Внебрачная дочь, две семьи и другие громкие скандалы Вадима Казаченко: экс-лидер «Фристайла» легко покоряет женские сердца

В 90-х Вадим Казаченко был звездой: его песня «Больно мне, больно» заставляла плакать всех девушек на дискотеках. Сегодня гораздо больший интерес вызывает не его творчество, а скандалы, связанные с женами и детьми музыканта.
Строгая бабушка
Вадим Казаченко в детстве с мамой. Фото: соцсети
Вадим Казаченко родился 13 июля 1963 года в старинном городе Полтаве, по национальности он – украинец. И отец, и мама работали детскими стоматологами. Только вот отец ушел из семьи, когда Вадим был еще совсем маленьким. Вскоре у мамы появился новый муж. Вадика взяли к себе бабушка с дедом.
Ему с детства нравилось петь – и его с удовольствием слушали не только родные, но и дворовые друзья, и даже взрослые. Но основное время у мальчика, конечно, занимала учеба: бабушка строго спрашивала с него даже за четверки, требуя отличных отметок. Одобряла она и занятия спортом – Вадим занимался плаванием и вполне мог рассчитывать на карьеру спортсмена.
Гитара и первые заработки
Но в 13 лет он попал в обычный пионерский лагерь. А там в его руках оказалась гитара… О плавании было забыто: вернувшись домой, подросток все свободное время пытался научиться извлекать приятные звуки из дядиного инструмента.
Теперь он мечтал о музыкальном будущем. В восьмом классе Казаченко создал школьный ансамбль – ребята играли не только на дискотеках, их приглашали даже на свадьбы, так что Вадим уже тогда начал зарабатывать свои первые деньги.
Ради музыки бросил военное училище
Вадим Казаченко в молодости. Фото: соцсети
Родные не одобряли увлечение парня музыкой: это казалось им несерьезным занятием. Они настояли на том, чтобы Вадим поступил в военное училище. Но он и там собрал группу – и включил в репертуар песни зарубежных музыкантов, чуть ли не запрещенные.
Способным курсантом заинтересовался военный оркестр, и Вадим с единомышленниками стал разъезжать по гастролям. Учебу пришлось бросить – на нее не оставалось времени.
«Фристайл» и синие шаровары
Вадим Казаченко в знаменитых синих шароварах. Фото: соцсети
Но настоящий успех пришел позднее. Группа «Фристайл», солистом которой он стал в 1989 году, быстро ворвалась на вершину хит-парадов, и буквально за пару лет музыканты записали 4 альбома. На всех дискотеках звучали трогательные песни Казаченко: «Прощай навеки, последняя любовь», «Белая метелица», «Больно мне, больно»…
Голос Вадима быстро стал узнаваемым. В 1993 году он решил уйти из коллектива, чтобы заняться сольной карьерой. Пел песни композиторов Владимира Матецкого, Вячеслава Малежика, Аркадия Укупника. В 90-х у Вадима практически не было выходных: он гастролировал без перерыва.
Поклонницы издалека узнавали его «фирменный» сценический костюм – синие шаровары и красные сапоги. В этом наряде высокий стройный Казаченко (рост 178 см, вес 74 кг) смотрелся особенно эффектно.
С приходом 2000-х Вадим Казаченко исчез из поля зрения поклонников. Поговаривали, что он уехал за границу, тяжело заболел или умер. На самом деле у чиновников от шоу-бизнеса в то время появились свои бизнес-интересы, и о Казаченко на время забыли. Он сам напомнил о себе в 2007-м, выпустив новый альбом с названием «Два берега одной судьбы». Это было поистине триумфальное возвращение: к прежним поклонникам добавились новые.
«Три аккорда»
Вадим Казаченко появлялся и в телепроектах – в 2022 году, например, он принял участие в шоу «Три аккорда», соревнуясь с Екатериной Гусевой, Александром Олешко и другими артистами.
