Все мужчины Алики Смеховой: кого любит звезда «Бальзаковского возраста»

Будущая звезда с детства знала: она станет знаменитой! Да и могло ли быть иначе – с таким-то папой.
Дочь «Атоса»
Алика Смехова в детстве. Фото: Global Look Press
Алла Смехова (так звучит настоящее имя артистки) родилась 27 марта 1968 года в Москве, в семье знаменитого «Атоса» из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», актера Вениамина Смехова, и театроведа Аллы Александровны Смеховой.
Ничего удивительного, что маленькая Алла и ее старшая сестра Лена росли в творческой атмосфере: в доме постоянно велись разговоры о театре, литературе, искусстве. И Алла с детства мечтала выйти на сцену – как папа. Она занималась не только в обычной школе, но и музыкальной, а еще – в кружке художественной самодеятельности.
Алика Смехова с отцом, Вениамином Смеховым. Фото: соцсети
В 14 лет Алле пришлось испытать первое разочарование: из семьи ушел отец. Жизнь резко изменилась. И не только в материальном плане. Девочка-подросток не могла простить отца, долго считала его предателем.
Лишь спустя годы отец и дочь помирились. Между тем, скоро пришла пора выбирать себе профессию. И она поступила в ГИТИС. К тому времени она уже называла себя Аликой: выбрала это имя, чтобы ее не путали с мамой.
Песни и клипы
Алика в юности. Фото: соцсети
Параллельно с учебой девушка продолжала развивать свои вокальные способности, и в скором времени уже записывала первые композиции. Правда, публика услышала их позднее, в 90-х, когда у Смеховой появилась возможность издать альбом. Это произошло в 1996 году. Алика заключила контракт со студией Zeko Records – и вытащила счастливый билет: она записала несколько дисков, на ее песни создавали клипы, их постоянно крутили на радио и ТВ.
Очень скоро молодая певица стала знаменитой. Среди ее первых песен слушателям запомнилась, на пример, шуточная композиция, исполненная дуэтом с Александром Буйновым – «Не перебивай меня». После окончания контракта с Zeko Records певица открыла собственную студию, назвав ее «Алика Смехова».
В 1999 году вышел ее альбом «Дикая утка», а в 2002-м она завершила свою музыкальную карьеру диском «Для тебя». Впрочем, спустя несколько лет поклонники снова смогли услышать песни в исполнении Алики – она стала гастролировать по стране с романсами под гитарный аккомпанемент.
От «Ералаша» - до «Бальзаковского возраста»
Алика Смехова в фильме "Курьер". Фото: кадр из фильма
Удачно сложилась и актерская карьера Смеховой. Впервые она появилась на экране еще 9-летней девочкой, сыграв одну из ролей в популярном детском киножурнале «Ералаш». Повзрослев, она исполнила небольшую роль в знаковом фильме Карена Шахназарова «Курьер».
Режиссеры предлагали яркой, эффектной девушке играть стервозных героинь с характером, и это ей удавалось с блеском. В фильме «Линия жизни» Алика сыграла «ночную бабочку», в «Тонкой штучке» - капризную певицу…
Алика Смехова в сериале "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." Фото: кадр из сериала
Но настоящим прорывом для нее стала работа в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Ее героиня Соня – привыкшая к роскоши дама, которая ищет себе обеспеченного пожилого мужчину, чтобы в очередной раз овдоветь и стать богатой наследницей.
Вместе с Аликой в сериале снялись Юлия Меньшова, Лада Дэнс и Жанна Эппле. Позднее актриса признавалась, что в жизни она вовсе не такая роковая женщина, как ее героиня Соня.
Алика Смехова в фильме "Тяжелый песок". Фото: кадр из фильма
После «Бальзаковского возраста» последовали другие работы актрисы – в фильмах и сериалах «Дневник доктора Зайцевой», «Домоправитель», «Женский день», «Два отца и два сына».
