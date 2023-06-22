Любовь к спорту и роли в «Современнике»: чем знаменита актриса Виктория Романенко

Биография звезды
Харизматичная актриса Виктория Романенко практически с самого детства хотела стать звездой театра и кино. До этого девушка пробовала свои силы в спорте и в творчестве. Непростой характер помог юному дарованию преодолеть отбор в вуз и попасть в труппу, о которой она мечтала.
Российский зритель знает Романенко по ролям в кино и сериалах, работе в театре. Бурная личная жизнь Виктории также не осталась за кадром.
Неудачи в балете, развод родителей и любовь к постановке «Юнона» и «Авось»
Виктория Романенко родилась 8 июля 1988 года в Москве. Родители девочки развелись, еще когда она была совсем маленькой. Отца она никогда не видела. Как признавалась сама артистка, она лишь раз разговаривала со своим родственником по телефону. Воспитывала Вику мама Маргарита, артистка балета. Она мечтала, что дочь пойдет по ее стопам и свяжет жизнь с миром искусства.
Однако с балетом у энергичной Виктории не сложилось: она оказалась слишком активной и неусидчивой. Педагоги посоветовали Маргарите отдать девочку в спорт, и уже в пять лет она оказалась в секции фигурного катания при ЦСКА. Тренером юной спортсменки была Светлана Соколовская.
Фигурное катание пришлось по вкусу юному дарованию. Однако девочка заметных результатов не добилась, ограничившись званием мастера спорта. Продолжить карьеру помешала тяжелая травма — разрыв связок.
Юная Вика Романенко. Фото: соцсети
В подростковом возрасте девушка увлеклась театром. Постановка «Юнона» и «Авось», увиденная в «Ленкоме», впечатлила ее очень сильно. Тогда у Вики и возникла мысль, что она станет актрисой.
Школу Романенко окончила экстерном. Подготовиться к поступлению девушке помогала актриса Маргарита Струнова, которая зарядила ее энергией и усилила уверенность в том, что ей все по плечу. Это помогло с легкостью пройти отбор сразу в четыре театральных вуза. Выбрала Виктория Щепкинское училище.
В первое время строгие педагоги всеми силами сбивали спесь с самоуверенной студентки, из-за чего она часто плакала. В любимчиках артистка никогда не была, главных ролей не получала, но веру в себя не потеряла.
Любимица Галины Волчек и актриса «Современника»
Однажды в мастерскую училища заглянул актер Антон Хабаров, который рассказал, что в «Современнике» не могут найти артистку на роль Ирины для новой редакции «Трех сестер» по Антону Чехову. Викторию впечатлило это предложение, и она решила попробовать свои силы.
Артистке удалось добиться просмотра у самой Галины Волчек, которую она очаровала активностью, задором и типично русской внешностью. В итоге Романенко не только утвердили на роль, но и приняли в труппу.
Виктория Романенко — актриса театра «Современник». Фото: соцсети
В следующие годы в репертуаре звезды появились такие спектакли, как «Вишневый сад» и «С наступающим…». В постановке «Скажите, люди, куда идет этот поезд» она сыграла сильную женщину, фронтовичку, образ которой помог раскрыть новые грани таланта.
Роль дочери Сталина и съемки в военных фильмах
Еще в студенческие годы Викторию утвердили на роль Сони Ганчук в фильме Аркадия Кордона «Дом на набережной». После этого молодая Романенко регулярно появлялась на экранах.
Следующими проектами девушки стали ленты «Отдамся в хорошие руки» и «Своя правда». Первое признание пришло к Романенко в 2010 году после выхода военной драмы «Поп» Владимира Хотиненко.
Вскоре после этого Виктория впервые появилась на экранах в главной роли. Она сыграла Сашеньку в пронзительной драме «Искупление», действие которой происходит в послевоенные годы.
В 2014 году состоялась премьера приключенческой драмы «Роковое наследство» с Ильей Коробко в главной роли. Романенко выпало играть экранную невесту его героя, молодую учительницу английского языка Антонину.
Но звездной и самой важной ролью Виктории стала дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева, которую она воплотила в драме «Светлана». Чтобы соответствовать героине внешне, пришлось носить тяжелый парик. В кадре актриса должна была появляться строго с темными волосами, а в жизни она блондинка.
Виктория Романенко в сериале «Светлана». Фото: кадр из сериала «Светлана» (2017)
Этот проект позволил привлечь внимание других именитых режиссеров. Викторию стали чаще звать на главные роли. В вышедшей в 2020 году спортивной драме «Проспект Обороны» знаменитость сыграла Наталью, снявшись в паре с Олегом Фоминым.
Личная жизнь
Первым мужем и отцом старшего сына Петра стал музыкант — виолончелист Борис Андрианов. Ребенок родился в 2015 году. Отношения между супругами не сложились, но расстались они хорошими друзьями. Сейчас мужчина активно участвует в воспитании наследника.
В конце октября 2018 года стало известно, что Виктория во второй раз стала мамой. Мальчика назвали Иваном. Его отцом стал коллега актрисы Артур Ваха, который старше избранницы на 24 года. Разница в возрасте не помешала построить крепкие и гармоничные отношения.
Кинодиве приписывали роман с Ярмольником, но пара так и не прокомментировала слухи. Фото: соцсети
Романенко сейчас
Виктория на сегодняшний день остается востребованной актрисой, девушка занята на сцене и на съемочной площадке. В прошлом году состоялось сразу несколько экранных премьер с ее участием. В октябре вышла мелодрама «Тетя Таня», где исполнительница сыграла главную роль.
Затем прошел показ детективной драмы «Кунгур». Ноябрь ознаменовался выходом мини-сериала «Город ромашек». Виктории выпало играть девушку-соцработника, расследующую преступление в паре с популярным актером.
Актриса вместе с сыновьями и избранником Артуром Вахой. Фото: соцсети
Интересные факты
1) Помимо актерского, Виктория обладает вокальным талантом, ее неоднократно задействовали в музыкальных спектаклях.
2) В свободное время Романенко любит путешествовать, успела побывать в Индии, Таиланде, Грузии.