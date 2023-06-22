Звезда сериалов «Ольга» и «Лимитчицы» Надежда Лумпова: как стала актрисой, получила «Золотую маску» и с кем обрела личное счастье

В «Перемену» Надя ходила с удовольствием, совмещая занятия со средней школой. Часто театральная труппа ездила на гастроли, в том числе в Европу, и Лумпова уже с детства знала, каково это – быть артистом. И справедливо была отмечена в числе одаренных детей на X Всероссийском фестивале детских и юношеских театральных коллективов «Маска» в 2005 году.

Поступать Надя отправилась в театральный вуз без раздумий, когда окончила среднюю школу. В 16 лет она стала студенткой ГИТИСа, в мастерской Олега Кудряшова. Учеба далась девушке легко, однако избежать трудностей ей не удалось.

Театральная карьера

Окончив вуз, Лумпова не смогла найти работу. Она три года безуспешно пыталась заявить о себе – пробовала попасть в театр, посещала пробы и кастинги, но в лучшем случае ей доставался маленький эпизод. Отчаиваться девушка не собиралась.

Надежда пошла в детскую индустрию развлечений. Вместе с режиссером Полиной Стружковой они начали выступать для ребятишек в кафе и клубах для самых маленьких с интерактивным спектаклем «Знакомство с театром». Также она была задействована в проекте Марты Горвиц «Сказки из маминой сумки». Невысокий рост 160 см и вес 55 кг играли Надежде на руку – она выглядела и продолжает казаться очень юной.