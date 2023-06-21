Конькобежец, тренер хоккеистов, телезвезда: чем известен Иван Скобрев из «Ледникового периода»

Иван Скобрев — увенчанный наградами российский спортсмен-конькобежец, который сумел отметиться не только на международных соревнованиях, но и на ТВ. Вы можете знать по участию в телепроекте «Ледниковый период» на Первом канале. Но кто же этот темпераментный мужчина?

Детство и начало карьеры

Иван родился 8 февраля 1983 года в Хабаровске в семье конькобежцев. Мать — кандидат в мастера спорта и завуч в спортивной школе, отец в молодости входил в число лидеров сборной Хабаровского края. В детстве родители часто брали сына с собой на сборы, мальчик рос в окружении спортсменов и уже в 3 года встал на коньки.

По поводу будущего Ивана мнения в семье разделились. Мама знала изнанку спортивной жизни и хотела, чтобы мальчик пробовал себя в чем-то другом. Отец же горел идеей сделать из сына звезду спорта и стал его первым тренером. Юный Скобрев хорошо учился, налегал на английский язык, но уже в детстве решил, что будет спортсменом.

В 1997 году его тренером стал Владимир Важнин, который укрепил в Иване уверенность в его способностях на льду. Если бы не наставник, юный спортсмен мог бы уйти в волейбол, которым тоже увлекался. По воспоминаниям тренера, мальчик сам стремился заниматься, его не нужно было заставлять.