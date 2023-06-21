Спорт изменил ее навсегда: чем известна чемпионка по пауэрлифтингу Анна Тураева

Спортсменка Анна Тураева — женщина во всех смыслах необычная. Она несколько раз становилась чемпионкой мира по силовому троеборью (приседание со штангой + жим лежа + тяга штанги). Вдобавок увлечение пауэрлифтингом изменило ее тело, придав ему суровые маскулинные черты. Из-за этого даму часто путают с мужчиной.
Детство и юность
Анна родилась 18 августа 1978 года в южном городе Туапсе в обычной рабочей семье. При рождении девочка получила травму позвоночника, из-за которой в детстве часто испытывала кислородное голодание и падала в обмороки.
Маленькая Аня перенесла сложную операцию, а затем проходила реабилитацию. От уроков физкультуры ее освободили на весь период учебы в школе. Однако именно спорт в итоге помог девушке преодолеть недуг.
Анна Тураева с мамой — в детстве и сейчас. Фото: соцсети
Отец-токарь варил «железо» для культуристов, и, общаясь с ними, Анна приобщилась к спорту. Некоторое время она занималась самбо, тхэквондо и посещала тренажерный зал. А затем в 1997 году пришла в культуризм.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Как пишут СМИ, до 16 лет девушка предпочитала традиционные наряды и длинные волосы. Но затем якобы пострадала от неразделенной любви, разочаровалась в парнях и кардинально сменила имидж. Начала носить спортивную одежду и короткую стрижку, а своим приоритетом в жизни сделала профессиональный спорт.
Анна Тураева в юности. Фото: соцсети
Спортивная карьера
В 20 лет Анна всерьез увлекалась бодибилдингом. Но 2006 году получила серьезную травму спины и на три месяца потеряла возможность полноценно двигаться. В тот период единственными доступными девушке упражнениями были те, что осуществляются из позиции лежа — чтобы не напрягать спину. Так она пришла в пауэрлифтинг.
В 2007-м Тураева приехала на соревнования в Новороссийск, чтобы поддержать друга, а тот предложил ей попробовать свои силы в жиме лежа. При собственном весе в 60 килограммов Анна осилила штангу в 110 килограммов, после чего ей сразу присудили первое место. Девушка загорелась новыми достижениями, и через месяц ее личный рекорд в жиме лежа достиг уже 150 килограммов.
Упорства Тураевой было не занимать. Она получила звание мастера спорта, стала абсолютной чемпионкой России и Евразии, потом, в 2012 году, отправилась на чемпионат мира в Лас-Вегасе, где завоевала первое место и установила рекорд планеты. После этого она несколько раз побеждала в различных соревнованиях, но осталась равнодушной к славе.
Анна Тураева на соревнованиях по бодибилдингу в 1999 году. Фото: соцсети
Анна начала карьеру тренера на юге России и готовила новых спортсменов. На каждом турнире она обещала себе, что выступает в последний раз, но затем снова и снова возвращалась к штанге. Кстати, самый большой вес, что подняла силачка,— 220 килограммов.
Сильная телом и характером женщина и сама не раз выступала организатором соревнований по пауэрлифтингу, таких как Кубок Черного моря и Кубок Ямала. Тураева затратила немало личных средств, чтобы обеспечить победителей наградами и денежными призами.
Сегодня она является мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу в категории до 83 килограммов, воспитывая новых спортсменов. Так, одной из учениц Анны является Светлана Киворкова, которая уже неоднократно становилась призером различных состязаний.
Кроме того, Тураева занимается консультацией женщин в области коррекции фигуры с помощью нагрузок и питания.
Анна Тураева — тренер. Фото: соцсети
Казусы
Однажды Анна выложила в социальную сеть фото, и публика принялась активно обсуждать, что у нее появился мужчина. Однако на снимке была сама спортсменка, которую на самом деле непросто отличить от культуриста мужского пола.
В сентябре 2020 года Тураева летела в Санкт-Петербург, но ее остановил скандал в аэропорту. Сотрудники воздушной гавани усомнились в том, что она является женщиной. И более того, по словам Анны, они позволили себе бестактные и унизительные комментарии по поводу ее внешности.
Конкуренты на соревнованиях зачастую недолюбливали сильную соперницу. Бывало, что у Тураевой воровали экипировку. А однажды даже заперли ее в раздевалке перед выступлением.
Анна Тураева и «Иванушки Internationa»l. Фото: соцсети
Личная жизнь
Под действием тренировок тело Тураевой сильно изменилось и стало напоминать мужское. Женщина еще и удалила себе грудь из-за доброкачественной опухоли. Но, несмотря на все это, она не комплексует из-за своей внешности и рассказывает в интервью, что у нее было множество отношений — как многолетних, так и мимолетных.
В беседе с журналистами Анна делилась, что в молодости хотела завести детей, но спорт повлиял и на эту сферу жизни чемпионки. Из-за чего она даже подумывала о суррогатном материнстве.
В 2022 году ее пригласили в телешоу «Детектор», где задали ряд личных и компрометирующих вопросов. Спортсменка старалась отвечать честно, но до главного приза не добралась, выиграв сумму в 50 тысяч рублей.
Анна Тураева. Фото: соцсети
Интересные факты
Тураева увлекается татуировками. Первый рисунок на теле она набила еще в 13 лет. По словам тренера, новые тату зачастую появлялись у нее в моменты жизненных неурядиц.
Анна много читает и даже пишет свои произведения в стихах и прозе.
На голове у женщины имеется шрам, который она получила в драке. Как-то раз им с другом пришлось вдвоем противостоять 30 морякам.