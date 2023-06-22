Как сейчас выглядит настоящая жена Халита Эргенча — на Хюррем совсем не похожа

Халит Эргенч известен многим российским поклонникам по роли султана Сулеймана в турецком сериале «Великолепный век». Актер с голубыми глазами вскружил голову не только фанаткам на родине, он стал едва ли не мировой звездой. Сериал с успехом показывали во многих странах.
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В отличие от султана Сулеймана, Халит Эргенч верен своей привязанности. Так, к примеру, актер уже долгое время женат на Бергюзар Корель. Пара познакомилась на съемках сериала «1001 ночь». Ради возлюбленной Халит бросил жену. И с тех пор, счастлив с Корель. У пары есть трое детей: сыновья Али и Хан, а также дочка Лейла.
Бергюзар Корель заметно постройнела. Фото: соцсети
Поговаривают, что Бергюзар Корель сильно ревновала мужа к его партнерше по съемкам Мерьем Узерли. Они вместе снимались в сериале «Великолепный век». Сам Халит признался в интервью, что его жена расплакалась, увидев, как он обнимает и целует Мерьем на съемочной площадке.
Актрису, кстати, не раз подвергали критике ее поклонники за то, что она набрала лишний вес во время беременности. Бергюзар в купальнике открыто демонстрировала растяжки и целлюлит, давая понять, что ей совершенно комфортно в своем теле.
Однако родив дочку Лейлу, жена Халита Эргенча все-таки села на диету и заметно постройнела. Правда, от типажа Хюррем султан, как подмечают поклонники, она все же далека.