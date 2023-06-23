«Это висело над Юрием как Дамоклов меч»: друзья Юрия Шатунова раскрыли, что на самом деле могло привести к его ранней смерти

23 июня исполнился ровно год со дня ухода из жизни певца Юрия Шатунова. Многочисленные почитатели его творчества собрались на Троекуровском кладбище, чтобы почтить память артиста. Сотни, если не тысячи людей пришли с белыми розами, о которых пел Юрий, и в футболках с его изображением.
Несмотря на то что панихида по Юрию Шатунову была назначена на два часа дня, многие его поклонники дежурили на Троекурово еще с утра. И к захоронению Юрия было практически не подступиться.
Одной из первых там появилась Елизавета Михайлова, с которой я познакомилась еще в прошлом году. Женщина наряду с группой единомышленников много делает для сохранения памяти Юрия Шатунова.
Так, первое время она практически каждый день посещала Троекурово, чтобы собрать подписи согласных с инициативой присвоить Юрию звание народного артиста, принимала участие в памятных мероприятиях в Оренбурге. Сейчас Елизавета сделала уже вторую книгу памяти, посвященную Шатунову и создателю «Ласкового мая» Сергею Кузнецову.
Елизавета Михайлова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
В ней можно найти стихи ее собственного сочинения, записи благодарных поклонников и фотографии Юрия Шатунова.
А вот фотохудожник Иван Митрошкин пришел на панихиду с большим портретом Юрия, с которым фотографировались все желающие. По словам мужчины, на эту работу у него ушел почти месяц. Много времени занял поиск фото, которое бы отражало характер и образ Юрия Шатунова.
Подписывайтесь на наш Telegram- канал «Звездная пыль».
Иван Митрошкин. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Певец и композитор Марат Крымов, знавший артиста на протяжении многих лет, рассказал, что Юрий должен был исполнить его песню «Розовые очки». Но не успел...
«Юрий был очень добрым человеком. Помню, на концерте в Москве ему надарили столько букетов, что он не мог их удержать,цветы падали на землю, - отметил Марат. – Один букет никак не вмещался в его руки. И тогда он подарил его моей жене. Она была очень счастлива. Очень жаль, что не все, кто окружал Юрия, любили его по-настоящему».
На панихиде появился и Сергей Серков, входивший в состав группы «Ласковый май».
Он рассказал, что уже видел эскизы памятника Юрию Шатунову, который планируется установить 6 сентября. Но пока, как будет точно выглядеть монумент, не знает никто.
Также не исключено, что памятник Юрию Шатунову, где он изображен на мотоцикле, появится в сквере на Трубной площади. Поклонники обратились к правительству с инициативой присвоить безымянному скверу имя артиста.
Журналисты не могли не спросить музыканта про сложные взаимоотношения Юрия Шатунова и Андрея Разина, с которым Шатунов последнее время судился из-за авторских прав на песни «Ласкового мая».
- Вы, наверняка, видели трогательный пост, который Разин посвятил Юрию, опубликованный в годовщину ухода певца…
- Я не отслеживаю его публикации.
Сергей Серков (на фото слева). Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Андрей Разин говорил, что хочет создать новый «Ласковый май». Как вам такая инициатива?
- Андрей всегда фонтанирует идеями. Он никогда не расставался с мыслью быть по популярности равным Юре. А получится ли у него – народ рассудит. Андрея тоже нельзя сбрасывать со счетов. Пока он сам не ответит на каверзные вопросы поклонников, сложно что-либо сказать.
Вообще, Юрий Шатунов несколько раз просил помощи в плане разрешения абсурдных вопросов, связанных с судебными исками Разина. Ведь все лежало на поверхности.
Иных авторов у песен «Ласкового мая» не было. Грозя судебными тяжбами, Андрей запрещал Юрию исполнять эти композиции. Хотя он их пел и никаких преследований не было.
Несмотря на то, что никто не ходил за Юрой с наручниками, это висело над ним как Дамоклов меч. Из-за этой ситуации он больше курил, ночей не спал, переживал, что и привело к скоропалительной смерти.
- А Юрию оказывали эту помощь?
- Просто помощь не всегда наступает моментально. Инфаркт, который был у Юрия, не идентифицируется. Конечно, появлялись косвенные признаки болезни, но они возникают во время любых туров. Когда на протяжении нескольких месяцев идет обойма концертов, человек изрядно выматывается.
И распознать, было ли это хроническое недомогание в связи с тем, что у Юры прогрессировала сердечная болезнь, или это физическая усталость, было невозможно. Концертный тур у Юрия шел вперемешку с судами.
Поклонники Юрия Шатунова не расходились практически до самого вечера. А в автобусе до метро дружно исполняли его песни.