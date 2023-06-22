Любовь к спорту и роли в «Современнике»: чем знаменита актриса Виктория Романенко

Биография звезды

Харизматичная актриса Виктория Романенко практически с самого детства хотела стать звездой театра и кино. До этого девушка пробовала свои силы в спорте и в творчестве. Непростой характер помог юному дарованию преодолеть отбор в вуз и попасть в труппу, о которой она мечтала.

Российский зритель знает Романенко по ролям в кино и сериалах, работе в театре. Бурная личная жизнь Виктории также не осталась за кадром.

Неудачи в балете, развод родителей и любовь к постановке «Юнона» и «Авось»

Виктория Романенко родилась 8 июля 1988 года в Москве. Родители девочки развелись, еще когда она была совсем маленькой. Отца она никогда не видела. Как признавалась сама артистка, она лишь раз разговаривала со своим родственником по телефону. Воспитывала Вику мама Маргарита, артистка балета. Она мечтала, что дочь пойдет по ее стопам и свяжет жизнь с миром искусства.

Однако с балетом у энергичной Виктории не сложилось: она оказалась слишком активной и неусидчивой. Педагоги посоветовали Маргарите отдать девочку в спорт, и уже в пять лет она оказалась в секции фигурного катания при ЦСКА. Тренером юной спортсменки была Светлана Соколовская.

Фигурное катание пришлось по вкусу юному дарованию. Однако девочка заметных результатов не добилась, ограничившись званием мастера спорта. Продолжить карьеру помешала тяжелая травма — разрыв связок.