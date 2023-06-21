Внебрачная дочь, две семьи и другие громкие скандалы Вадима Казаченко: экс-лидер «Фристайла» легко покоряет женские сердца

Вадим Казаченко родился 13 июля 1963 года в старинном городе Полтаве, по национальности он – украинец. И отец, и мама работали детскими стоматологами. Только вот отец ушел из семьи, когда Вадим был еще совсем маленьким. Вскоре у мамы появился новый муж. Вадика взяли к себе бабушка с дедом.

Ему с детства нравилось петь – и его с удовольствием слушали не только родные, но и дворовые друзья, и даже взрослые. Но основное время у мальчика, конечно, занимала учеба: бабушка строго спрашивала с него даже за четверки, требуя отличных отметок. Одобряла она и занятия спортом – Вадим занимался плаванием и вполне мог рассчитывать на карьеру спортсмена.

Гитара и первые заработки

Но в 13 лет он попал в обычный пионерский лагерь. А там в его руках оказалась гитара… О плавании было забыто: вернувшись домой, подросток все свободное время пытался научиться извлекать приятные звуки из дядиного инструмента.

Теперь он мечтал о музыкальном будущем. В восьмом классе Казаченко создал школьный ансамбль – ребята играли не только на дискотеках, их приглашали даже на свадьбы, так что Вадим уже тогда начал зарабатывать свои первые деньги.

Ради музыки бросил военное училище

