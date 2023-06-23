Тутта Ларсен: тайна имени и счастье с третьей попытки известной тележурналистки

Тутта Ларсен – имя, известное всем, кто хоть иногда смотрит телевизор и слушает радио. Долгое время она оставалась лицом канала МТВ. Казалось, у этой смелой, уверенной в себе девушки с короткой стрижкой, пирсингом и татуировками все отлично. Мало кто знал, как в совсем еще юном возрасте Тутта пережила непростые времена.
Отчим заменил отца
Тутта Ларсен в детстве. Фото: соцсети
Татьяна Романенко (настоящие имя и фамилия Тутты Ларсен) родилась 4 июля 1974 года в Донецке. Ее отец был радиофизиком, а мама – журналистом и сценаристом. Когда Тане исполнилось 7 лет, отец ушел из семьи. Вскоре в доме появился отчим, а потом у Тани родилась маленькая сестренка, Катя.
Отчим заменил Татьяне родного отца, он заботился о девочках, одинаково их любил. Родители записали Таню в разные кружки, и она с удовольствием занималась английским языком, играла на гитаре, а в свободное время каталась на велосипеде и играла в футбол с друзьями.
Журналистские наклонности проявились у Татьяны лет в 14. Именно тогда она стала подрабатывать юнкором в местной газете, где главным редактором была ее мама. Так что, когда пришла пора выбирать профессию, девушка, не задумываясь, подала документы на журфак МГУ. Ее приняли без проблем – Татьяна была медалисткой.
Карьера на телевидении
Тутта Ларсен в молодости. Фото: соцсети
Еще студенткой Татьяна начала работать на телевидении. Представляясь в качестве ведущей программы «Черная пятница», 20-летняя Таатьяна озвучила придуманный ею псевдоним: Тутта Ларсен. Эти два слова – имена двух персонажей, цыпленка и лисенка, из сказки Яна Экхольма «Тутта Карлссон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и др.» – так прочно «прилипли» к девушке, что с того дня ее иначе уже никто не называл.
В те годы образ Тутты – с пирсингом в носу, короткой стрижкой и татуировками – выглядел необычным и бунтарским, и она вполне соответствовала духу молодежных музыкальных программ. Придя на MTV Russia, Тутта помогла определить дух этого канала, сделав его по-настоящему молодежным.
Тутта Ларсен в шоу «Девчата». Фото: кадр из шоу
Но она работала и над более серьезными темами. Повзрослев, Тутта перешла на телеканал «Звезда», чтобы вести проекты, посвященные Великой Отечественной войне. Несколько лет она занималась развлекательным ток-шоу «Девчата». А в 2015-м она запустила собственный телевизионный канал TUTTA.TV, на котором рассказывала о проблемах материнства и семейных отношениях. Параллельно Тутта участвовала в реалити-шоу «Беременные» на канале «Домашний».
Тутту Ларсен можно было увидеть и на детском канале «Карусель» – вместе с дочерью она представила проект «Завтрак на ура!», а позднее вышел проект «Семья на ура!», где соведущими Тутты стали ее муж и дети.
Программы на радио
Начиная с 2007 года, Тутта Ларсен вела и передачи на радио. Многие запомнили ее авторский проект «Шоу с Туттой Ларсен и Константином Михайловым» на радио «Маяк». Позднее на разных радиостанциях выходили ее передачи «Большая рыба. Вечерний Live», «Время радости», «Семейные истории». На радиостанции «Столица FM» она вела программу «В доле», а в 2020 году слушатели познакомились с ее программой «Взрослые люди» от редакции «Комсомольской правды».
Роли в кино
Тутта Ларсен и Максим Галстьян. Фото: Global Look Press
Творческие способности Тутты Ларсен раскрылись и в кино. Снявшись в роли камео в известном сериале «Простые истины», девушка поняла: кино – серьезный труд, и, если она хочет сниматься, ей необходимо профильное образование. Но потом решила: все-таки кино для нее – не главное. И все же Тутта еще не раз появлялась на экране: в фильмах «Молоды и счастливы», «Ловушка»…
Выпустила она и несколько книг: «Какие наши роды» – с советами новоиспеченным родителям, «Вера в большом городе. Диалоги о жизни, в которой есть место Богу».
