Что случилось со звездой «Ворошиловского стрелка»: Анна Синякина изменилась до неузнаваемости

На роль Кати Говорухин долго не мог выбрать одну из двух кандидаток – кроме Ани, пробовалась певица Юля Началова. Надо было сыграть тяжелую сцену – когда Катя приходит домой после изнасилования, и ее встречает дед. Михаил Ульянов очень помог неопытной девочке вжиться в роль, она даже стала считать его своим настоящим дедушкой – с такой заботой и теплотой он к ней относился.

«Было несколько дублей, - вспоминала Анна. - Первый раз я заплакала, а потом дважды не смогла. Говорухин стал кричать: «Да ты ничего не можешь!» И вдруг Михал Саныч тихо произнес: «А я тоже никогда сам не плачу. Иначе после каждого дубля надо будет нашатырь нюхать».

Дублерша для откровенных сцен

