Куда пропал Вадим Назаров из «Молодежки»: творческий путь актера Ивана Дубровского

Молодой актер Иван Дубровский известен зрителям по роли Вадима Назарова из долгоиграющего спортивного сериала СТС «Молодежка». Однако в 2018 году его набирающая обороты фильмография вдруг оборвалась. Что же случилось с подающим надежды артистом?
Детство и юность
Иван родился 26 июля 1990 года в Смоленске, в простой семьей, не имеющей отношения к искусству. Однако парень с юных лет хотел выйти на сцену, его мечтой была карьера рок-звезды. Юный Ваня ходил в музыкальную школу по классу фортепиано, сам выучился играть на гитаре.
Также Иван около 12 лет занимался бальными танцами, а еще спортом — в основном волейболом и плаванием. Отец научил парня ходить на лыжах и кататься на коньках. Видя, каким разносторонним растет его сын, Дубровский-старший решил, что юноше стоит пойти в актеры.
Юный Иван Дубровский на соревнованиях по бальным танцам. Фото: соцсети
Подхватив эту идею, окончивший школу Иван поехал в Москву и поступил в Театральный институт имени Щукина. Худрук студента Юрий Нифонтов увидел в молодом человеке большой потенциал и предложил ему устроиться в театр. Но сам Иван больше тяготел к кино и на сцену выходил только в вузовских постановках.
Фильмография
Карьера в кино началась для Дубровского в 2011-2012 годах, в многосерийных мелодрамах «Дар», «Лесное озеро» и «Самара», показанных на канале «Россия 1». Он также засветился в сериалах «Папины дочки. Суперневесты» (СТС), «Горюнов» (НТВ), «Майор полиции» (Россия 1) и «Реальные пацаны» (ТНТ).
В 2013-м вышли сериалы «Молодежка» и «Задания особой важности. Операция «Тайфун», в которых молодому актеру достались главные роли. Режиссеры оценили рост (186 см) и выправку Ивана – ему стали предлагать амплуа военного.
Иван Дубровский в сериалах «Задания особой важности. Операция «Тайфун» и «Горюнов». Фото: кадры из сериалов 2013 года
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
С многосерийной картиной про хоккеистов Дубровскому особенно повезло. Сначала он пробовался на другую роль, но ему предпочли Илью Коробко. Однако Иван тоже понравился создателям «Молодежки», и они написали дополнительного персонажа специально для него.
По словам актера, подготовка к спортивному сериалу сопровождалась изнурительными тренировками, но он доказал себе и другим, что может справиться с трудностями. Сериал обрел популярность, и его продолжения выходили до 2018 года включительно, и в каждом новом сезоне Дубровский возвращался на площадку.
«Молодежка». Фото: кадр из сериала
Также молодой актер снялся в сериалах «Дорога домой» (Россия 1), «Склифосовский» (Россия 1), «Гостиница «Россия» (Первый канал), «Сто дней свободы» (Победа) и ряде других проектов. Однако после 2018 года его фильмография обрывается, вместе с завершением «Молодежки».
Что же случилось? На страницах актера в социальных сетях указано, что он уехал в Америку. За океаном Иван развивает бизнес по украшению мероприятий воздушными шарами и якобы продолжает сниматься.
Личная жизнь
Еще в студенческие годы Иван женился на Александре Каплиевой, которая тоже пыталась стать актрисой и даже режиссером. Молодой брак выдержал многие испытания — актерскую славу Дубровского и периоды гнетущего безденежья.
Появление в семье дочери Аглаи актерская чета отпраздновала вместе с другими артистами сериала «Молодежка». На вечеринку заглянул и продюсер картины Федор Бондарчук.
Иван Дубровский с первой женой и дочерью. Фото: соцсети
Но, к сожалению, этот брак распался. Судя по недавним постам в социальных сетях, у актера новая супруга Дарина родом из Украины. В конце 2022 года у них родился общий ребенок.
Интересные факты
Дубровский начал заниматься хоккеем не только перед камерой, но и в реальной жизни — стал выходить на лед в составе команды актеров театра и кино «КомАр».
Свое юношеское увлечение музыкой он тоже не забросил — выступал с собственной группой на сценах различных клубов, пел известные рок-хиты, а также писал собственные песни.
В одной из социальных сетей у актера более 58 тысяч подписчиков.