«Я ужасная транжира»
Тутта Ларсен начала зарабатывать свои первые деньги в 14 лет. Сегодня она относится к высокооплачиваемым звездам, но при этом признается:
«Я ужасная транжира и получаю от этого удовольствие. Когда коплю деньги – они заканчиваются, а когда трачу – они, наоборот, присутствуют. Но при этом я не могу накопить на крупные вещи, например. Я неплохо зарабатываю, у меня отличная семья, выплаченная ипотека. Но я не могу сказать, что знаю, какая сумма у меня будет через год и как ее потрачу. Хотелось бы, чтобы дети были более разумны в вопросах денег, но не я буду их этому учить».
Известная тележурналистка живет со своей семьей в загородном доме, который она построила в скандинавском стиле.
Первый брак и тяжелая депрессия
Тутта Ларсен и Максим Галстьян. Фото: соцсети
Татьяне было всего 18 лет, когда она вышла замуж за лидера рок-группы I.F.K. Максима Галстьяна – они встретились на рок-вечеринке и прожили восемь лет. В 2000-м этот брак распался – Тутта не смогла простить измены мужа в то время, когда она была беременна. Стресс повлиял на будущую маму: она потеряла ребенка. Врачи долго не могли вывести Тутту из тяжелой депрессии.
«У меня по очереди начинают отказывать все важные органы: острый пиелонефрит, острый эндометрит, острый реактивный полиартрит, такие раздутые суставы. Все это болит, температура 40 каждый день, озноб, я ничего не ем, почти ничего не пью, плюс лактация, которую подавляют парлоделом, абсолютно неадекватная психика», – вспоминала позднее журналистка.
Рядом с Туттой неотлучно находилась мама – она отказалась от перспективной работы, которую ей предложили в Америке, чтобы приехать к дочери и поддерживать ее в тяжелое время. Тутте понадобился целый год, чтобы вернуться к жизни.
Тутта Ларсен и Захар Артемьев. Фото: соцсети
Вскоре в ее жизни появился писатель Захар Артемьев – брат солиста группы «Корни» Павла Артемьева. Они некоторое время встречались, но об этих отношениях Тутта старалась никому не рассказывать. Только после того, как она родила сына Луку, стало известно, как зовут ее возлюбленного. В 2006 году пара рассталась.
Замуж за музыканта: большая дружная семья
Тутта Ларсен с мужем Валерием Колосковым. Фото: соцсети
Мечты Тутты о большой, дружной и счастливо семье исполнились позже, в 2009-м. Она познакомилась с музыкантом Валерием Колосковым. То, что он моложе на 10 лет, нисколько не помешало влюбленным создать гармоничную пару. Они не только зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе, но и обвенчались в храме, а ребенка Тутты Валерий усыновил. Вскоре семья пополнилась девочкой Марфой и мальчиком, которого назвали Иваном. Старшему сыну Тутты, Луке, сейчас 18 лет, Марфе – 13, Ивану – 5.
Религиозные убеждения Тутты Ларсен
Тутта Ларсен с мужем и детьми. Фото: соцсети
Осознанной православной христианкой Тутта стала в начале 2000-х, хотя еще в девятилетнем возрасте ее окрестили родители. Она регулярно посещает храм и воспитывает по православным канонам своих детей.
Путешественница
Тутта Ларсен продолжает много времени уделять вопросам материнства и семьи. Многодетная мама серьезно занимается сложностями, через которые приходится проходить мамам детей с аутизмом и другими особенностями. В августе 2022 года журналистка выступила на открытии международного кинофестиваля «Форма жизни», посвященного проблемам сохранения окружающей среды.
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В этом году Тутте Ларсен исполняется 49 лет, но она по-прежнему выглядит молодой и подтянутой: при росте 160 см весит 55 кг. Журналистка с удовольствием путешествует, среди множества мест, в которых она побывала, особое место в сердце Тутты занимает Норвегия: ей полюбились и красивые пейзажи этой страны и свободолюбивый нрав ее обитателей.