Хулиган и романтик с добрым сердцем: жизнь и творчество вокалиста группы «Градусы» Романа Пашкова

Биография исполнителя
Автор песен и вокалист поп-группы «Градусы» Роман Пашков шел к вершине музыкальной славы напролом. Еще в юности этот парень стал звездой родного города, а вот на новый уровень перейти долго не удавалось. Переехав в столицу России, музыкант почти десять лет пробивался в шоу-бизнес. В итоге Москва ответила артисту взаимностью и помогла реализовать самые заветные творческие мечты.
Рос хулиганом, выбрал музыку вместо гандбола
Рома Пашков родился 18 сентября 1977 года в благополучной семье, которая жила в просторном частном доме Ставрополя. Кроме сына родители воспитывали дочь Вику. Мальчик рос настоящим хулиганом и драчуном, пятерками в дневнике не мог похвастать. В старших классах Пашков и вовсе потерял какой-либо интерес к учебе.
Одно из главных увлечений ранней биографии — гандбол. Подростком Роман увлекался им, но однажды попал на первую в жизни дискотеку. С тех пор интересы поменялись в сторону музыки. Пашков решил взять в руки гитару.
После школы парень подал документы на режиссерский факультет, параллельно устроившись на местное телевидение ведущим музыкальной программы.
В школе Рома Пашков был настоящим хулиганом (на фото в центре). Фото: соцсети
Из института Пашков вылетел практически сразу. Но это никак не расстроило парня, он принялся активно заниматься карьерой музыканта. Рома влился в ряды молодежной музыкальной тусовки, сблизился на фоне рэп-интересов с Русланом Тагиевым, который раньше учился в параллельном классе.
Кроме того, с приятелем Пашков открыл еще и школу танцев. Популярность в Ставрополе вскружила голову, и ребята решили, что пора покорять Москву.
Однако прежде чем взойти на музыкальный Олимп, друзьям пришлось хорошенько потрудиться. На хлеб Рома зарабатывал чем мог. Некоторое время парень трудился на стройке, потом торговал сотовыми в магазине.
Впрочем, мечту сделать карьеру в шоу-бизнесе он не оставлял. Музыкальные компании исправно получали от ставропольца материал для нового проекта, но дальше записи не уходили. Долгое время никто не мог разглядеть талант молодого артиста.
Пашков поселился под одной крышей с Тагиевым, где друзья в свободное от работы время экспериментировали с музыкой. Здесь Рома сочинил множество песен.
Однажды к ребятам присоединился Дмитрий Бахтинов, заведовавший басами в группе «Саранча». Он-то и предложил создать музыкальный коллектив. Позвал на помощь барабанщика Виктора Голованова и гитариста Арсена Беглярова. Сначала группа называла себя «Градус 100», а позднее сменила имя на «Градусы».
Рома Пашков и его коллеги по группе «Градусы». Фото: соцсети
Первый концерт группы состоялся в московском клубе весной 2008 года. Впервые ребята заявили о себе песнями «Радио Дождь», «Бродяга» и «Режиссер», которые в дальнейшем стали очень популярными.
Через год «Режиссер» звучал на волнах самых популярных радиостанций России. Позже Пашков порадовал поклонников композициями «Кто ты», «Я больше никогда» и, конечно, «Голая». Последняя песня и видео на нее увидели свет в 2010 году и тут же вышли на первые строчки радиочартов.
Любовь слушателей к своим песням парень объясняет тем, что ему удается достучаться до сердец поклонников простыми рифмами и правдивыми сюжетами, взятыми из настоящей жизни.
Уже к 2011 году набрался материал, которого хватило на первый альбом. Вышла пластинка «Голая». Презентация проходила в московском клубе. Следующий альбом — «Чувство ловкости» (2014) поклонники тоже приняли тепло.
На сцене Роман чувствует себя максимально комфортно и любит общаться с поклонниками. Фото: соцсети
Увы, группа просуществовала недолго. В 2015 году коллектив объявил о распаде. Пашков и Тагиев решили строить карьеры по отдельности, о чем и мечтали изначально, приехав в Москву. Роман запустил проект под названием Pa-Shock, который разительно отличался от прежнего направления творчества. Под этим лейблом вышли несколько песен, в том числе в компании с другим музыкантами.
Друг без друга ребята не продержались и года, вновь объединившись в «Градусы». Разлука пошла коллективу на пользу, в первый же год возобновления совместного творчества он выпустил пластинку «Градус 100».
Тагиев и Пашков успели посотрудничать с рядом знаменитых коллег, в частности, с белокурой дивой Полиной Гагариной. Фото: соцсети
Знакомство с будущей женой и рождение сына
История любви Романа с его избранницей достойна сюжета киноромана. С будущей женой красавец познакомился в родном Ставрополе. 14-летняя Анна Терещенко отправилась в танцевальный клуб, которым руководили Рома и Руслан. В интервью девушка как-то призналась, что постеснялась стать полноценной «студенткой»:
«Увидев этих негодяев, поняла, что ходить туда не буду, потому что взрослые парни там больше прикалывались над ученицами», — с улыбкой рассказывала девушка.
Но семнадцатилетний Рома все-таки заметил красавицу, нашел номер телефона и пригласил на свидание. Однако спустя некоторое время пути молодых людей разошлись. Пашков отправился покорять столицу, а возлюбленная осталась дома. Анна отучилась в институте на стилиста, попала в Америку, где вышла замуж.
Знакомство Анны и Романа состоялось в родном Ставрополе. Фото: соцсети
Спустя несколько лет пару вновь объединили социальные сети. Переписка развилась до телефонных звонков, девушка приехала в Москву, встретилась с первой любовью и уже не захотела расставаться. В 2013 влюбленные расписались. На скромное семейное торжество были приглашены лишь самые близкие.
В 2015 году у пары родился сын Даниил. В августе 2019 стало известно, что через месяц в семье Пашкова ожидается пополнение. Мужчина с гордостью сообщил, что жена готовится подарить музыканту еще одного сына. Счастливые родители назвали мальчика Иваном.
К слову, Роман Пашков входит в число топ-10 известных российских звезд, которые питают страсть к тату. На теле артиста красуется множество рисунков.
В 2015 году у пары родился сын Даниил. Фото: соцсети
К слову, кроме собственных детей, артист является крестным отцом дочери своего партнера и друга Руслана Тагиева. Девочку зовут Евой.
Роман Пашков сейчас
Роман вместе с Русланом, как и прежде, дарят поклонникам новые песни. В 2018 году «Градусы» успели побывать на Дне города Новосибирска и Нижнего Новгорода, выступили в Петербурге.
Громким событием в жизни музыканта в 2018 году стала авария, случившаяся с певцом на пути в аэропорт. В июне коллектив собирался выступить на площадках Турции, но такси с артистом попало в ДТП. Артист получил ссадины, ушибы и даже сотрясение мозга.
Роман Пашков с сыновьями Даней и Ваней. Фото: соцсети
Фанаты забили тревогу после тревожных новостей, а спустя некоторое время Роман поспешил выложить фото и видео и успокоил поклонников.
Сейчас артист продолжает сотрудничать с Тагиевым, заниматься сольными проектами и воспитывает любимых сыновей.