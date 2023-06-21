Улыбчивый атлет и специалист, которому доверяют звезды: кто такой пластический хирург Вардан Хачатрян

Вардан Хачатрян — улыбчивый пластический хирург с тонким чувством юмора. Стал известен не только качественной работой над красотой своих пациенток, но и сотрудничеством со знаменитостями. Кому же звезды доверяют свою внешность?
Медицинская карьера и обучение
Вардан родился 19 ноября 1981 года в Краснодаре. Учебу проходил в Кубанском государственном медицинском университете на факультете лечебного дела. Ординатуру и аспирантуру провел на кафедрах урологии, травматологии и ортопедии.
Будучи студентом он часто работал по ночам и выходным, чтобы набраться разносторонней хирургической практики. И в итоге остановился на том, что ему интересна сфера пластической хирургии.
Чтобы освоить новую сферу медицины, Хачатрян переехал из Краснодара в Москву и устроился в Российский научный центр хирургии имени Петровского, где набирался опыта под руководством президента Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, профессора Николая Миланова.
Вардан Хачатрян сам обладает завидной внешностью. Фото: соцсети
Затем молодой доктор без конца совершенствовал свои навыки, посещая курсы, семинары и симпозиумы в России и за рубежом. Он регулярно обменивался опытом и учился у иностранных коллег из Америки, Бельгии, Италии, Франции, Турции и Бразилии. Параллельно писал научные статьи о комплексном решении послеродовых проблем, симультанным операциям, малоинвазивному омоложению лица и бесшовным методикам.
Также Хачатрян стал членом Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов. В 2017-м он получил бьюти-премию «Хрустальный лотос» как лучший пластический хирург, помогающий послеродовому восстановлению. К 2023 году его стаж работы достиг 20 лет. Опытный врач стал и сам проводить обучающие курсы и мастер-классы.
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Вардан Хачатрян с Сергеем Жуковым и его женой. Фото: соцсети
Пластическая хирургия
Сменив место работы с краснодарской клиники на элитный московский медцентр, доктор стал собирать хвалебные отзывы довольных пациенток, а также фото в стиле «до и после», демонстрирующие его работу. Последние нередко появляются на его странице в социальной сети с заклеенными сосками у женщин.
Вардан Робертович берется за различные пластические вмешательства — от подтяжки лица до липосакции и реконструкции женской груди. К нему обращаются за избавлением от морщин, лазерным омоложением, ринопластикой и даже вагинопластикой.
Однако доктор не спешит выполнять любые запросы клиентов — сначала старается объяснить, что изменения во внешности окажутся красивыми, только если будут выглядеть естественно. Например, лицо «как у Джоли» не украсит, а изуродует женщину, если образ актрисы не соответствует анатомическим пропорциям пациентки.
У Хачатряна немало собственных наработок при проведении операций. Создавая красоту, он склоняется к бесшовным методам, которые не требуют перевязок и длительного восстановления. К зарекомендовавшему себя врачу обращаются не только рядовые пациентки, но и звезды шоу-бизнеса.
Так, в 2020 году телезвезда и модель Виктория Боня, уставшая убеждать публику в том, что не делала пластических операций, попросила профессионального хирурга, чтобы тот при помощи техники засвидетельствовал естественность ее красоты. Вардан провел экспертизу и вынес вердикт, что во внешности знаменитости нет следов хирургического вмешательства.
Личная жизнь
О своей семье доктор рассказывает достаточно дозировано. Известно, что он был женат, но развелся в 2022 году и сохранил теплые отношения с бывшей женой Жанной, чтобы продолжать воспитывать общих детей. У Хачатряна подрастают сын Роберт и дочь Диана, фото и видео с которыми можно увидеть в социальных сетях.
Вардан Хачатрян с женой на отдыхе. Кстати, всего 8 дней после маммопластики. Фото: соцсети
Хирург делает красивыми не только своих пациенток, но и себя, упорно занимаясь в спортзале ради атлетичной фигуры. Любит активный отдых, предпочтительно на море.