«Это висело над Юрием как Дамоклов меч»: друзья Юрия Шатунова раскрыли, что на самом деле могло привести к его ранней смерти

23 июня исполнился ровно год со дня ухода из жизни певца Юрия Шатунова. Многочисленные почитатели его творчества собрались на Троекуровском кладбище, чтобы почтить память артиста. Сотни, если не тысячи людей пришли с белыми розами, о которых пел Юрий, и в футболках с его изображением.

Несмотря на то что панихида по Юрию Шатунову была назначена на два часа дня, многие его поклонники дежурили на Троекурово еще с утра. И к захоронению Юрия было практически не подступиться.

Одной из первых там появилась Елизавета Михайлова, с которой я познакомилась еще в прошлом году. Женщина наряду с группой единомышленников много делает для сохранения памяти Юрия Шатунова.

Так, первое время она практически каждый день посещала Троекурово, чтобы собрать подписи согласных с инициативой присвоить Юрию звание народного артиста, принимала участие в памятных мероприятиях в Оренбурге. Сейчас Елизавета сделала уже вторую книгу памяти, посвященную Шатунову и создателю «Ласкового мая» Сергею Кузнецову.