Почему Верка-модистка из «Место встречи изменить нельзя» свела счеты с жизнью

Белокурая хорошенькая Люда Шляхтур с детства ни в чем не знала отказа: папа-военный, хорошо обеспечивающий семью, и мама-домохозяйка души в ней не чаяли. Она захотела стать актрисой – и стала, без особого труда окончив ВГИК.

Еще студенткой Людмила начала появляться в кино: яркую красотку охотно снимали Эльдар Рязанов, Станислав Говорухин и Сергей Бондарчук. Но свою главную роль она исполнила в культовом фильме «Место встречи изменить нельзя» - сыграла «несчастную бабу» Верку, перешивающую бандитам краденые вещички.

Дурная слава

Почему же белокурая красотка не запомнилась другими работами в кино? Дело в том, что остальные ее роли – практически эпизоды, на считанные минуты или даже секунды. Ей не давали крупных ролей, несмотря на внешность и талант, потому что о Людмиле очень быстро пошла дурная слава – мол, молодая актриса слишком вспыльчива, у нее тяжелый характер, может «завестись» на ровном месте.

Только позднее стало известно о том, что мрачный нрав и внезапные вспышки ярости Людмилы объяснялись не особенностями характера, а болезнью. Девушка долго сама не подозревала о своем психическом расстройстве. Обвиняла в своих неприятностях только саму себя. Пробовала «успокоиться», выходя замуж или загрузив себя работой. Но повсюду ее ждали неудачи, и она все больше мрачнела…

Замуж «по расчету»

