Звезда сериалов «Ольга» и «Лимитчицы» Надежда Лумпова: как стала актрисой, получила «Золотую маску» и с кем обрела личное счастье

Свою судьбу с театром Надежда Лумпова связала еще в детстве. Но сегодня она наиболее известна как киноактриса. За плечами девушки такие картины, как «Тихий Дон», «Ольга», «Лимитчицы». Подробнее о том, как уроженка Соликамска стала звездой, читайте далее.
Актриса с детства
Надежда Лумпова родилась в Соликамске Пермского края 15 ноября 1989 года. Ее семья не была связана с театром или киноиндустрией, но девочка проявляла в дошкольном возрасте невероятный артистизм, и потому ее заметила руководитель соликамского театра-студии «Перемена» Лия Пыльская. Она набирала талантливых ребятишек в театральный класс и пригласила Надю заниматься.
Надежда Лумпова в детстве. Фото: соцсети
В «Перемену» Надя ходила с удовольствием, совмещая занятия со средней школой. Часто театральная труппа ездила на гастроли, в том числе в Европу, и Лумпова уже с детства знала, каково это – быть артистом. И справедливо была отмечена в числе одаренных детей на X Всероссийском фестивале детских и юношеских театральных коллективов «Маска» в 2005 году.
Поступать Надя отправилась в театральный вуз без раздумий, когда окончила среднюю школу. В 16 лет она стала студенткой ГИТИСа, в мастерской Олега Кудряшова. Учеба далась девушке легко, однако избежать трудностей ей не удалось.
Театральная карьера
Окончив вуз, Лумпова не смогла найти работу. Она три года безуспешно пыталась заявить о себе – пробовала попасть в театр, посещала пробы и кастинги, но в лучшем случае ей доставался маленький эпизод. Отчаиваться девушка не собиралась.
Надежда пошла в детскую индустрию развлечений. Вместе с режиссером Полиной Стружковой они начали выступать для ребятишек в кафе и клубах для самых маленьких с интерактивным спектаклем «Знакомство с театром». Также она была задействована в проекте Марты Горвиц «Сказки из маминой сумки». Невысокий рост 160 см и вес 55 кг играли Надежде на руку – она выглядела и продолжает казаться очень юной.
Надежда Лумпова в спектакле «Месяц в деревне». Фото: Global Look Press
Также актриса участвовала в театральном проекте «Практика». Сначала это был один спектакль «Бабушка» в 2011 году, затем репертуар расширился – пьесами «Летели качели» и «Золушка». За роль в последнем Лумпова была удостоена высокой награды – получила приз «Золотая маска» в 2015 году за лучшую женскую роль.
Параллельно ее пригласили в Театр Наций играть в спектакле «Дядя Ваня» и «Жанна». Актриса также выходила на сцену Театра Моссовета в пьесах «Как важно быть серьезным» и «Машенька», а также в театре Entracte.moscow («Папа», «Мой внук Вениамин»).
Кинокарьера
Небольшие роли Лумповой удалось получить в сериалах «Тульский Токарев» (2010), «Ласточкино гнездо» (2012), фильме «Шиповник» (2011). В 2013 году ей улыбнулась удача – досталась главная роль в проекте «Еще один год» режиссера Оксаны Бычковой.
Надежда исполнила роль молодой москвички со сложностями в отношениях с бойфрендом. Партнером на площадке был Алексей Филимонов, они были знакомы еще с ГИТИСа, и это начинающей киноактрисе очень помогло.
Надежда Лумпова в фильме «Еще один год». Кадр из фильма
Следующий кинопроект случился в жизни актрисы в 2014 году – комедия «В спорте только девушки». В 2015-м Лумпова играла Дуняшку в сериале Сергея Урсуляка «Тихий Дон».
А в 2016-м вошла в актерский каст сериала «Ольга», в котором ей досталась роль Алины. Актриса снялась во всех четырех сезонах проекта.
Надежда Лумпова (в центре) в сериале «Ольга». Кадр из сериала
В «Ольге» Лумпова продемонстрировала свою новую актерскую грань – дерзкую и бунтарскую. Сама Надежда подчеркивала, что с героиней у нее мало общего – по натуре она робкая и спокойная.
Следующими сериалами, в которых снялась Лумпова, стали комедии «Вы все меня бесите» (2017), «Актриса» (2017), «Лапси» (2018), «Конная полиция» (2018), «Лимитчицы» (2021), альманах короткометражных фильмов «Я передумала» (2021). Главную роль Надежда исполнила в фильме «Чего хочет Слава» в 2020 году, а также в проекте «Дунай», который снимался в Сербии.
Надежда Лумпова в фильме «Дунай». Кадр из фильма
Личная жизнь
Со своим будущим мужем Даниилом Стекловым Надежда познакомилась в 2016 году на пробах – оба проходили кастинг в фильм «Аритмия». Пройти им его не удалось, но зато они обрели гораздо большее – друг друга. Они поженились, а в 2018 году у них родился сын, которого назвали Петром.
Надежда Лумпова с мужем Даниилом Стекловым и сыном Петром. Фото: Global Look Press
Карьера сегодня
В 2022 году с участием актрисы вышли сериал «Алиса не может ждать» и комедии «Иван Семенов: школьный переполох». Весной 2023 года состоялась премьера последнего, пятого по счету, сезона сериала «Ольга». В настоящее время Надежда занята в многосерийном фильме «Первый класс», где ей досталась роль генетика.