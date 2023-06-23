Служил в спецназе, был ночным монтажником в метро: звезда шоу Stand Up и «Что было дальше?» Алексей Щербаков и его путь к славе

Алексей Сергеевич Щербаков родился 15 декабря 1988 года в подмосковном Зеленограде. Когда мальчику было всего 2 года, в семье случилась трагедия – отец утонул в реке. Мать-домохозяйка вскоре снова вышла замуж, отчим был сотрудником ГИБДД.

У Алексея есть сестра, она старше него на два года. Известно только, что она работает медсестрой, знаменитый брат о ней не распространяется. Ошибочно в родственники ему приписывают звезду женского стендапа Варвару Щербакову, однако девушка просто однофамилица.

В детстве Алексей увлекался спортом и музыкой: играл на гитаре и барабанах, занимался восточными единоборствами, акробатикой и паркуром, благодаря чему сегодня имеет спортивное телосложение, при росте 180 см весит 80 кг. В компании сверстников Щербаков отличался чувством юмора и был душой компании.

Образование Алексей выбрал «серьезное», чтобы овладеть популярной в те времена экономической специальностью – «Финансы и кредит». Параллельно Щербаков начал посещать театральную студию «Арт-мастер» и осваивать искусство публичного выступления.