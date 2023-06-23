Служил в спецназе, был ночным монтажником в метро: звезда шоу Stand Up и «Что было дальше?» Алексей Щербаков и его путь к славе

Алексей Сергеевич Щербаков родился 15 декабря 1988 года в подмосковном Зеленограде. Когда мальчику было всего 2 года, в семье случилась трагедия – отец утонул в реке. Мать-домохозяйка вскоре снова вышла замуж, отчим был сотрудником ГИБДД.
У Алексея есть сестра, она старше него на два года. Известно только, что она работает медсестрой, знаменитый брат о ней не распространяется. Ошибочно в родственники ему приписывают звезду женского стендапа Варвару Щербакову, однако девушка просто однофамилица.
В детстве Алексей увлекался спортом и музыкой: играл на гитаре и барабанах, занимался восточными единоборствами, акробатикой и паркуром, благодаря чему сегодня имеет спортивное телосложение, при росте 180 см весит 80 кг. В компании сверстников Щербаков отличался чувством юмора и был душой компании.
Образование Алексей выбрал «серьезное», чтобы овладеть популярной в те времена экономической специальностью – «Финансы и кредит». Параллельно Щербаков начал посещать театральную студию «Арт-мастер» и осваивать искусство публичного выступления.
Алексей Щербаков служил в спецназе. Фото: соцсети
В какой-то период он перестал учиться, взял академ и пошел служить в армию. По состоянию здоровья его взяли в спецназ – он отправился в Тамбов, где в 16-й бригаде ГРУ прошел серьезную подготовку и даже совершил полтора десятка прыжков с парашютом.
Демобилизовавшись, Алексей не восстановился в вузе, а пошел работать. Днем он трудился на стройке, а ночью работал в столичном метрополитене монтажником. И параллельно стал штурмовать телевидение.
Алексей Щербаков работал монтажником в метро. Фото: соцсети
Comedy Battle
Впервые на голубых экранах Щербаков появился в 2011 году в шоу «Безумно красивые» на Муз-ТВ. А через год прошел отбор в первый сезон юмористического проекта Comedy Battle на ТНТ, где его стендап оценивали маститые комики.
Тогда многие шутки новичка, выступавшего под псевдонимом Леха, показались членам жюри смешными, но они не пропустили его дальше – мол, с подачей шуток была беда.
Алексей Щербаков в шоу Comedy Battle. Кадр из шоу
Снова показать себя и рассмешить других на Comedy Battle Щербаков пришел в 2013 году. Это был новый сезон под названием «Comedy Баттл. Без границ», и юморист прошел дальше. Но на этапе импровизации забуксовал и покинул шоу. Уже тогда Алексей определился со своим амплуа – свой парень, четкий пацан на позитиве.
Stand Up
Щербаков не отчаивался, в 2015 году он стал регулярно выступать в рубрике «Открытый микрофон» шоу Stand Up на ТНТ и очень быстро завоевал признание и любовь аудитории. Его уже в следующем году взяли в основной состав шоу Stand Up.
Монологи про домашнее задание сына-школьника, необычные клички животных, службу в армии быстро сделали артиста любимцем публики – Алексей затрагивал в своих выступлениях бытовые темы, которые отзывались у каждого россиянина.
Алексей Щербаков в шоу Stand Up. Кадр из шоу
В 2018 году Щербаков стал участником шоу «Прожарка» на телеканале ТНТ4, в котором высмеивал приглашенных в студию гостей. Крепко досталось, например, Ольге Бузовой и Гарику Мартиросяну.
Алексей Щербаков в шоу «Прожарка». Кадр из шоу
В 2022 году Щербаков продвинулся по карьерной лестнице. Он стал ведущим шоу Stand Up, заменив Нурлана Сабурова на этом посту. А в шоу «Открытый микрофон» занял кресло наставника.
«Что было дальше?» и другие YouTube-шоу
В 2018 году комик стал резидентом YouTube-канала LabelCom, на котором выходили в разное время различные проекты: «Созвон», «Кто здесь комик», «Что было дальше?» и других. На июнь 2023 года канал имеет 7,5 млн подписчиков.
«Что было дальше?» проходит со зрителями. Кадр из шоу
В 2019 году Алексей Щербаков совместно с другими юмористами Нурланом Сабуровым, Тамби Масаевым, Рустамом Рептилоидом, Артуром Чапаряном создал на YouTube-канале интернет-шоу «Что было дальше?». В каждом выпуске в качестве гостя на проект приходил кто-то из знаменитостей и рассказывал свою историю, а комики пытаются угадать, что произошло дальше.
Общение резидентов со звездой в студии складывается достаточно жестко: нецензурная лексика, «прожарка» и унизительные шутки в адрес гостей часто становились поводом для скандалов. На проекте уже побывали Никита Джигурда, Давид Манукян, Гарик Харламов, Анастасия Волочкова, Джиган и многие другие селебрити, которым серьезно досталось от острословов.
Алексей Щербаков в шоу «Что было дальше?». Кадр из шоу
Каждый выпуск шоу «Что было дальше?» очень быстро выходит в тренды сегмента, а наибольшее количество просмотров – 63 млн – набрало шоу с участием Дмитрия Губерниева, Насти Ивлеевой и Олега Майами. Правда, весной 2022 года проект был закрыт.
Другие проекты
Щербаков регулярно становится гостей различных шоу на ТНТ. Например, он поучаствовал в «Импровизации», угадывал мелодии и спел на «Студии Союз», сыграл в детскую викторину на передаче «Ты и я», вошел в состав шоу «Игра» в 2021 году, которое спустя несколько недель прекратило существование.
Личная жизнь
Алексей Щербаков давно женат и является примерным семьянином. Его избранница – школьная любовь Елена, сердца которой он добивался 7 лет. В итоге он покорил ее лишь после того как вернулся из армии. Свадьбу они сыграли в 2011 году, а на следующий год впервые стали родителями – на свет появился первенец Данил.
Алексей Щербаков с женой Еленой. Фото: соцсети
Комик обожает свою жену и всячески это подчеркивает, даже оказываясь в щекотливых ситуациях. Елена подарила артисту еще одного сына – в 2017 году родился Егор, которого артист еще не показывал.
Алексей Щербаков с сыном Данилом. Кадр из шоу «Ты и я»
Карьера сегодня
Алексей Щербаков продолжает карьеру стендап-комика, его сольные концерты очень востребованы, как и выступления на частных корпоративах. График артиста расписан на год вперед.
Весной 2023 года состоялось возвращение шоу «Что было дальше?», которого фанаты ждали с огромным нетерпением. Теперь проект выходит не на YouTube, а в соцсети «ВКонтакте».