Драматические серьезные роли достались Смеховой в проектах «Тяжелый песок», «Ты и я», «Закон». Среди недавних работ актрисы – роли в детективе «Презумпция невиновности», сериалах «Гранд», «Спасская».
Телевидение и театр
Алика Смехова в шоу "Три аккорда". Фото: кадр из шоу
Алика Смехова нередко появляется на экране и в роли участницы всевозможных проектов. Так, в 2012 году она откровенно рассказала о своей личной жизни в программе Киры Прошутинской «Жена. История любви», а в 2018-м стала гостьей передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». Продемонстрировать в очередной раз свой вокальный талант Смехова смогла в шоу «Три аккорда» в 2021 году.
В 2020 году Алика Смехова присоединилась к труппе МХАТ имени Горького, теперь она выходит на сцену этого театра в разноплановых постановках.
Начала зарабатывать с 15 лет
В одном из интервью Алика Смехова вспоминала:
«Свои первые большие деньги я заработала в 15 лет ведущей на радио. Может, кто помнит — была тогда такая передача «Ровесники»?.. Я бежала на улицу Качалова, там располагалась детская и юношеская редакция. И звонким голосом вещала: «Ровесники! Передача для старшеклассников! Здравствуйте, ребята!» Самое приятное заключалось в том, что каждый выход в эфир оплачивался отдельно. И 9 рублей было у меня в кармане».
Сколько сегодня платят актрисе за корпоративы – неизвестно: в каждом отдельном случае заключается договоренность.
Личная жизнь – ошибки и потери
Алика Смехова в сериале "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." Фото: кадр из сериала
В первый раз Алика вышла замуж совсем юной девушкой – в 18 лет. Ее мужем стал однокурсник Сергей Ливнев. Они были вместе на протяжении шести лет. Но Алика мечтала о детях, а Сергей не разделял ее стремления. Эти разногласия стали причиной развода.
Вторая попытка найти семейное счастье тоже не увенчалась успехом. На этот раз Алика вышла за муж за ассирийца по национальности – Георгия Беджамова. Ей предстояло стать послушной восточной женой: сидеть дома, терпеливо ждать мужа, слушаться его родственников. Скоро такая жизнь стала для актрисы невыносимой. Забеременев, она находилась в постоянном стрессе из-за скандалов. Из-за этого Алика потеряла ребенка, о котором давно мечтала. Стало ясно, что этот брак был ошибкой, и она подала на развод.
Через некоторое время у Алики появился новый возлюбленный – бизнесмен по имени Николай. В 2000 году она родила от него сына, дав ему имя Артем. С отцом мальчика Смехова обвенчалась. Однако и эти отношения вскоре завершились.
Алика Смехова с сыновьями. Фото: соцсети
От кого Алика родила второго сына, Макара, неизвестно, - актриса не называет его имени, лишь упоминала, что этот мужчина сбежал, узнав о ее беременности. Оба сына актрисы носят ее фамилию. Они уже взрослые. Артем получает специальность экономиста и увлекается музыкой.
Внешность Алики Смеховой
Алика Смехова уже отпраздновала свой 55-летний юбилей. Она и сегодня выглядит яркой, ухоженной, стильной дамой. Ходили слухи о том, что актриса прибегала к услугам пластических хирургов, чтобы скорректировать форму носа и губ. Но сама Алика это отрицает. Три года назад она легла в клинику, чтобы похудеть и вернуть прежнюю форму – прежде при росте 167 см Смехова весила 58 кг, потом набрала десяток килограммов. Это ей удалось.
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Новые фильмы и планы на будущее
Алика Смехова продолжает играть в театре и сниматься в кино. В 2022 году вышел сериал «Онлайн» с ее участием. Кроме того, она появилась в музыкальном шоу «Дуэты». Эффектная актриса и сегодня привлекает к себе восхищенные мужские взгляды. Но после всего, что ей пришлось пережить, Алика не спешит отвечать поклонникам взаимностью. У нее двое любимых мужчин – сыновья, им она и уделяет все свое время.