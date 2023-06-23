Тутта Ларсен: тайна имени и счастье с третьей попытки известной тележурналистки

Татьяна Романенко (настоящие имя и фамилия Тутты Ларсен) родилась 4 июля 1974 года в Донецке. Ее отец был радиофизиком, а мама – журналистом и сценаристом. Когда Тане исполнилось 7 лет, отец ушел из семьи. Вскоре в доме появился отчим, а потом у Тани родилась маленькая сестренка, Катя.

Отчим заменил Татьяне родного отца, он заботился о девочках, одинаково их любил. Родители записали Таню в разные кружки, и она с удовольствием занималась английским языком, играла на гитаре, а в свободное время каталась на велосипеде и играла в футбол с друзьями.

Журналистские наклонности проявились у Татьяны лет в 14. Именно тогда она стала подрабатывать юнкором в местной газете, где главным редактором была ее мама. Так что, когда пришла пора выбирать профессию, девушка, не задумываясь, подала документы на журфак МГУ. Ее приняли без проблем – Татьяна была медалисткой.

Карьера на телевидении

