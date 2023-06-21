Конькобежец, тренер хоккеистов, телезвезда: чем известен Иван Скобрев из «Ледникового периода»

Иван Скобрев — увенчанный наградами российский спортсмен-конькобежец, который сумел отметиться не только на международных соревнованиях, но и на ТВ. Вы можете знать по участию в телепроекте «Ледниковый период» на Первом канале. Но кто же этот темпераментный мужчина?
Детство и начало карьеры
Иван родился 8 февраля 1983 года в Хабаровске в семье конькобежцев. Мать — кандидат в мастера спорта и завуч в спортивной школе, отец в молодости входил в число лидеров сборной Хабаровского края. В детстве родители часто брали сына с собой на сборы, мальчик рос в окружении спортсменов и уже в 3 года встал на коньки.
По поводу будущего Ивана мнения в семье разделились. Мама знала изнанку спортивной жизни и хотела, чтобы мальчик пробовал себя в чем-то другом. Отец же горел идеей сделать из сына звезду спорта и стал его первым тренером. Юный Скобрев хорошо учился, налегал на английский язык, но уже в детстве решил, что будет спортсменом.
В 1997 году его тренером стал Владимир Важнин, который укрепил в Иване уверенность в его способностях на льду. Если бы не наставник, юный спортсмен мог бы уйти в волейбол, которым тоже увлекался. По воспоминаниям тренера, мальчик сам стремился заниматься, его не нужно было заставлять.
Иван Скобрев на чемпионате мира в 2005 году. Фото: Global Look Press
Большую часть времени Иван проводил на сборах и соревнованиях. Когда ему было 15 лет, родители эмигрировали в Америку. Юноша остался в России с крестными и тренером, но, по его словам, не считал себя брошенным: родные поддерживали сына из-за океана. Однако жизнь без родителей закалила и дисциплинировала подростка.
Следующим тренером талантливого парня стал Александр Калинин. Некоторое время Иван тренировался в Череповце, а затем перебрался в Санкт-Петербург. В 2002 году он выиграл серебро на чемпионате мира среди юниоров.
В 2003 году Скобрев выиграл чемпионат России в многоборье и получил возможность выступить на чемпионате Европы 2004-го, а затем и на взрослом мировом первенстве, где начал ставить личные рекорды и показывать себя будущим чемпионом. В 2006-м он уже поехал в составе российской сборной на зимние Олимпийские игры в Турин.
Иван Скобрев получает бронзовую медаль на Зимних Олимпийских играх в Канаде 2010 года. Фото: Global Look Press
Спортивные достижения
2007 – две серебряных медали на Универсиаде в Турине, бронза в командной гонке на чемпионате мира по конькобежному спорту в США.
2010 – бронза на чемпионате Европы в Норвегии, бронза и серебро на Олимпиаде в Ванкувере, звание заслуженного мастера спорта России, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
2011 – золото на чемпионате Европы в Италии, золото на чемпионате мира в классическом многоборье в Канаде, две бронзы на чемпионате мира по конькобежному спорту в Германии.
2012 – бронза и серебро на чемпионате мира по конькобежному спорту в Нидерландах.
2013 – две бронзы на чемпионате мира по конькобежному спорту в Сочи.
Иван Скобрев на олимпийской дистанции в Ванкувере, 2010 год. Фото: Global Look Press
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Завершение спортивной карьеры
К Олимпийским играм в Канаде Иван тренировался вместе со сборной Италии под руководством именитого наставника Маурицио Маркетто. Но затем вернулся к российскую команду и начал усиленно готовиться к Олимпиаде в Сочи. Правда, там ему уже не удалось завоевать призовые места.
После ОИ-2014 конькобежец перестал выступать на соревнованиях. И в 2016-м на чемпионате мира в Коломне официально объявил об окончании спортивной карьеры. В том же году он начал карьеру тренера в московском хоккейном клубе «Динамо».
Иван Скобрев с детьми в магазине ХК «Динамо». Фото: соцсети
В конце 2017-го Международный олимпийский комитет аннулировал результаты Скобрева на Олимпийских играх 2014 года и пожизненно отстранил его от участия в ОИ за нарушение антидопинговых правил. Но через пару месяцев Спортивный арбитражный суд оправдал спортсмена и восстановил его результаты сочинской Олимпиады.
В 2021 году из-за смены руководства «Динамо-Москва» Скобрев покинул клуб вместе со всем тренерским штабом и перешел в казахстанский ХК «Барыс». Сегодня он больше погружен в хоккей, нежели в конькобежный спорт.
Появление на телевидении
В 2014-м Ивана пригласили в пятый сезон телепроекта «Ледниковый период». Его партнершей стала фигуристка Оксана Домнина. Эта пара с первых передач выбилась в лидеры и в итоге победила в шоу. В спину им дышали (по баллам) Маргарита Дробязко и Станислав Ярушин.
Иван Скобрев готовится к выступлению в «Ледниковом периоде», 2014 год. Фото: соцсети
Во время финального выступления Скобрев и Домнина вышли на лед в космических костюмах и заворожили зрителей рядом эффектных поддержек. Как участник телепроекта Иван приходил в гости в «Вечерний Ургант».
Также он становился участником шоу «Без страховки», где нужно было показывать чудеса акробатики и цирковых трюков. Спортсмен дошел до финала программы.
В 2022-м Скобрев вернулся в шоу «Ледниковый период». В паре с фигуристкой Викторией Синициной он выступал в команде Ильи Авербуха и разделил третье место с Оксаной Домниной и Маратом Башаровым.
Иван Скобрев и Виктория Синицина в «Ледниковом периоде», 2022 год. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
С будущей женой Ядвигой Горбовой Иван познакомился еще будучи подростком в Хабаровске — они вместе занимались в секции конькобежцев. Пару связала юношеская любовь, но вопреки опыту большинства, это чувство не было мимолетным и осталось с парой на годы вперед.
Ядвига тоже подавала спортивные надежды. Она выиграла чемпионат России среди юниоров и мечтала поехать на Олимпиаду в Турине. Однако оставила карьеру конькобежца ради семьи. В итоге девушка поступила в университет и выучилась на дизайнера одежды. При этом возлюбленная регулярно сопровождала Ивана на соревнованиях. В 24 года он перевез жену в Москву.
В 2010-м, когда спортсмен находился на сборах в Америке, его жена была рядом беременной их первенцем. Так старший сын пары Филипп появился на свет в США. В 2013 году в семье родился второй ребенок — Даниил. Сегодня Скобревы живут в Подмосковье.
Иван Скобрев с семьей. Фото: соцсети
Кстати, в 2010-м спортсмен пытался получить американское гражданство, но получил отказ.
Интересные факты
В 2014 году Иван защитил кандидатскую диссертацию по социальной философии в Пограничной академии ФСБ России.
Во время 14-й прямой линии с президентом Владимиром Путиным телекамеры нередко выхватывали из зала улыбающееся лицо Скобрева. Впоследствии фото с его улыбкой стало интернет-мемом, к чему спортсмен отнесся легко.
Иван Скобрев — тот самый кадр из трансляции прямой линии с президентом. Фото: соцсети
Иван является азартным человеком. Иногда он заключает пари с другими тренерами хоккейной команды на то, кто из игроков забьет в предстоящей игре.