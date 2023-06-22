Семейная трагедия, слухи об изменах, скандал с Наргиз: что пришлось пережить Максиму Фадееву

Легендарному продюсеру и музыканту Максиму Фадееву приписывали романы с его подопечными – Ольгой Серябкиной, Еленой Темниковой… Но он вот уже более 30 лет живет с одной женщиной и, похоже, не собирается ничего менять в своей личной жизни.
Потомок цыган
Максим Фадеев в детстве. Фото: соцсети
Максим Фадеев родился 6 мая 1968 года в городе Кургане, в семье музыканта и певицы, так что у него не было другого пути – только музыка. Уже в 5 лет он начал осваивать программу музыкальной школы. Но мальчик вовсе не был «заучкой» – живой, непоседливый Максим порой любил и похулиганить, но всегда оставался добрым и искренним.
Именно таким, по рассказам родных, был его дед, в чьих жилах текла цыганская кровь. Темперамент Максима требовал выхода, и мальчик, помимо музыкальной школы, записался в спортивные секции – бокса и айкидо. А после школы с легкостью поступил в музыкальное училище, причем сразу на два отделения – дирижерское и фортепианное.
Страшная драка
Однажды вместе с друзьями ему пришлось участвовать в серьезной драке с местными «авторитетами». Его чуть не убили. Целый год парню пришлось восстанавливаться – весь избитый и переломанный, он выжил чудом. Именно тогда он перенес клиническую смерть.
«Я почувствовал, что я стал легким как пылинка. И мог передвигаться свободно за секунду в любую точку, о которой подумаю», – вспоминал позднее музыкант.
Начало карьеры: первый успех и первые песни
Максим Фадеев на сцене. Фото: Global Look Press
Зато после выздоровления Фадеев почувствовал в себе открывшийся дар – сочинять песни. Именно тогда появилась его первая песня – «Танцуй на битом стекле». Она прозвучала в его исполнении со сцены, когда он стал бэк-вокалистом группы «Конвой», а позднее вошла в сборник его ранних треков.
А потом молодой исполнитель принял участие в конкурсе «Ялта-90». Он занял третье место и получил денежную премию – 500 рублей. Однако больше вокального таланта оценили его талант композиторский – Максим начал получать заказы на создание музыки для рекламных роликов и заставок. В Москву ему помог перебраться певец и шоумен Сергей Крылов. И скоро Фадеев стал аранжировщиком таких звезд, как Лариса Долина и Валерий Леонтьев.
Линда и Глюк’oZа
Линда и Глюк’oZа. Фото: Global Look Press
Свои первые шаги в качестве продюсера Фадеев сделал, когда начал работать с певицей Линдой (Светланой Гейман). И этот опыт принес удачу: диски Линды «Песни Тибетских лам» и «Ворона» сделали ее звездой. Всего Фадеев и Линда выпустили 6 альбомов. Но в конце 90-х они прекратили сотрудничество.
В начале 2000-х главным музыкальным событием России стал проект Глюк’oZа – под таким именем Фадеев предложил петь молодой актрисе Наталье Ионовой. Клипы на песни Фадеева выглядели свежо и необычно – их персонажем была рисованная девочка с огромным черным доберманом. Как выглядит певица, чей голос звучал в клипах, никто не знал.
Эту интригу продюсер и композитор хранил так долго, как смог, в итоге интерес к Глюк’oZе вырос невероятно. В результате Наталья Ионова стала знаменитой и успешной певицей, а Макс Фадеев получил возможность создать собственный продюсерский центр, который получил название «Монолит Рекордс», а позднее был переименован в MALFA.
Лейбл MALFA
В 2002 году Максим Фадеев стал продюсером «Фабрики звезд – 2». Именно тогда российские зрители впервые услышали песни в исполнении Юлии Савичевой, Пьера Нарцисса, Ираклия Пирцхалавы. А главной звездой того времени, открытой Фадеевым, стала Елена Темникова – солистка созданной Фадеевым группы Serebro. На «Евровидении – 2007» эта группа заняла третье место.
