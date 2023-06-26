Роман с Варнавой и амплуа танцора-красавчика на телевидении: биография актера Евгения Бороденко

Биография звезды
Пластичный танцор, талантливый хореограф, участник КВН и Comedy Woman и просто настоящий красавчик. Все это об актере, которого зовут Евгений Бороденко. Сегодня талантливый брюнет прочно обосновался в шоу-бизнесе, но его путь на звездный олимп оказался весьма извилистым.
Парню приписывали романы с коллегами по цеху. В частности, с актрисой Екатериной Варнавой. По сей день непонятно, только ли дружба связывала известных ребят.
Окончил школу бального танца, выучился на педагога
Будущий танцор и шоумен Евгений Бороденко родился 31 октября 1983 года во втором по величине городе Якутии — Нерюнгри.
О семье красавчика мало информации. Известно только то, что профессии родителей никак не связаны с телевидением и шоу-бизнесом.
Еще в юном возрасте Женя проявлял музыкальные способности и с первых классов школы начал посещать музыкальную школу Нерюнгри. Там парень занимался хоровым пением и учился играть на фортепиано. Также Бороденко окончил местную школу бального танца.
После окончания школы Евгений стал студентом Якутского государственного университета. Там молодой человек выбрал специальность педагога. Потом активный Бороденко отправился в Москву, где поступил в Университет культуры и искусств. По окончании получил диплом по специальности «менеджер социальной культурной деятельности».
Молодой Женя отправился из Нерюнгри покорять Москву. Фото: соцсети
Успехи в КВН и кастинг в бродвейский мюзикл «Чикаго»
Еще будучи в родном городе, Бороденко начал играть в университетской команде КВН. Там он познакомился с Надеждой Ангарской — фронтвумен команды КВН «Дежа Вю». С 2001 года брюнет стал участником команды «Дежа Вю». Юмористический коллектив выходил на сцену Дальневосточной лиги КВН, а также лиг «КВН-Азия» и «КВН-Сибирь».
Дважды житель Нерюнгри становился лауреатом музыкального фестиваля, который проходил в Юрмале. В команде именно Бороденко и его коллега Дмитрий Степаненко отвечали за хореографию номеров.
Спустя некоторое время Евгений с успехом прошел кастинг в бродвейский мюзикл «Чикаго», который ставили в Москве американские режиссеры. Как рассказал Бороденко, на отбор он попал случайно, но сумел пройти все его этапы и попал в основной состав музыкального шоу.
Премьера мюзикла состоялась в столичном Дворце молодежи. К слову, в «Чикаго» также играли Лариса Долина, Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая.
Высокий брюнет с ярким имиджем быстро запомнился зрителям КВН. Фото: кадр из выпуска КВН / Первый канал
В 2012 году Бороденко получил приглашение от создателей развлекательного проекта Comedy Woman. На прослушивание в телешоу артист пришел по совету своей приятельницы Нади Ангарской. В итоге артист получил положительный ответ и в выпусках третьего сезона стал появляться в юмористических номерах.
Женя быстро освоил сценическое амплуа красавчика, которое оказалось востребованным на женском шоу. Поначалу у Евгения были немногословные роли, но его танцевальный талант пригодился в постановке хореографических номеров.
В число ярких номеров Бороденко вошли миниатюры «На приеме у английской королевы», «Любезная кассирша», «Случайные попутчики в автомобиле».
В мае 2020 года было объявлено о закрытии Comedy Woman. С сентября эта программа перестала выходить в эфир, поэтому Евгений прекратил сотрудничество с ТНТ.
На проекте Comedy Woman у Бороденко было амплуа красавчика. Фото: кадр из выпуска Comedy Woman / ТНТ
Слухи о романе с Варнавой и интрижка с Гагариной
Личная жизнь Бороденко всегда была в центре внимания СМИ и поклонниц. Несколько лет назад в прессу просочилась информация о его романе с известной участницей юмористического шоу на ТНТ и актрисой Екатериной Варнавой.
Некоторое время о ребятах говорили как о паре. Артистка не подтверждала этого, но охотно размещала фото и видео вместе с коллегой. Позже она призналась, что Женя — ее любимый друг и близкий человек.
В начале 2019 года красавец-брюнет в компании друзей посетил США. Отпуск продлился почти месяц. Компания, в которой также оказалась Варнава, побывала на калифорнийском побережье и Лас-Вегасе. Вернувшись в Россию, актер вместе с коллегами отправился в запланированный гастрольный тур.
В этом же году артиста заподозрили в романе с белокурой певицей Полиной Гагариной. Пару якобы свела Екатерина Варнава. Эту информацию в шуточной форме прокомментировал бывший супруг певицы Дмитрий Исхаков.
В январе 2020 года Евгений отправился на отдых в Таиланд. Но не в компании Гагариной, а вместе с Варнавой и наставником шоу «Танцы» на ТНТ Мигелем.
В сентябре 2020 года артист купил квартиру в Москве. Этой радостной новостью он поделился в соцсетях.
Евгению и Екатерине приписывали роман, но ребята оказались лишь близкими друзьями. Фото: соцсети
Бороденко сейчас
Сейчас Евгений продолжает вести свою деятельность. Он мелькает на телевидении, посещает светские мероприятия, а также выступает ведущим на различных мероприятиях.
В феврале 2021 года вышел десятый юбилейный сезон программы «Орел и решка». Ведущими первого выпуска стали Евгений Бороденко и Екатерина Варнава. Они отправилось на Ривьеру-Майю, что находится на побережье Карибского моря.
Летом 2022 года Евгений поучаствовал в театрализованном шоу «Залечь на дно в Ереване».
В свободное время Евгений любит путешествовать в компании друзей. Фото: соцсети
Интересные факты
1. Хорошую физическую форму красавчик поддерживает с помощью плавания в бассейне. При росте 184 см он сохраняет здоровый вес.
2. Бороденко уже многие годы живет в Москве, но никак не может привыкнуть к холодной зиме и бесконечным пробкам.