Хулиган и романтик с добрым сердцем: жизнь и творчество вокалиста группы «Градусы» Романа Пашкова

Биография исполнителя

Автор песен и вокалист поп-группы «Градусы» Роман Пашков шел к вершине музыкальной славы напролом. Еще в юности этот парень стал звездой родного города, а вот на новый уровень перейти долго не удавалось. Переехав в столицу России, музыкант почти десять лет пробивался в шоу-бизнес. В итоге Москва ответила артисту взаимностью и помогла реализовать самые заветные творческие мечты.

Рос хулиганом, выбрал музыку вместо гандбола

Рома Пашков родился 18 сентября 1977 года в благополучной семье, которая жила в просторном частном доме Ставрополя. Кроме сына родители воспитывали дочь Вику. Мальчик рос настоящим хулиганом и драчуном, пятерками в дневнике не мог похвастать. В старших классах Пашков и вовсе потерял какой-либо интерес к учебе.

Одно из главных увлечений ранней биографии — гандбол. Подростком Роман увлекался им, но однажды попал на первую в жизни дискотеку. С тех пор интересы поменялись в сторону музыки. Пашков решил взять в руки гитару.

После школы парень подал документы на режиссерский факультет, параллельно устроившись на местное телевидение ведущим музыкальной программы.