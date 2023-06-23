Стал кинозвездой в 11 лет, но ушел в танцы: как Егор Дружинин построил карьеру хореографа и обзавелся тремя детьми

Егор Дружинин не мечтал идти по отцовским стопам, но талант и гены взяли свое. Сегодня это один из знаменитых хореографов страны, а также киноактер, карьера которого началась еще в СССР. Мы выяснили, как 11-летним мальчишкой он покорил страну, построил карьеру хореографа, но вернулся в киноиндустрию.
Детство
Егор Дружинин появился на свет в Ленинграде 12 марта 1972 года в семье хореографа Владислава Дружинина, работавшего в Театре Комиссаржевской и основавшего собственную студию «Квадрат».
Мальчик с детства ориентировался на отца и его успехи, но заниматься танцами не стремился. И лишь когда, по словам Дружинина-старшего, стало поздно, начал усиленно постигать хореографическое искусство.
Егор Дружинин в детстве с папой. Фото: соцсети
Случилось это уже в студенчестве, когда Егор обучался в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. А поступать туда он решил по зову мечты, ведь в детстве успел прославиться на экране.
Пионер Васечкин
Дружинин-младший с детства грезил кино. И благодаря другу семьи Владимиру Аленикову ему удалось прославиться на экране. В 1981 режиссер позвал мальчика на пробы в детский фильм про пионеров, и его утвердили на главную роль – он сыграл пионера Петю Васечкина в фильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», а затем в продолжении – «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные».
Егор Дружинин (справа) в фильме "Каникулы Петрова и Васечкина". Кадр из фильма
Мальчик стал всесоюзной звездой. Его узнавали на улицах, просили автограф, заваливали письмами из разных уголков страны поклонники. В 1986 году Егор снова появился на экране, на этот раз в юбилейном фильме «Что такое «Ералаш»?». А вот следующие съемки в жизни актера Дружинина состоятся уже нескоро, когда он станет взрослым.
По окончании вуза Егор стал актером Ленинградского ТЮЗа, но недолго. Поскольку с головой погрузился в мир танца.
Танцевальная карьера
Несмотря на позднее начало хореографической карьеры, Егор Дружинин очень быстро преуспел на паркете. Все данные для этого у него были - рост 178 см, вес 76 кг, пластичность и чувство ритма.
Занятия его увлекли настолько, что он в 1994 году отправился в Нью-Йорк, где начал обучаться в школе хореографа Элвина Эйли. Его учеником артист был 6 лет, успел поработать в танцевальном квинтете «Канотье», а затем вернулся на родину и начал карьеру хореографа.
Егор Дружинин на репетиции. Фото: соцсети
Здесь Дружинин стал развивать танцевальный коллектив ресторана «Валхалл», которому поставил несколько номеров, начал сотрудничать со звездами и придумывать им яркие дэнс-шоу. Среди его работ - номера и целые шоу таких знаменитостей, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лайма Вайкуле и другие.
В 2002 году Дружинин сыграл в мюзикле «Чикаго» одну из главных ролей. И продолжил работать с этим жанром – участвовал в постановках «Двенадцать стульев», «Кошки», «Продюсеры», «Я – Эдмон Дантес», «Яма».
Егор Дружинин поставил хореографию в спектакле "Я - Эдмон Дантес". Фото: Global Look Press
В 2004 году Дружинина пригласили на «Фабрику звезд» хореографом, и успешное сотрудничество с Первым каналом у мастера продлилось еще на два сезона. Сам артист блистал на сцене во время юбилея Владимира Высоцкого в 2008 году. Он виртуозно исполнил чечетку, которую признали лучшим номером.
А на 54-летие Майкла Джексона в 2012 году хореограф с Cirque du Soleil организовал массовый танцевальный флэшмоб на площадке СК «Олимпийский».
«Танцы»
В 2014 году Егор Дружинин стал членом жюри и наставником нового шоу «Танцы» на ТНТ. На протяжении трех сезонов хореограф отбирал лучших и оттачивал их мастерство, но в 2017 году покинул проект. Организаторы и зрители были в замешательстве, ведь артист давно стал лицом этого шоу.
