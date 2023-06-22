Яркая брюнетка из «Дома-2» и жена хоккеиста: биография телезвезды Яны Захаровой

Биография модели

Яна Захарова известна зрителям как участница проекта «Дом-2». Яркая брюнетка обратила на себя внимание многих парней. Однако нельзя сказать, что на проекте она меняла парней как перчатки. По уверениям девушки, ее интересуют серьезные мужчины, а отношения должны иметь перспективу на брак. Именно с таким надежным человеком она в итоге и связала свою жизнь.

Армянские корни и трудное детство

Яна Захарова родилась в Новосибирске 16 июня 1990 года, по другим сведениям, ее родной город — Санкт-Петербург. Сейчас модель проживает в Северной столице. Точной информации о ее происхождении в Сети нет, но поклонники дивы считают, что смуглая кожа ей досталась от родственников армянского происхождения.

Долгое время девушка скрывала данные о родителях. Однако, уже будучи участницей «Дома-2», она наконец призналась, что отец покинул семью, когда ей исполнилось семь лет. Мама воспитывала Яну и ее сестру одна, но вскоре умерла. Спустя несколько лет пути с сестрой тоже разошлись.

После школы Захарова получила высшее образование. Для этого выбрала Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. О специальности ничего не известно.