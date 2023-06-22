Киновед, режиссер, благотворитель: чем известна Любовь Аркус, создатель журнала «Сеанс»

Киновед и режиссер Любовь Аркус посвятила свою жизнь отечественному кинематографу, но сделала гораздо больше, чем выход несколько картин. Она открыла популярный журнал «Сеанс» с рецензиями и обзорами на фильмы и выпустила ряд работ о великих кинематографистах. Чем еще известна эта творческая личность?

Детство и начало карьеры

Любовь родилась 20 сентября 1960 года во Львове. Ее отец скончался, когда девочка была еще маленькой. И единственными друзьями будущей кинематографистки стали мама и кино.

Будучи школьницей, она обожала смотреть фильмы на большом экране и читать. В восьмом классе Люба впервые вышла на театральную сцену - в спектакле «В списках не значился» по роману Бориса Васильева.

Загоревшись идеей связать свою жизнь с кино, после школы она подала документы во ВГИК, но поступила в знаменитый вуз только с третьей попытки - на сценарно-киноведческое отделение. В 1984 году Аркус окончила институт. Ее первыми рабочими должностями стали литературный секретарь у писателя Виктора Шкловского и редактор на «Ленфильме».