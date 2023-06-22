Кого любила и куда пропала из кино звезда фильма «Сто дней после детства» Ирина Малышева

Советский фильм «Сто дней после детства» 1975 года принес своим юным актрисам не только известность, но и помог устроить личную жизнь.
Так, Татьяна Друбич вышла замуж за режиссера Сергея Соловьева, а у Ирины Малышевой случился роман со сценаристом Александром Александровым. Хотя на съемках она боялась даже посмотреть в сторону этого «лысого бородатого мужчины». Как же сложилась судьба артистки?
Детство и начало карьеры
Ирина родилась 15 февраля 1961 года в московской интеллигентной семье. Отец конструировал самолеты в знаменитом бюро «Туполев», а мать – выпускница «Гнесинки» – пела в Соколовском хоре. Она передала дочери тягу к классической музыке, и уже в раннем возрасте девочка легко справлялась с различными ариями.
Ира мечтала стать певицей, но папа не поддержал это легкомысленное, по его мнению, увлечение. Он отдал ребенка в специальную школу с усиленным изучением английского языка и естественных наук. Но отношения с одноклассниками в элитном учебном заведении у девочки не сложились: сверстники были «мажорами», хваставшимися одеждой и жвачками из-за границы, а у Малышевой не было такой роскоши.
Ирина Малышева в фильме «Сто дней после детства». Фото: кадры из фильма 1975 года
Какое-то время девочка боролась с унижением и травлей, но в 13 лет все изменилось. Однажды она увидела на стенде «Мосфильма» объявление о срочном поиске претендентки на женскую роль в новой картине. Малышева тут же отправилась на пробы. С ее стеснительностью и скромностью прорваться в кино можно было и не мечтать, но, по воле судьбы, именно такую девочку и искал режиссер.
Когда Ира стала актрисой, ее школа превратилась в еще более невыносимое место. Юную звезду отчитывали за малейшие провинности и злорадно поучали, что в жизни нужно заниматься важными вещами, а не кривлянием на камеру. Девушку даже не приняли в комсомол. Не выдержав нападок, она рассказала обо всем матери, и та перевела дочь в школу попроще, где учителя уважали занятость в кино.
Романы с кинематографистами
По воспоминаниям Малышевой, отбор в «Сто дней после детства» проводил сам режиссер. Кругленький и добродушный Сергей Соловьев ей сразу понравился, он умел вдохновить на игру даже самого нерешительного подростка. А вот сценариста Александра Александрова девочка побаивалась и ненавидела.
Ирина Малышева и Татьяна Друбич в фильме «Сто дней после детства». Фото: кадр из фильма 1975 года
Именно этот «лысый дядя» настоял, чтобы героиня Ирины носила два жутких хвостика и платье, которое ужасно не нравилось юной актрисе. На съемку сцены с танцами девочка решила преобразиться – сделала модную прическу и легкий макияж, надела красивый кружевной наряд. Но Александров запретил ей появляться в кадре в таком виде.
И все же между ними завязались дружба и теплая переписка. Однако взрослый мужчина не хотел порочить юную девушку. Окончив школу, Ирина сама настояла на том, чтобы их отношения перешли в новое русло. Через какое-то время они стали жить вместе, но счастливого брака не получилось.
«Это были непростые годы, наша семья напоминала маятник: я то уходила, то возвращалась – Саша пил, и мне, молоденькой девочке, было сложно выдержать его запои, но и уйти насовсем не хватало сил, все-таки он был для меня прежде всего другом. В конце концов, мы расстались, и я не знаю о нем ничего», – говорила Малышева в интервью.
Во время одной из таких ссор девушка пошла сниматься к режиссеру Элему Климову и влюбилась в него, несмотря на то, что постановщик был женат. Они стали тайно встречаться, и эти короткие эпизоды вызывали в артистке бурю эмоций. По ее словам, она настолько любила мужчину, что желала ему счастья даже с другой женщиной.
Ирина Малышева в фильмах «Туфли с золотыми пряжками», «Возьму твою боль», «Принцесса на горошине» и «Портрет с дождем». Фото: кадры из фильмов 1976–1980 годов
Но этот роман оборвался, когда умерла законная супруга кинематографиста. Позже за Ириной ухаживали многие мужчины, но она долго не могла найти настоящую любовь. И лишь когда уже отчаялась, повстречала своего будущего супруга Романа. Но об их браке журналистам мало что известно.
Актерская карьера
Сыграв Соню Загремухину в «Сто дней после детства», девушка проснулась знаменитой. Ей стали предлагать новые и новые проекты. Ирина здорово отыгралась за унижения в школе – несколько раз исполнила роли принцесс, в картинах «Туфли с золотыми пряжками» (1976), «Принцесса на горошине» (1976), «Багратион» (1985).
После школы она поступила в Щукинское училище, где взахлеб слушала лекции учеников Евгения Вахтангова. Позже работала в Московском драматическом театре имени Пушкина и Театре Луны.
Среди ее обширной фильмографии стоит отметить главные роли в картинах «Поговорим, брат...» (1978), «Всадник на золотом коне» (1980), «Было у отца три сына» (1981), «Карастояновы» (1983), «Я тебя никогда не забуду» (1983), «Серебряные струны» (1987) и «Очаровательные пришельцы» (1991).
Ирина Малышева в картинах «Горячев и другие» и «Предельный человек». Фото: кадры из фильмов 1992 и 1998 годов
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Также актриса сыграла в сериалах «Горячев и другие», «Кафе «Клубничка», «Особый случай», «Оперативный псевдоним», «Я не вернусь» и «Иван Подушкин. Джентльмен сыска». Последний, вышедший в 2006 году, можно считать финальной работой Малышевой. После него она появилась лишь в эпизодической роли в мелодраме «Девичья охота» 2011-го.
Дело в том, что еще в 90-х звезда экрана решила сменить профессию и стала риелтором элитной загородной недвижимости. Выход на сцену и съемки в кино превратились в хобби, а после сошли на нет. В одном из интервью Ирина признавалась, что благодаря известности могла найти себя в любом бизнесе. Но выбрала, конечно же, весьма прибыльный.