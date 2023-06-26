Жизнь и карьера Розы Хайруллиной: как стала звездой, потеряла всю семью и почему покинула театр

После сорока лет жизнь только начинается, и Роза Хайруллина своим примером проиллюстрировала это утверждение. Актриса стала театральной звездой и только на пятом десятке попала в кино. И сегодня является одной из популярных в индустрии.

Детство

Роза Вакильевна Хайруллина родилась 12 сентября 1961 года в Норильске в семье ссыльных татар. Когда ей исполнилось семь лет, родители переехали в Зеленодольск Республики Татарстан, где маленькая Роза пошла в школу.

С третьего класса Роза начала посещать драматический кружок и так увлеклась театром, что решила стать актрисой. Родители ее выбор не одобряли, но она все равно поступила в Казанское театральное училище, как окончила школу.

Выходить на сцену талантливая студентка небольшого роста 156 см и весом 48 кг начала уже со второго курса — это были подмостки Национального театра им. Камала и спектакли «Бедные люди», «Стеклянный зверинец», «Сон в летнюю ночь».

Когда учеба подошла к концу в 1981 году, Хайруллину пригласили работать сразу несколько заведений. И свой выбор она остановила на Казанском театре юного зрителя.

ТЮЗ

В ТЮЗе режиссер театра Борис Цейтлин сразу разглядел талант новоиспеченной актрисы. И Хайруллина сразу стала играть главные роли. В 1992 году за роль хозяйки борделя в пьесе «Погром» Роза получила награду — Государственную премию РФ. В 1996 году спектакль «Буря» с участием Хайруллиной в роли Красной Ариэль был награжден «Золотой маской».

Всего в ТЮЗе Хайруллина проработала 15 лет и сыграла в десятке спектаклей. На ее мастерстве училась Чулпан Хаматова, которая не пропускала ни одной постановки. Но в 1996 году в театре случился пожар, и Роза Вакильевна уехала из Казани.

Перелом

Беда пришла не только во второй дом актрисы, но и в ее личную жизнь. Скончался ее брат, страдавший зависимостью, и оставил страшные долги: заложил квартиру. Родители не перенесли такого удара и один за другим покинули этот мир. Затем Роза похоронила других родственников, в тот год она потеряла семь человек. Одна, без семьи, жилья и денег, актриса была надломлена.