Третье место на «Евровидении» и короткая политическая карьера: биография певицы Златы Огневич

Биография дивы
Злата Огневич — талантливая украинская певица и актриса. У чувственной девушки восточная внешность и глубокий голос, которые и сделали ее настоящей звездой эстрады. В 2013 году дива стала участницей конкурса «Евровидение» и заняла там третье место.
Частые переезды и любовь к игре на фортепиано
Будущая знаменитость родилась 12 января 1986 года в городе Мурманске. При рождении девочка получила имя Инна Леонидовна Бордюг. Отец Леонид занимался военной хирургией, мать Галина преподавала русский язык и литературу в обычной школе. Пять лет семья прожила на берегу Баренцева моря, после чего отца перевели в Ленинград.
Там они прожили недолго. Вскоре на семейном совете было принято решение о переезде на юг, в Крым. В детстве Инна начала заниматься музыкой — игрой на фортепиано. После развала СССР отец девочки пошел служить в ВМС Украины, а мама занялась бизнесом. У Инны есть младшая сестра Юлия.
Маленькая Инна (настоящее имя певицы). Фото: соцсети
Выступления в стиле латино и путь на «Евровидение»
После окончания школы будущая звезда поступила в музыкальное училище имени Р.М. Глиэра и переехала в Киев. Девушка поступила сразу в два высших учебных заведения: музыкальный институт по специальности «джазовый вокал» и Национальный авиационный университет на факультет психологии. Примерно в это же время она стала солисткой группы, выступающей в стиле латино.
После окончания обучения девушка поменяла имя и взяла звучный псевдоним Злата Огневич. Начинающая артистка стала выступать с сольными проектами. Но для настоящего успеха артистке не хватало участия в конкурсах. Желательно в крупных, чтобы заявить о себе.
Поэтому ее целью с самого начала карьеры стало участие в «Евровидении». В 2010 и 2011 годах исполнительница становилась участницей и финалисткой национальных отборочных туров, но постоянно уступала соперникам.
В эти годы Злата создала первые песни «Ангелы», «Остров», «Кукушка», на синглы были сняты клипы.
В 2010 году артистка выступила на международном музыкальном фестивале «Славянский базар», в 2011 году победила в состязании Crimea Music Fest.
Злата отдает музыке и сцене всю себя уже много лет. Фото: соцсети
Для девушки 2013 год становится переломным моментом. После третьей попытки попасть на «Евровидение» мечта Златы осуществилась: хит Gravity победил в национальном отборочном туре. Выступив в Швеции, Злата Огневич набрала 214 голосов и стала обладательницей третьего места, уступив Дании и Азербайджану.
В ноябре того же года дива стала ведущей детского конкурса «Евровидение», который прошел в Киеве, во дворце «Украина».
Помимо сольной карьеры Огневич засветилась в качестве наставника коллективного проекта «Битва хоров – 2013».
В 2015 году красотка вернулась к концертной деятельности. Злата cоздала новые хиты «Кружева» и «Запали вогонь», на которые позднее выпустила клипы. Премьера второй песни прошла на украинском канале «Интер».
К съемкам клипов певица подходит со всей ответственностью. Фото: соцсети
В 2016 году певица порадовала поклонников новым синглом «ВодаВогонь», который выпустила вместе с группой «Скрябин» и вокалистом коллектива Женей Толочным.
Для первого альбома материал был готов в 2018 году. Диск получил название «Грані» и был назван поклонниками певицы музыкальной исповедью. Артистка призналась в одном из интервью, что бросила вызов самой себе, собрав воедино «саундтрек обнаженной души».
Релиз очередного диска «Богиня» состоялся в 2020 году. В этом же году вышли клипы на песни «Беги» и «Гола правда».
С детства звезда увлекается игрой на клавишных инструментах. Фото: соцсети
Короткая политическая карьера
В 2014 году Злата решила попробовать силы в политике. Артистка получила мандат народного депутата Верховной рады.
В течение некоторого времени Огневич занималась вопросами творчества, культуры и духовности. Но, проработав в законодательном органе меньше года, певица сняла депутатские полномочия.
Личная жизнь
Певица долгое время не рассказывала о личной жизни. Но не так давно сообщила, что в 2016 году рассталась с избранником. Бывший гражданский муж был военным. Познакомилась пара в Таиланде, куда артистка приехала на отдых. Молодые люди сразу понравились друг другу. Однако страстный роман быстро закончился из-за ежедневных скандалов.
Андрей Хветкевич и Злата Огневич. Фото: соцсети
Одно время певицу подозревали в романе с женатым политиком, но эти слухи не нашли подтверждения.
Злата Огневич сейчас
Сейчас Огневич продолжает карьеру на телевидении. Так, певица стала победительницей шоу «Маска», где скрывалась под костюмом Солнца. Осенью 2021 года Злата стала главной героиней украинского телешоу «Холостячка-2».
Позже в интервью певица заверила, что встретила на проекте настоящую любовь. Свою чувственность певица воплотила в клипе на песню «Мой навсегда», в котором снялся Андрей Хветкевич, один из претендентов на ее руку и сердце.
Интересные факты
1. По отцовской линии в роду Златы были сербы, венгры и даже итальянцы.
2. Артистка не употребляет в пищу мясо и молочные продукты, но очень любит рыбу.