Великий талант Федота-стрельца: творческий путь актера Константина Воробьева

Актера Константина Воробьева вы вряд ли узнаете на улице. В обычной жизни он неприметный, сливающийся с толпой человек. Зато на экране мужчина так перевоплощается в своих персонажей, что поражает коллег по съемочной площадке. И его приглашают на роли снова и снова — у этого артиста уже более 150 сыгранных картин.

Начало карьеры и театр

Константин Воробьев родился в Ленинграде 13 марта 1960 года. Его отец Владимир Егорович — известный режиссер, родоначальник отечественного мюзикла, служил в Ленинградском театре музкомедии. Он воспитал двоих сыновей. И Константин, и Дмитрий впоследствии стали актерами.

В старших классах школы Константин занимался в студии при народном театре «Синий мост» под руководством Генриетты Яновской. Затем поступил в Ленинградский институт театрального искусства. Перед этим готовился у актрисы Полины Борисовны Банщиковой — бабушки Анны Банщиковой. Попал на курс Рубена Агамирзяна.

Будучи студентом, Воробьев сыграл Колю Плужникова в постановке «В списках не значился». Премьера имела большой успех. Окончив вуз, артист пришел служить в Театр имени Комиссаржевской. С 1981 года он начал выходить на сцену и сыграл более чем в двух десятках спектаклей, поражая коллег, режиссеров и зрителей своим мастерством перевоплощения.