десятка ролей. В 2003 году ее номинировали на «Золотую маску» за главную роль в пьесе «Мамаша Кураж», в 2006-м вручили Международную премию им. Станиславского, в 2009-м — снова номинировали на «Золотую маску» за роль Пепы в спектакле «Полковник Птица».
Константин Богомолов. Фото: Global Look Press
Самарский период в карьере завершился в 2009 году, когда режиссер Константин Богомолов пригласил Хайруллину в труппу Московского театра-студии под руководством Олега Табакова («Табакерка»). Она собрала чемоданы и уехала в столицу.
В Театре Табакова Хайруллина служила до 2020 года. Параллельно она выходила на сцену Театра наций, Театра им. Ленсовета, а также в питерском театре «Приют комедианта», в котором за роль короля Лира в пьесе «Лир» получила «Золотую маску» в 2013 году.
В 2020 году, когда Владимир Машков стал худруком театра, Хайруллина покинула труппу. Поклонники недоумевали, что же произошло. Сама актриса спустя несколько месяцев пролила свет на свой уход.
«Никто меня не выгонял. Даже не намекал. Я сама решила уйти, потому что не вижу смысла в своем пребывании на сцене. Сегодня мне нечего сказать зрителю. Пандемия внесла коррективы в жизнь многих людей, включая мою», — объяснила звезда сайту «Экспресс-газета».
Кино
Когда Хайруллина переехала в Москву и стала блистать на сцене ведущих театров страны, ее талант быстро заметили кинорежиссеры. И в 2009 году она получила свою первую роль в фильме «Иван Грозный».
В 2010 году ей уже досталась главная роль в сериале «Пятая группа крови», а в 2011-м она снялась в исторической драме «Орда», в роли ханши Тайдулы. Эту работу оценили на высоком уровне — Роза Вакильевна получила премию «Ника».
Роза Хайруллина в фильме «Орда». Кадр из фильма
Еще одна знаковая роль у Хайруллиной получилась в фильме «Норвег», за нее она получила специальный приз жюри на фестивале «Окно в Европу» в 2015 году. В том же году актриса появилась в проектах «Училка», «А у нас во дворе…», «Черная река».
2016 год стал прорывным для Хайруллиной как киноактрисы. Она снялась в сериале «Ольга», исполнив роль бабушки Гриши, и прославилась на всю страну. Народный сериал быстро полюбился телезрителям, так что его продлили на несколько сезонов, до 2023 года.
Роза Хайруллина на съемках сериала «Ольга». Фото: соцсети
С каждым последующим годом популярность Хайруллиной у режиссеров только возрастала. Она снялась в фильмах «Кроткая» (2017), «Кислота» (2018), «Ищейка-2» (2018), «Непрощенный» (2018), «Зулейха открывает глаза» (2019), «Содержанки» (2019), «Псих» (2020), «Выжившие» (2021), «1703» (2022).
Роза Хайруллина в сериале «Зулейха открывает глаза». Кадр из сериала
Личная жизнь
Роза Хайруллина не замужем, детей у нее нет. Свою жизнь она предпочитает скрывать от широкой публики.
Карьера сегодня
В 2023 году Хайруллина появилась в четвертом сезоне сериала «Содержанки», а также снялась в фильмах «Соло», «Домовой», «Бери да помни». Она полностью посвятила себя кинематографу и остается одной из популярных актрис современности.