Куда пропал Вадим Назаров из «Молодежки»: творческий путь актера Ивана Дубровского

Молодой актер Иван Дубровский известен зрителям по роли Вадима Назарова из долгоиграющего спортивного сериала СТС «Молодежка». Однако в 2018 году его набирающая обороты фильмография вдруг оборвалась. Что же случилось с подающим надежды артистом?

Детство и юность

Иван родился 26 июля 1990 года в Смоленске, в простой семьей, не имеющей отношения к искусству. Однако парень с юных лет хотел выйти на сцену, его мечтой была карьера рок-звезды. Юный Ваня ходил в музыкальную школу по классу фортепиано, сам выучился играть на гитаре.

Также Иван около 12 лет занимался бальными танцами, а еще спортом — в основном волейболом и плаванием. Отец научил парня ходить на лыжах и кататься на коньках. Видя, каким разносторонним растет его сын, Дубровский-старший решил, что юноше стоит пойти в актеры.