На «Фабрике звезд» произошла и встреча Максима Фадеева и певицы Наргиз Закировой. Они работали вместе с 2013 до 2019 года. Помимо Закировой, Фадеев продвигал под лейблом MALFA и других исполнителей – Доно Насырову, Евгению Майер, Артема Мирного, Ксению Бракунову… Кроме того, Максим Фадеев успевал выполнять обязанности судьи сразу в двух проектах – «Голос. Дети» и «Главная сцена».
Скандал с Наргиз
Максим Фадеев и Наргиз Закирова. Фото: соцсети
В 2019 году Максим Фадеев объявил о расторжении контрактов со звездами, в том числе – с Наргиз Закировой. На этой почве разгорелся скандал: Наргиз выразила негативные эмоции из-за одностороннего расторжения договора, а Фадеев заявил, что артистка не приносила никакой прибыли и что он работал с ней из жалости. На волне скандала продюсер запретил Наргиз петь его песни. А в 2021 году история «Мальфы» окончательно подошла к концу – продюсер объявил о том, что закрывает проект.
Дом на Бали и мишленовский повар
По данным СМИ, концерт группы «Серебро» в Китае принес Максиму Фадееву 9 миллионов рублей без учета налоговых отчислений и 5 миллионов – после уплаты налогов. Согласно рейтингу журнала «Форбс», продюсирование звезд приносит Фадееву порядка 3,5 миллиона долларов в год. На Бали у музыканта имеется роскошный дом.
«Обслуживание всех владений обходится примерно в 60 тысяч долларов в месяц. У меня здесь свой ресторан и личный мишленовский повар», – рассказывал Фадеев в интервью.
Жена Наталья и сын Савва
Максим Фадеев с женой Натальей в молодости. Фото: соцсети
Известно, что первую жену Максима Фадеева звали Галиной. По некоторым данным, она изменила мужу и ушла к его другу. Через некоторое время Галина опомнилась, хотела все вернуть, но Максим оставался непреклонным – не смог простить предательства.
В 1991 году Максим познакомился с молодой певицей Натальей – она пришла к нему на кастинг. Они поженились, ждали пополнение в семье, но в результате врачебной ошибки Наталья потеряла ребенка. Это стало трагедией для нее и для Максима.
Спустя несколько лет у супругов родился сын, которому дали необычное имя Савва. Мальчик рос трудолюбивым и неизбалованным, уже в 10 лет начал самостоятельно зарабатывать, раздавая на улице листовки.
Максим Фадеев с женой и сыном. Фото: соцсети
Сейчас Савве 26 лет, он талантливый музыкант и фотограф. Наталья и Максим, пройдя вместе через множество испытаний, познав и трагедии, и бедность, и болезни, и «медные трубы», стали только еще ближе друг для друга. Максим Фадеев поклялся жене, что никогда не оставит ее. Он посвятил любимой свою самую красивую песню – «Наташа».
Правда, продюсеру не раз приписывали романы с его подопечными – например, с певицей Ольгой Серябкиной. Намекала о связи с Фадеевым и Елена Темникова. Однако ни одного подтверждения неверности так и не последовало, так что, по-видимому, это действительно всего лишь слухи.
Весил 211 килограммов, но сумел похудеть
Максим Фадеев после похудения. Фото: соцсети
Много лет Максим Фадеев борется с лишним весом. При росте 180 см его вес однажды дошел до 211 кг – при том, что в юности он был стройным и даже худеньким.
В 2018 году благодаря собственной силе воли музыкант сумел заметно похудеть, сбросив 70 кг, потом он потерял еще несколько десятков килограммов, так что поклонники даже забеспокоились – не болен ли он? Но, судя по всему, Фадеев находится в отличной форме.
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Он продолжает выступать с концертами и писать песни для других исполнителей. В 2022 году поклонники услышали его новый трек – «Выживший», а еще продюсер объявил о скором восстановлении лейбла MALFA. Не исключено, что скоро мы узнаем о новых талантливых подопечных талантливого композитора, певца и продюсера Максима Фадеева.