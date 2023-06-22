Киновед, режиссер, благотворитель: чем известна Любовь Аркус, создатель журнала «Сеанс»

Киновед и режиссер Любовь Аркус посвятила свою жизнь отечественному кинематографу, но сделала гораздо больше, чем выход несколько картин. Она открыла популярный журнал «Сеанс» с рецензиями и обзорами на фильмы и выпустила ряд работ о великих кинематографистах. Чем еще известна эта творческая личность?
Детство и начало карьеры
Любовь родилась 20 сентября 1960 года во Львове. Ее отец скончался, когда девочка была еще маленькой. И единственными друзьями будущей кинематографистки стали мама и кино.
Будучи школьницей, она обожала смотреть фильмы на большом экране и читать. В восьмом классе Люба впервые вышла на театральную сцену - в спектакле «В списках не значился» по роману Бориса Васильева.
Загоревшись идеей связать свою жизнь с кино, после школы она подала документы во ВГИК, но поступила в знаменитый вуз только с третьей попытки - на сценарно-киноведческое отделение. В 1984 году Аркус окончила институт. Ее первыми рабочими должностями стали литературный секретарь у писателя Виктора Шкловского и редактор на «Ленфильме».
Любовь Аркус в молодости. Фото: соцсети
В 1989-м при поддержке директора ленинградской киностудии Александра Голутвы девушка продвигает идею создания киножурнала «Сеанс», в котором будут публиковаться обзоры и рецензии на фильмы. Через четыре года она возглавила это издание на посту главного редактора.
Она также писала статьи для журналов «Огонек», «Искусство кино», «Советский экран» и других. С приходом Интернета возглавила образовательный онлайн-портал «Чапаев». Была составителем серии книг о русских режиссерах «Герман», «Сокуров» и «Расторгуев». В 2006-2013 годах писала тексты для программы «Закрытый показ» на Первом канале.
Личная жизнь
Еще в начале 80-х Аркус вышла замуж за коллегу - киноведа, режиссера и педагога Олега Ковалова. Это событие и стало причиной того, что она переехала из Москвы в Ленинград, где жил ее супруг. В их браке родилась дочь Нюша. Сейчас она уже взрослая, подарила матери двоих внуков - Артема и Льва.
Но у Любови Юрьевны есть и «вторая дочь». Так киновед называет фотографа и оператора Ирину Штрих, которая долгие годы помогает ей в съемках проектов.
Любовь Аркус в редакции «Сеанса». Фото: соцсети
Фильмы и благотворительность
В 1989 году Любовь Юрьевна сыграла небольшую роль журналистки в советской комедии «Фонтан». Но сама делать кино начала только в конце «нулевых».
В 2008-м она стала заниматься продюсированием документальных фильмов, а в следующем году в ее жизни случилось знаковое событие. Киновед познакомилась со страдающим аутизмом Антоном Харитоновым. После смерти матери молодой человек некоторое время скитался по приютам и не получал необходимой ему помощи. Любовь отыскала его и временно забрала к себе.
В 2012 году на основе биографии Харитонова Аркус выпустила документальный фильм «Антон тут рядом», в котором подняла проблемы таких людей. Она сама стала сценаристом и режиссером, а также прочла закадровый текст.
Премьера состоялась на Венецианском кинофестивале, и критики пришли в восторг от этой пронзительной картины. Фильм получил множество наград, в том числе «Белый слон», «Золотой орел», «Ника» и специальный приз Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
Любовь Аркус с премией «Ника» в 2013 году. Фото: Global Look Press
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В 2013-м Аркус основала в Петербурге центр помощи людям с аутизмом «Антон тут рядом» и благотворительный фонд «Выход в Петербурге» (с 2020 года - «Антон тут рядом»). Организация занимается обучением и социальной абилитацией совершеннолетних людей с аутизмом. Ее подопечные получают новые навыки в швейной, гончарной, кулинарной, графической и декораторской мастерских.
Попечителями фонда выступили Светлана Бондарчук, Константин Эрнст и другие знаменитости. Также в северной столице был запущен ежегодный одноименный благотворительный фестиваль.
Любовь Аркус (в центре) и подопечные фонда «Антон тут рядом». Фото: vk.com/antontutryadom
В 2012-м Аркус сыграла директора детдома в мелодраме «Кококо», в 2013-м вышла трагикомедия «Тяжелый случай» с ее участием.
В 2020-м Любовь Юрьевна вернулась на экран в драме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». В 2021-м выпустила как режиссер документальный фильм к юбилею актрисы Аллы Демидовой «Кто тебя победил, никто». Ранее она была очень дружна с мужем артистки, сценаристом Владимиром Валуцким.
В 2022 году Аркус сняла фильм о режиссере Алексее Балабанове, с которым так же дружила. По признанию Любови Юрьевны, сначала она терпеть не могла коллегу и не принимала его работы, но после трагедии в Кармадонском ущелье кинематографисты по-настоящему сплотились.
Скандал
В 2020 году разгорелся скандал вокруг многосерийного биографического фильма «Дау», посвященного советскому физику Льву Ландау. Украинская прокуратура завела уголовные дела на создателей проекта, подозревая, что на съемках происходили издевательства над детьми, а сама картина пропагандирует жестокость и насилие.
Досталось и Аркус – ее обвинили в том, что она якобы «сдавала в аренду» подопечных своего центра «Антон тут рядом», которые появились в кадре. В Сети начали травить киноведа. В итоге ей пришлось оставить руководство благотворительным фондом и журналом «Сеанс», однако она осталась работать в этих организациях в качестве рядового сотрудника.