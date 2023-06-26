Почему Верка-модистка из «Место встречи изменить нельзя» свела счеты с жизнью

«Несчастная она баба!» - говорит о Верке-модистке герой Высоцкого в фильме «Место встречи изменить нельзя. Эти слова можно назвать пророческими – если отнести их не к вымышленной Верке, а к реальной Людмиле Давыдовой, исполнившей эту роль.
Яркая красотка
Людмила Давыдова в фильме «Майор Вихрь». Фото: кадр из фильма
Белокурая хорошенькая Люда Шляхтур с детства ни в чем не знала отказа: папа-военный, хорошо обеспечивающий семью, и мама-домохозяйка души в ней не чаяли. Она захотела стать актрисой – и стала, без особого труда окончив ВГИК.
Еще студенткой Людмила начала появляться в кино: яркую красотку охотно снимали Эльдар Рязанов, Станислав Говорухин и Сергей Бондарчук. Но свою главную роль она исполнила в культовом фильме «Место встречи изменить нельзя» - сыграла «несчастную бабу» Верку, перешивающую бандитам краденые вещички.
Дурная слава
Почему же белокурая красотка не запомнилась другими работами в кино? Дело в том, что остальные ее роли – практически эпизоды, на считанные минуты или даже секунды. Ей не давали крупных ролей, несмотря на внешность и талант, потому что о Людмиле очень быстро пошла дурная слава – мол, молодая актриса слишком вспыльчива, у нее тяжелый характер, может «завестись» на ровном месте.
Только позднее стало известно о том, что мрачный нрав и внезапные вспышки ярости Людмилы объяснялись не особенностями характера, а болезнью. Девушка долго сама не подозревала о своем психическом расстройстве. Обвиняла в своих неприятностях только саму себя. Пробовала «успокоиться», выходя замуж или загрузив себя работой. Но повсюду ее ждали неудачи, и она все больше мрачнела…
Замуж «по расчету»
Людмила Давыдова в фильме «Тени исчезают в полдень». Фото: кадр из фильма
Первого мужа Людмилы звали Андреем, и она потеряла голову от любви к нему. Но завистницы шипели в спину: «Хитрая, вышла за него по расчету!» Дело в том, что Андрей был сыном знаменитого режиссера Ивана Пырьева и актрисы Марины Ладыниной. Но это было совершенно неважно для Люды: она не могла надышаться на своего Андрюшу, не представляла своей жизни без него. Думала – так будет всю жизнь.
Новая любовь
Но в какой-то момент любовь просто ушла. Так бывает. Людмила поняла, что Андрей остался для нее в прошлом. Теперь ее интересовал совсем другой человек – молодой режиссер Валерий Усков. Окружающие так и не поняли, как такое возможно – вчера умирать от любви к одному, а сегодня уйти к другому. Возможно, это тоже было следствием заболевания Людмилы.
Скандалы и драки
Людмила Давыдова в фильме «Место встречи изменить нельзя». Фото: кадр из фильма
Три года, прожитые с Людмилой, Валерий Усков потом называл самыми ужасными в своей жизни. Людмила никогда не улыбалась, постоянно была в плохом настроении, подавленная и угрюмая. Она не умела быть ласковой и приветливой, не могла проявлять хотя бы показное уважение к родне мужа.
А еще Валерий хотел ребенка – а Людмила не могла забеременеть. Благодаря мужу она смогла получить довольно заметную роль в киноэпопее «Тени исчезают в полдень», но других ролей не было, и Людмила все глубже скатывалась в черную депрессию. На волне этой депрессии она скандалила с Валерием, порой доходило даже до драк. И в конце концов они расстались.
Так и не смогла стать матерью
Новый брак стал для Людмилы надеждой – а вдруг на этот раз ей удастся стать счастливой, вдруг отступит, наконец, эта безнадега, уйдет тоска, омрачающая ее жизнь. Она вышла за Георгия Давыдова, декана МГИМО, и взяла его фамилию – тоже в надежде изменить судьбу. Но и этот брак продлился недолго.
В ее жизни появился преподаватель Владимир Котелкин, прежде женатый на Людмиле Зыкиной. Больше всего на свете Людмила хотела стать матерью. Но судьба не давала ей ни одного шанса. Она просила даже собственную тетю отдать ей новорожденного малыша, обещая любить и заботиться о нем. Конечно, из этого ничего не вышло.
Психиатрическая клиника и страшный финал
Людмила окончательно обозлилась на свою жизнь. Молодость и красота уходили безвозвратно. Любящий и баловавший ее отец умер. Они с мамой остались вдвоем. Денег катастрофически не хватало – ее не приглашали сниматься. Людмила постепенно перестала за собой следить. Ей было не до того: мучили страшные головные боли, терзали обиды.
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Когда она, наконец, обратилась к врачам, те настоятельно рекомендовали пройти курс лечения в психиатрической клинике. Но и это не помогло. 57-летняя Людмила Давыдова, выписавшись из клиники, покончила с собой. Помутившийся рассудок стал для красивой талантливой актрисы проклятием. У нее не было ничего, что привязывало бы ее к жизни: ни ребенка, ни любимого, ни работы. «Жалко ее, несчастная она баба», - удивительно точными оказались эти слова Жеглова.