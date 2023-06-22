Семейная трагедия, слухи об изменах, скандал с Наргиз: что пришлось пережить Максиму Фадееву

Максим Фадеев родился 6 мая 1968 года в городе Кургане, в семье музыканта и певицы, так что у него не было другого пути – только музыка. Уже в 5 лет он начал осваивать программу музыкальной школы. Но мальчик вовсе не был «заучкой» – живой, непоседливый Максим порой любил и похулиганить, но всегда оставался добрым и искренним.

Именно таким, по рассказам родных, был его дед, в чьих жилах текла цыганская кровь. Темперамент Максима требовал выхода, и мальчик, помимо музыкальной школы, записался в спортивные секции – бокса и айкидо. А после школы с легкостью поступил в музыкальное училище, причем сразу на два отделения – дирижерское и фортепианное.

Страшная драка

Однажды вместе с друзьями ему пришлось участвовать в серьезной драке с местными «авторитетами». Его чуть не убили. Целый год парню пришлось восстанавливаться – весь избитый и переломанный, он выжил чудом. Именно тогда он перенес клиническую смерть.

«Я почувствовал, что я стал легким как пылинка. И мог передвигаться свободно за секунду в любую точку, о которой подумаю», – вспоминал позднее музыкант.

Начало карьеры: первый успех и первые песни

