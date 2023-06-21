Спорт изменил ее навсегда: чем известна чемпионка по пауэрлифтингу Анна Тураева

Спортсменка Анна Тураева — женщина во всех смыслах необычная. Она несколько раз становилась чемпионкой мира по силовому троеборью (приседание со штангой + жим лежа + тяга штанги). Вдобавок увлечение пауэрлифтингом изменило ее тело, придав ему суровые маскулинные черты. Из-за этого даму часто путают с мужчиной.

Детство и юность

Анна родилась 18 августа 1978 года в южном городе Туапсе в обычной рабочей семье. При рождении девочка получила травму позвоночника, из-за которой в детстве часто испытывала кислородное голодание и падала в обмороки.

Маленькая Аня перенесла сложную операцию, а затем проходила реабилитацию. От уроков физкультуры ее освободили на весь период учебы в школе. Однако именно спорт в итоге помог девушке преодолеть недуг.