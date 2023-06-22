Драка с полицейскими и роман с женатым: биография скандальной модели Киры Майер

Биография звезды Интернета

Кира Майер — российская модель и блогер. Вот уже несколько лет девушка радует своих поклонников откровенными фото и кадрами обеспеченной жизни. Несколько раз дива была замешана в скандалах, которые негативным образом сказались на популярности девушки.

Воспитывалась матерью, в школе была отличницей

Кира Майер (настоящее имя Дарья Цветкова) родилась 11 мая 1993 года в городе Сарапуле, расположенном в Удмуртской республике. Будущую модель воспитывала мама, об отце девушки ничего не известно.

Несмотря на средний достаток в семье, в пятом классе родительница перевела Киру в гимназию, которая специализировалась на лингвистических занятиях. По воспоминаниям одноклассников, Даше легко давались иностранные языки.

В старших классах девушка сменила имя на псевдоним Кира Майер, чем удивила большинство знакомых. А получив аттестат, дива перебралась в Москву, чтобы продолжить образование.