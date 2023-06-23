Все мужчины Алики Смеховой: кого любит звезда «Бальзаковского возраста»

Алла Смехова (так звучит настоящее имя артистки) родилась 27 марта 1968 года в Москве, в семье знаменитого «Атоса» из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», актера Вениамина Смехова, и театроведа Аллы Александровны Смеховой.

Ничего удивительного, что маленькая Алла и ее старшая сестра Лена росли в творческой атмосфере: в доме постоянно велись разговоры о театре, литературе, искусстве. И Алла с детства мечтала выйти на сцену – как папа. Она занималась не только в обычной школе, но и музыкальной, а еще – в кружке художественной самодеятельности.