Егор Дружинин на шоу "Танцы". Фото: соцсети
Сам Дружинин объяснял, что давно перерос этот формат, накопилась усталость. Сказались и противоречия, поскольку часто зрительским голосованием из шоу выбывали лучшие танцоры, которых Дружинин видел финалистами. На смену ему пришла Татьяна Денисова.
Поговаривали и о конфликте Дружинина с коллегой, хореографом Мигелем. Причем, отрицать его наличие артист не стал.
«Когда мы начинали проект, я надеялся, что в нем все будет прозрачно, что это будет праздник танца, пронизанный духом здорового соперничества и взаимного уважения. Куда там! Развернулась настоящая война, в которой все средства хороши.
Я - пацифист. Мне там не место. Накопилась усталость и от того, что ты все время должен прощаться с хорошими танцовщиками - участниками твоей команды. Подчас теряюсь, пытаясь объяснить им свое решение.
Ведь оно не имеет отношения к тому, как они танцуют, а продиктовано подчас тем, что, к примеру, у девочки в финале меньше шансов, чем у парня, а у танцовщика из Молдавии меньше шансов победить, чем у участника из России», - объяснял Дружинин в интервью Teleprogramma.pro.
Однако в пятом сезоне Дружинин вернулся. Он успел отдохнуть от проекта и соскучился, вот и совершил камбэк.
Егор Дружинин на шоу "Танцы". Фото: соцсети
Проект «Танцы» продолжился и в 2020 году. Как анонсировали его организаторы, это последний сезон. Но в 2021-м шоу перезапустили – теперь это были «Новые танцы». И Егор Дружинин снова был наставником. Как и Мигель. А вот Татьяна Денисова уже не смогла продолжать работу в шоу. Зато вернулась в кресло наставника в 2022 году – это был новый сезон проекта «Новые танцы».
Другие проекты
Дружинин участвовал во многих проектах на телевидении. В 2017 году, например, он стал членом жюри в шоу «Танцуют все!», ведущими которого были Евгений Папунаишвили и Ольга Шелест. Коллегами Егора по миссии стали хореографы Алла Сигалова и Владимир Деревянко, а участниками – известные танцевальные коллективы со всей страны.
Егор Дружинин на телепроекте «Танцуют все!» с Аллой Сигаловой и Владимиром Деревянко. Фото: канал «Россия»
В том же году на НТВ вышел сезон проекта «Ты супер! Танцы», и Егора Дружинина пригласили в качестве экспертного члена жюри.
Еще один проект, в котором хореограф был судьей, - «Танцы со звездами» в 2021 году. На этот раз членов жюри был больше – Николай Цискаридзе, Дарья Златопольская, Игорь Рудник. А осенью 2022 года Дружинин вошел в судейский состав нового проекта на НТВ - шоу «Маска. Танцы».
Личная жизнь
Свою личную жизнь артист не скрывает от широкой публики. С будущей женой Дружинин познакомился еще в студенчестве, это Вероника Ицкович, двоюродная сестра Николая Цискаридзе родом из Тбилиси. Со второго курса они начали жить вместе, а в 1994 году сыграли свадьбу.
Егор Дружинин и Вероника Ицкович. Фото: Global Look Press
Дружинин в Америку уехал без жены, чтобы вернуться за ней, как только устроится там. И через некоторое время пара, действительно, воссоединилась, и они 4 года прожили за океаном. Там Вероника забеременела, и пара вернулась в 1999 году в Санкт-Петербург, чтобы их первенец, дочка Саша, родилась в России.
Дочка Егора Дружинина Александра. Фото: соцсети
Следующее пополнение в семье произошло в 2003 году, родился сын Тихон. Еще одного мальчишку аист принес Дружинину и Ицкович в 2008 году, назвали его Платоном.
Егор Дружинин с сыновьями Тихоном и Платоном. Фото: соцсети
Карьера сегодня
С 2021 года Дружинин преподает в вузе. Он является художественным руководителем курса музыкального театра в Институте современного искусства.
Кинокарьера Дружинина со временем продолжилась. Он периодически появлялся в разных фильмах и сериалах, и в 2022 году появился в многосерийном фильме «Вампиры средней полосы» в роли главного антагониста второго сезона Бориса Феликсовича.
Также хореограф продолжает сотрудничать с ТНТ, но пока намеков на новый сезон шоу про танцы в 2023 году не было.