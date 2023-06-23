Стал кинозвездой в 11 лет, но ушел в танцы: как Егор Дружинин построил карьеру хореографа и обзавелся тремя детьми

Егор Дружинин не мечтал идти по отцовским стопам, но талант и гены взяли свое. Сегодня это один из знаменитых хореографов страны, а также киноактер, карьера которого началась еще в СССР. Мы выяснили, как 11-летним мальчишкой он покорил страну, построил карьеру хореографа, но вернулся в киноиндустрию.

Детство

Егор Дружинин появился на свет в Ленинграде 12 марта 1972 года в семье хореографа Владислава Дружинина, работавшего в Театре Комиссаржевской и основавшего собственную студию «Квадрат».

Мальчик с детства ориентировался на отца и его успехи, но заниматься танцами не стремился. И лишь когда, по словам Дружинина-старшего, стало поздно, начал усиленно постигать хореографическое искусство.