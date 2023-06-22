Яркая брюнетка из «Дома-2» и жена хоккеиста: биография телезвезды Яны Захаровой

Биография модели
Яна Захарова известна зрителям как участница проекта «Дом-2». Яркая брюнетка обратила на себя внимание многих парней. Однако нельзя сказать, что на проекте она меняла парней как перчатки. По уверениям девушки, ее интересуют серьезные мужчины, а отношения должны иметь перспективу на брак. Именно с таким надежным человеком она в итоге и связала свою жизнь.
Армянские корни и трудное детство
Яна Захарова родилась в Новосибирске 16 июня 1990 года, по другим сведениям, ее родной город — Санкт-Петербург. Сейчас модель проживает в Северной столице. Точной информации о ее происхождении в Сети нет, но поклонники дивы считают, что смуглая кожа ей досталась от родственников армянского происхождения.
Долгое время девушка скрывала данные о родителях. Однако, уже будучи участницей «Дома-2», она наконец призналась, что отец покинул семью, когда ей исполнилось семь лет. Мама воспитывала Яну и ее сестру одна, но вскоре умерла. Спустя несколько лет пути с сестрой тоже разошлись.
После школы Захарова получила высшее образование. Для этого выбрала Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. О специальности ничего не известно.
Молодая Яна до популярности. Фото: соцсети
Первые отношения на «Доме-2» и любовь за периметром
На знаменитый проект Яна пришла в 2019 году. Первая встреча с участниками шоу закончилась для нее рассказом о Сергее Захарьяше и об отношениях с ним за периметром. Они познакомились, когда ловелас был на проекте. Одновременно с этим он пытался «построить любовь» с красоткой Александрой Ульянцевой. Продолжая встречаться с Сашей, он тайно ездил на свидания с Яной.
Однако Захаровой быстро надоели такие непонятные встречи, поэтому она пришла за любовью на проект. Ей удалось добиться цели сразу. Сергей расстался с Ульянцевой и заселился в отдельные апартаменты с Яной.
Яна Захарова и Сергей Захарьяш на проекте. Фото: кадр из реалити-шоу «Дом-2» / ТНТ
История Захаровой и Захарьяша некоторым зрителям показалась фейковой. Говорили, что рассказ об их отношениях за периметром стал сценарием продюсеров проекта. Другие все-таки поверили в совместное будущее участников.
Однако Яна и Сергей быстро расстались. Захарьяша не хватило и на месяц, парень заявил, что Захарова — отличная девушка, она ему нравилась, но влюбиться он не сумел. После этого заявления дива стала активно намекать, что готова покинуть проект, но этого не произошло.
Осенью 2019 года в шоу «Бородина против Бузовой» всплыла тема, касающаяся отношений Яны и бывшего участника проекта Дмитрия Талыбова. Стало известно, что перед тем, как оказаться на шоу, девушка встречалась с этим парнем.
В оправдание Захарова заявила, что не встречалась с Димой. Вскоре шумиха по поводу этой темы улеглась, но имя красотки продолжало периодически всплывать в других скандалах.
В конце октября 2019 года ее обвинили в попытке разрушить отношения Дмитрия Чайкова и Ирины Пингвиновой. Молодой человек отреагировал на происходящее, в мягкой форме намекнув, что попытки Захаровой стать его избранницей тщетны.
Влюбленная Захарова так и не смогла добиться от Давы взаимности. Фото: соцсети
Летом 2021 года новым ведущим проекта стал красавчик Давид Манукян. Захарова сразу обозначила свою симпатию к парню и даже добилась романтического свидания с ним. При встрече участница программы не стала скрывать чувств, но Дава сразу отметил, что не сможет ответить ей взаимностью. После этого участница телестройки предпочла временно покинуть проект. В конце октября девушка все же вернулась на телестройку.
В конце марта 2022 года на проекте обсуждали отношения Захаровой и Глеба Малмыгина. Манукян не упустил случая пошутить по этому поводу, сообщив, что, проведя ночь с Глебом, брюнетка упала в его глазах.
Многие поклонники считали, что дива могла построить гармоничные отношения с Лешей Безусом. Однако в интервью участница программы подчеркивала, что их связывала исключительно дружба.
В конце мая 2022 года Яна покинула проект. Она отметила, что это было только ее решение, а организаторы даже пытались уговорить участницу остаться.
Яна с одной из ведущих проекта Ольгой Орловой. Фото: соцсети
Свадьба с хоккеистом
О личной жизни красотки до проекта зрителям ничего не было известно. Зато девушка с удовольствием делилась с подписчиками фото, которые регулярно публикует в профиле. По ним видно, что биография Яны насыщена яркими моментами, путешествиями и размышлениями о жизни.
В 2023 году Яна огорошила поклонников новостью о скором замужестве. Фанаты звезды засыпали ее вопросами об избраннике, которого звезда «Дома-2» ни разу не показывала. Яна сослалась на сильную занятость второй половинки. По словам девушки, ее избранник Вадим — профессиональный хоккеист, у которого нечасто бывает свободное время.
Захарова с гордостью призналась, что подготовка к торжеству была основательная. Пара выбрала необычный день для бракосочетания — понедельник. Для торжества дива выбрала два красивых платья, которые подчеркнули ее стройную фигуру. Свадьба состоялась 5 июня.
Счастливая Яна Захарова с мужем и Сашей Черно с Иосифом Оганесяном. Фото: соцсети
Сейчас Захарова рассуждает о рождении детей и занимается проверкой своего здоровья. Она считает, что к вопросу деторождения стоит подходить со всей ответственностью, поэтому важно пройти полное обследование у специалистов.