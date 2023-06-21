Улыбчивый атлет и специалист, которому доверяют звезды: кто такой пластический хирург Вардан Хачатрян

Вардан Хачатрян — улыбчивый пластический хирург с тонким чувством юмора. Стал известен не только качественной работой над красотой своих пациенток, но и сотрудничеством со знаменитостями. Кому же звезды доверяют свою внешность?

Медицинская карьера и обучение

Вардан родился 19 ноября 1981 года в Краснодаре. Учебу проходил в Кубанском государственном медицинском университете на факультете лечебного дела. Ординатуру и аспирантуру провел на кафедрах урологии, травматологии и ортопедии.

Будучи студентом он часто работал по ночам и выходным, чтобы набраться разносторонней хирургической практики. И в итоге остановился на том, что ему интересна сфера пластической хирургии.

Чтобы освоить новую сферу медицины, Хачатрян переехал из Краснодара в Москву и устроился в Российский научный центр хирургии имени Петровского, где набирался опыта под руководством президента Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, профессора Николая Миланова.