Что случилось со звездой «Ворошиловского стрелка»: Анна Синякина изменилась до неузнаваемости

С момента выхода фильма «Ворошиловский стрелок» прошло больше 20 лет. Тогда фильм Станислава Говорухина произвел на зрителей ошеломляющее впечатление. О нем много спорили – одни одобряли главного героя за то, что отомстил за внучку, другие осуждали за самосуд.
Фото: кадр из фильма «Ворошиловский стрелок», 1999 г.
И все были уверены: Аня Синякина, сыгравшая юную доверчивую Катю, внучку «ворошиловского стрелка», теперь будет сниматься много и часто. Но девушка надолго исчезла с экранов – многие даже решили, что она уехала из страны.
«Надо нашатырь нюхать»
Фото: кадр из фильма «Ворошиловский стрелок», 1999 г.
На роль Кати Говорухин долго не мог выбрать одну из двух кандидаток – кроме Ани, пробовалась певица Юля Началова. Надо было сыграть тяжелую сцену – когда Катя приходит домой после изнасилования, и ее встречает дед. Михаил Ульянов очень помог неопытной девочке вжиться в роль, она даже стала считать его своим настоящим дедушкой – с такой заботой и теплотой он к ней относился.
«Было несколько дублей, - вспоминала Анна. - Первый раз я заплакала, а потом дважды не смогла. Говорухин стал кричать: «Да ты ничего не можешь!» И вдруг Михал Саныч тихо произнес: «А я тоже никогда сам не плачу. Иначе после каждого дубля надо будет нашатырь нюхать».
Дублерша для откровенных сцен
Анна Синякина. Фото: Global Look Press
Для съемок сцен насилия пригласили дублершу – Ане было 17 лет, ее не имели права снимать обнаженной, к тому же девушка сильно стеснялась. Анна совсем не думала, что «Ворошиловский стрелок» окажется таким громким фильмом и сделает ее звездой.
Анна Синякина в фильме "Палата №6", 2009 г. Фото: кадр из фильма
Она снималась и потом, хотя роль Кати, похоже, так и осталась самой известной в ее фильмографии. Но актриса вовсе не «исчезла» - просто стала отдавать большую часть времени театральной сцене: вот уже много лет она актриса ШДИ – Школы драматического искусства. Синякина называет театр своим домом, а труппу – семьей.
Личная жизнь – запретная зона
Анна Синякина в сериале "Коса", 2021 г. Фото: кадр из сериала
Что же касается настоящей семьи, то здесь начинается запретная территория: никогда и никому Анна не рассказывает о личной жизни, тщательно оберегая свое пространство от посторонних.
Анна Синякина в сериале "Коса", 2021 г. Фото: кадр из сериала
Актриса считает: все, что о ней должен знать зритель, можно найти в ее спектаклях и фильмах. И не обращает внимания на слухи. А они периодически появляются: одни говорят, что у Анны имеется тайный муж, другие – что она одинока, третьи – что она самостоятельно растит двоих детей…
Изменилась до неузнаваемости
Анна Синякина в сериале "Надвое", 2022 г. Фото: кадр из сериала
Из недавних проектов с участием Анны Синякиной можно отметить сериал Валерия Тодоровского «Надвое» 2022 года, в котором она снялась вместе с Данилой Козловским и Александром Петровым.
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Анна Синякина и Данила Козловский в сериале "Надвое", 2022 г. Фото: кадр из сериала
Конечно, за прошедшие годы актриса сильно изменилась – зрители, которые помнят ее по «Ворошиловскому стрелку», вряд ли узнают в теперешней Анне ту юную наивную девочку Катю. Однако сама актриса, судя по ее редким интервью, чувствует себя вполне счастливой и уверяет, что ее жизнь гармонична и спокойна.