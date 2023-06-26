Третье место на «Евровидении» и короткая политическая карьера: биография певицы Златы Огневич

Биография дивы

Злата Огневич — талантливая украинская певица и актриса. У чувственной девушки восточная внешность и глубокий голос, которые и сделали ее настоящей звездой эстрады. В 2013 году дива стала участницей конкурса «Евровидение» и заняла там третье место.

Частые переезды и любовь к игре на фортепиано

Будущая знаменитость родилась 12 января 1986 года в городе Мурманске. При рождении девочка получила имя Инна Леонидовна Бордюг. Отец Леонид занимался военной хирургией, мать Галина преподавала русский язык и литературу в обычной школе. Пять лет семья прожила на берегу Баренцева моря, после чего отца перевели в Ленинград.

Там они прожили недолго. Вскоре на семейном совете было принято решение о переезде на юг, в Крым. В детстве Инна начала заниматься музыкой — игрой на фортепиано. После развала СССР отец девочки пошел служить в ВМС Украины, а мама занялась бизнесом. У Инны есть младшая сестра Юлия.