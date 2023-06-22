Кого любила и куда пропала из кино звезда фильма «Сто дней после детства» Ирина Малышева

Советский фильм «Сто дней после детства» 1975 года принес своим юным актрисам не только известность, но и помог устроить личную жизнь.

Так, Татьяна Друбич вышла замуж за режиссера Сергея Соловьева, а у Ирины Малышевой случился роман со сценаристом Александром Александровым. Хотя на съемках она боялась даже посмотреть в сторону этого «лысого бородатого мужчины». Как же сложилась судьба артистки?

Детство и начало карьеры

Ирина родилась 15 февраля 1961 года в московской интеллигентной семье. Отец конструировал самолеты в знаменитом бюро «Туполев», а мать – выпускница «Гнесинки» – пела в Соколовском хоре. Она передала дочери тягу к классической музыке, и уже в раннем возрасте девочка легко справлялась с различными ариями.

Ира мечтала стать певицей, но папа не поддержал это легкомысленное, по его мнению, увлечение. Он отдал ребенка в специальную школу с усиленным изучением английского языка и естественных наук. Но отношения с одноклассниками в элитном учебном заведении у девочки не сложились: сверстники были «мажорами», хваставшимися одеждой и жвачками из-за границы, а у Малышевой не было такой роскоши.