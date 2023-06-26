Роман с Варнавой и амплуа танцора-красавчика на телевидении: биография актера Евгения Бороденко

Биография звезды

Пластичный танцор, талантливый хореограф, участник КВН и Comedy Woman и просто настоящий красавчик. Все это об актере, которого зовут Евгений Бороденко. Сегодня талантливый брюнет прочно обосновался в шоу-бизнесе, но его путь на звездный олимп оказался весьма извилистым.

Парню приписывали романы с коллегами по цеху. В частности, с актрисой Екатериной Варнавой. По сей день непонятно, только ли дружба связывала известных ребят.

Окончил школу бального танца, выучился на педагога

Будущий танцор и шоумен Евгений Бороденко родился 31 октября 1983 года во втором по величине городе Якутии — Нерюнгри.

О семье красавчика мало информации. Известно только то, что профессии родителей никак не связаны с телевидением и шоу-бизнесом.

Еще в юном возрасте Женя проявлял музыкальные способности и с первых классов школы начал посещать музыкальную школу Нерюнгри. Там парень занимался хоровым пением и учился играть на фортепиано. Также Бороденко окончил местную школу бального танца.

После окончания школы Евгений стал студентом Якутского государственного университета. Там молодой человек выбрал специальность педагога. Потом активный Бороденко отправился в Москву, где поступил в Университет культуры и искусств. По окончании получил диплом по специальности «менеджер социальной культурной деятельности».