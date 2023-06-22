Муза самого «веселого и находчивого» с творческим взглядом на жизнь: биография режиссера Светланы Масляковой

Биография звезды

Светлана Маслякова известна не только как жена телеведущего Александра Маслякова, но и как талантливый режиссер. На ее счету целый ряд достижений, она сделала многое для развития кинематографа и журналистики. При этом Светлана не любит появляться на публике и продолжает работать за кадром, а также воспитывать любимую внучку.

С детства была скромной и ответственной

Светлана Маслякова (девичья фамилия Семенова) родилась 11 октября 1947 года в Москве. Тяжелое послевоенное детство закалило характер девочки, сделав ее доброй, понимающей и скромной. Видя плачевное положение родителей, она не требовала подарков и излишнего к себе внимания. Всеми силами маленькая Света старалась помогать матери.

Несколько лет девочка училась в московской школе, а окончив ее, устроилась работать в Молодежную редакцию Центрального телевидения. Первое время Света занимала должность помощника режиссера, осваивала азы этой профессии.

При этом при поступлении в вуз она выбрала более серьезную специальность во Всесоюзном юридическом институте. Получение образования Светлана ставила на первое место. Ей удавалось вполне успешно совмещать работу и учебу.