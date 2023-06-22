Муза самого «веселого и находчивого» с творческим взглядом на жизнь: биография режиссера Светланы Масляковой

Биография звезды
Светлана Маслякова известна не только как жена телеведущего Александра Маслякова, но и как талантливый режиссер. На ее счету целый ряд достижений, она сделала многое для развития кинематографа и журналистики. При этом Светлана не любит появляться на публике и продолжает работать за кадром, а также воспитывать любимую внучку.
С детства была скромной и ответственной
Светлана Маслякова (девичья фамилия Семенова) родилась 11 октября 1947 года в Москве. Тяжелое послевоенное детство закалило характер девочки, сделав ее доброй, понимающей и скромной. Видя плачевное положение родителей, она не требовала подарков и излишнего к себе внимания. Всеми силами маленькая Света старалась помогать матери.
Несколько лет девочка училась в московской школе, а окончив ее, устроилась работать в Молодежную редакцию Центрального телевидения. Первое время Света занимала должность помощника режиссера, осваивала азы этой профессии.
При этом при поступлении в вуз она выбрала более серьезную специальность во Всесоюзном юридическом институте. Получение образования Светлана ставила на первое место. Ей удавалось вполне успешно совмещать работу и учебу.
Александр Масляков – старший с женой и сыном Сашей. Фото: соцсети
Работа в КВН и режиссерский талант молодой звезды
В 1960-х девушка занималась пока мало кому известным проектом под названием «Клуб веселых и находчивых». Такой формат стал новинкой для советского телевидения, а потому скоро получил популярность и армию поклонников.
Работу молодой Светланы в КВН заметило руководство, после чего из должности помощника девушку назначили режиссером. Тогда будущая знаменитость в полной мере проявила талант и показала собственный творческий взгляд на съемки. Вместе с этим она проходила Высшие курсы творческих работников на Центральном телевидении СССР.
Основная часть работы Светланы проходила за кадром. Хотя КВН имел много поклонников, у руководителей канала были сомнения, и регулярно вставал вопрос о закрытии передачи. Самым трудным годом для шоу стал 1986-й, но благодаря труду и стараниям Светланы Анатольевны проект восстановили в эфире. Звезда убедила вышестоящее руководство, что передача необходима зрителям.
В должности режиссера главной редакции пропаганды ЦТ Светлана Анатольевна находилась до 1993 года. После этого она перешла в творческое объединение АМИК.
Светлана вместе с любимым мужем на встрече с друзьями. Фото: соцсети
Знакомство с Александром, рождение сына и воспитание внучки Таисии
Знакомство Светланы с Александром Масляковым – старшим произошло на телевидении. Сначала ребята просто работали вместе, через некоторое время стали дружить, а позже поняли, что влюбились друг в друга.
Хотя много времени у Светланы отнимали повседневные режиссерские дела, улучить минутку для любимого девушка тоже успевала. Вскоре Александр сделал своей музе предложение.
Светлана всегда горячо поддерживала избранника. Когда Александр решил оставить должность в КВН, жена уговорила его остаться в передаче. А весной 1980 года подарила ему сына, которого назвали в честь отца Сашей. Других детей у пары не было.
Александр Масляков – младший, будучи подростком, решил попробовать себя в творческой сфере. Хотя изначально предполагалось, что парень окончит вуз и станет дипломатом. Выбор сына родители поддержали, и в 1999 году он впервые появился на телевидении в роли ведущего в программе «Планета КВН», а еще через четыре года — в Премьер-лиге КВН.
Спустя несколько лет женой Маслякова – младшего стала Ангелина Мармеладова, она тоже получила образование в МГИМО, стала кандидатом экономических наук. В 2006 году у пары родилась дочь Таисия — первая внучка четы Масляковых-старших.
Масляковы старший и младший с любимыми женами отмечают Новый год. Фото: соцсети
Девочка также выбрала творческий путь, выступает в коллективе «Непоседы», а в 2017 году стала ведущей Детского КВН. Девушка периодически выкладывает фото с семьей и кадры со съемок передач в свои соцсети. Других внуков у Светланы Анатольевны пока нет.
Как-то Масляков – старший признался в интервью, что поначалу Светлана показалась ему наглой. Однако потом выяснилось, что у нее покладистый характер и отличное воспитание. А сама она буквально с первого взгляда влюбилась в юного красавца Александра. Для обоих работа играла большое значение в жизни, поэтому первые пять лет они просто дружили.
Вокруг имени Александра Васильевича часто ходят и слухи. Например, в начале 2019 года в Сети появилась информация о здоровье телеведущего. Накануне он побывал на презентации фильма, и некоторым присутствующим вид звезды показался болезненным. Затем появились публикации о его госпитализации. Однако Светлана полностью опровергла информацию, пояснив, что Масляков прекрасно себя чувствует и находится в отпуске в Сочи.
Одна из самых крепких пар советского телевидения с внучкой Таисией. Фото: соцсети
Светлана Маслякова сейчас
В течение многих лет чета трудилась над качеством знаменитого юмористического шоу. Все шутки проходили жесткий отбор. В свое время даже ходил слух, что в КВН запрещено шутить про семью Масляковых.
Неудивительно, что бывшие участники Клуба веселых и находчивых, рассказывая о работе с Масляковыми, нередко называют их диктаторами, но в более мягкой форме. При этом каждый юморист относится к паре с большим уважением.
В 2021 году о семье заговорили в новом ключе. Осенью на канале ТНТ стартовало шоу «Игра», и его создателей уже после первого выпуска стали обвинять в плагиате, сравнивая суть проекта с форматом КВН.
Изначально Светлана и Александр Масляковы свою позицию по этому вопросу никак не обозначали. Но после приостановки трансляции проекта телеведущий пояснил, что идею Клуба веселых и находчивых скопировали. При этом мужчина назвал аморальным в подобном конкурсе выставлять денежные призы в 30 миллионов рублей.
Светлана продолжает всячески поддерживать мужа в его творческих начинаниях. Фото: соцсети
В феврале 2022 года стало известно, что Александр Васильевич покидает пост бессменного ведущего Высшей лиги КВН. Зрители считали, что теперь его место займет сын. Но позже выяснилось, что кандидатура родственника звезды даже не рассматривалась.
Сейчас в Высшей лиге КВН нет постоянного ведущего. В ноябре прошлого года Масляков – старший ненадолго вернулся на свой пост, а уже в 2023 году место звезды поочередно занимали несколько российских комиков.