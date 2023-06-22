Как сейчас выглядит настоящая жена Халита Эргенча — на Хюррем совсем не похожа

Халит Эргенч известен многим российским поклонникам по роли султана Сулеймана в турецком сериале «Великолепный век». Актер с голубыми глазами вскружил голову не только фанаткам на родине, он стал едва ли не мировой звездой. Сериал с успехом показывали во многих странах.

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В отличие от султана Сулеймана, Халит Эргенч верен своей привязанности. Так, к примеру, актер уже долгое время женат на Бергюзар Корель. Пара познакомилась на съемках сериала «1001 ночь». Ради возлюбленной Халит бросил жену. И с тех пор, счастлив с Корель. У пары есть трое детей: сыновья Али и Хан, а также дочка Лейла.