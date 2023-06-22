Драка с полицейскими и роман с женатым: биография скандальной модели Киры Майер

Биография звезды Интернета
Кира Майер — российская модель и блогер. Вот уже несколько лет девушка радует своих поклонников откровенными фото и кадрами обеспеченной жизни. Несколько раз дива была замешана в скандалах, которые негативным образом сказались на популярности девушки.
Воспитывалась матерью, в школе была отличницей
Кира Майер (настоящее имя Дарья Цветкова) родилась 11 мая 1993 года в городе Сарапуле, расположенном в Удмуртской республике. Будущую модель воспитывала мама, об отце девушки ничего не известно.
Несмотря на средний достаток в семье, в пятом классе родительница перевела Киру в гимназию, которая специализировалась на лингвистических занятиях. По воспоминаниям одноклассников, Даше легко давались иностранные языки.
В старших классах девушка сменила имя на псевдоним Кира Майер, чем удивила большинство знакомых. А получив аттестат, дива перебралась в Москву, чтобы продолжить образование.
Хейтеры обвиняют девушку в чрезмерной любви к пластическим операциям (фото до и после хирургических вмешательств). Фото: соцсети
Светская жизнь в столице и первые эротические съемки
В Москве Кира поступила в РЭУ имени Георгия Плеханова на бюджетное отделение и одновременно с этим начала вести активную светскую жизнь. Миниатюрная девушка (рост дивы 158 см) привлекла внимание фотографов.
Вскоре портфолио начинающей модели пополнилось эротическими съемками. Чтобы привлекательно выглядеть в кадре, она ежедневно нагружала себя спортивными занятиями и постоянно сидела на строгой диете.
Кира никогда не скрывала, что прибегала к пластике. Рельефные скулы блогер получила благодаря удалению комков Биша, а ровный аккуратный нос — последствие ринопластики у известного столичного хирурга. Кира утверждала, что является счастливой обладательницей пышной груди с юности, но красивую форму бюсту придавали импланты, которые она вынула в марте 2017 года.
В этом же году красотку пригласили на первый в ее жизни конкурс красоты. Первое место на соревновании заняла Дарья Лашес, а Майер не вошла даже в тройку победителей.
Последние годы модель пробует себя в творчестве. Осенью 2020 года она представила трек «Живаго».
Дива любит будоражить воображение подписчиков своими фото. Фото: соцсети
Связь с женатым мужчиной
В мае 2017 года в СМИ появилась информация, что актер и певец Алексей Воробьев во время отдыха в Дубае ухаживал за неизвестной стройной брюнеткой. Отдыхавшие в том же отеле россияне утверждали, что той самой красавицей оказалась модель Кира Майер.
Позже девушка сама подтвердила слухи, выложив в личный аккаунт в соцсети личные фото с красавчиком. После отдыха в жаркой стране пару не видели вместе. Информацию о других поклонниках популярная модель предпочитает скрывать.
Однако спустя несколько лет в эфире программы «Давай поженимся!» девушка рассказала, что некоторое время имела связь с женатым мужчиной.
Любовник подарил Майер машину и поддерживал возлюбленную финансово. Спустя год она смогла купить квартиру в Москве. А поняв, что хочет серьезных отношений, Кира порвала многолетнюю связь.
Кира Майер. Фото: соцсети
Девушка посетила Нидерланды, Францию, Америку, но больше всего блогера впечатлили Арабские Эмираты. Модель признавалась, что именно там она чувствует себя особенно свободно. В каждой новой стране модель старается посетить парк аттракционов, где проводит целый день за развлечениями.
Участие в крупных ДТП и потасовки с полицейскими
В ноябре 2017 года Кира попала в крупное ДТП. Подробности инцидента неизвестны. СМИ писали, что Кира покинула место происшествия, не дождавшись появления сотрудников ДПС. По другой версии, модель, которую остановили для проверки документов, оказалась нетрезва.
Уже в мае следующего года стало известно, что девушка арестована. Кира, права которой оказались недействительны, была остановлена сотрудниками ДПС в центре Москвы.
СМИ писали о том, что скандальная модель попыталась решить проблему, предложив полицейским интимные услуги. Когда стражи порядка не согласились, Кира попыталась вырвать протокол. Во время потасовки девушка нанесла сотруднику ДПС несколько ударов и попыталась скрыться с места инцидента.
В 2017 году девушка стала участником ДТП, о котором писала вся страна. Фото: соцсети
Позже появилась шокирующая информация: Кира якобы пыталась покончить с собой в отделении полиции. На судебном заседании в виде меры пресечения для модели судья выбрал содержание в СИЗО, которое продлилось два месяца.
В сентябре стало известно, что Кира Майер признана виновной, она получила реальный срок — 1,5 года в колонии-поселении. Позднее в интервью блогер признавалась, что в этот тяжелый для себя период обрела множество знакомых.
А в октябре 2019-го девушка оказалась замешана в очередном скандале. Кира стала героиней программы «Прямой эфир». После выхода передачи на Майер посыпалось множество обвинений. Модель заподозрили в том, что основной источник ее заработка не реклама в соцсетях, а эскорт-услуги.
В программе был показан специальный репортаж о работе Киры на сайте знакомств, где девушку представлял агент. После показа видеосюжета с разоблачением модели она в спешном порядке покинула студию без объяснения причин.
О роскошной жизни Майер рассказала и телеведущим программы «Мужское/Женское». По словам селебрити, в месяц ей необходим один миллион рублей, не считая шопинга, который ей оплачивает любимый человек.
В свое время скандальной диве приписывали роман с красавчиком Алексеем Воробьевым. Фото: соцсети
Кира Майер сейчас
Сейчас Кира продолжает совершенствовать свою внешность. Недавно она примерила на себя образ блондинки. По словам дивы, она регулярно проводит косметологические процедуры по улучшению внешности. Аккаунт Майер в соцсетях пестрит снимками в купальнике и нижнем белье. В 2021 году модель побывала на острове Миконос в Греции.