Дом в Чикаго
По данным, находящимся в открытом доступе, гонорар Вадима Казаченко за концерт или корпоратив составляет 600 тысяч рублей. 15 лет назад он купил просторный дом в Чикаго.
Бывшая жена артиста, Ольга Мартынова, утверждает, что Казаченко скрывает свои доходы, чтобы не платить крупные алименты: по ее словам, официальная зарплата певца, с которой происходят отчисления, составляет 19 тысяч рублей.
Жена Марина и дочь
Вадим Казаченко в молодости. Фото: соцсети
Узами брака Вадим связал себя довольно рано – в 21 год он женился на девушке по имени Марина, которая ждала от него ребенка. Вскоре после рождения дочери Марианны он уехал из Полтавы в Москву.
Разлука привела к распаду семьи. В столице у харизматичного певца появилась новая возлюбленная – ее звали Жанной. Они были вместе пять лет, но девушка не выдержала плотного гастрольного брака Вадима и множества осаждавших его поклонниц.
Ирина Аманти – любимая и директор
Вадим Казаченко и Ирина Аманти. Фото: Global Look Press
Ему было 32, когда в Америке он встретил новую любовь – Ирина Аманти, совладелица американского «Русского радио», устроила для него гастроли. Ирина и Вадим сами не заметили, как их дружба переросла в нечто большее.
Когда Ирине понадобилась поддержка – ей диагностировали онкологическое заболевание – Вадим все время находился рядом. Ирина перенесла две операции, после чего ушла от мужа-миллионера – к Вадиму. Некоторое время им было хорошо вместе. Но после периода эйфории последовало охлаждение.
Ольга Мартынова и сын
Ольга Мартынова и Филипп. Фото: соцсети
Ирина Аманти продолжала работать его директором, а Казаченко влюбился в одну из своих фанаток – Ольгу Мартынову. К тому времени она уже несколько лет писала ему на интернет-ресурсе. Их первая встреча в реале произошла в 2009 году. Между ними развился роман, и после нескольких лет близкого общения они поженились. Ольга родила сына, которому дали имя Филипп.
Скандалы вокруг детей Вадима Казаченко
История появления на свет Филиппа сопряжена с громкими скандалами. Беременная Ольга в эфире программы «Пусть говорят» на всю страну заявила о том, что Казаченко уговаривал ее сделать аборт.
Вадим, со своей стороны, утверждал, что ребенок Ольги – не от него. Музыкант даже подал в суд с требованием признать их брак недействительным. Он требовал, чтобы Ольга возместила ему все расходы, которые он нес, будучи женатым на ней.
Вадим Казаченко и его женщины. Фото: кадр из программы "Пусть говорят"
А вскоре поклонники певца узнали о таком факте: не дождавшись развода с Ольгой, он женился на Ирине Аманти. Теперь уже начала судиться Ольга, требуя признать этот брак недействительным.
Все эти скандалы сильно пошатнули здоровье музыканта: в 2017 году он перенес сердечный приступ. Вопрос о признании сына Филиппа решался с помощью экспертизы ДНК, после которой певец согласился считать Филиппа своим.
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На передаче «Пусть говорят» внезапно выяснилось, что у него имеется еще одна дочь – Влада. Правда, сам Вадим в их родство так и не поверил. В 2018 году Вадим Казаченко и Ольга Мартынова, наконец, развелись официально. Сейчас Вадим Геннадиевич поддерживает общение с дочерью Марианной – она живет в Мюнхене вместе с мужем и двумя детьми.
Любимые внуки и новые песни
Вадим Казаченко на шоу "Маска". Фото: кадр из шоу
В этом году Вадиму Казаченко исполняется 60 лет. Он принял участие в очередном сезоне музыкального шоу «Три аккорда». Кроме того, артист появился на сцене популярного шоу «Маска» в образе Дикобраза.
Судя по всему, музыкант не собирается «сходить с дистанции» и полон новых планов, ведь его есть кому вдохновлять – о любимых внуках он готов рассказывать часами.