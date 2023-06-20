Великий талант Федота-стрельца: творческий путь актера Константина Воробьева

Актера Константина Воробьева вы вряд ли узнаете на улице. В обычной жизни он неприметный, сливающийся с толпой человек. Зато на экране мужчина так перевоплощается в своих персонажей, что поражает коллег по съемочной площадке. И его приглашают на роли снова и снова — у этого артиста уже более 150 сыгранных картин.
Начало карьеры и театр
Константин Воробьев родился в Ленинграде 13 марта 1960 года. Его отец Владимир Егорович — известный режиссер, родоначальник отечественного мюзикла, служил в Ленинградском театре музкомедии. Он воспитал двоих сыновей. И Константин, и Дмитрий впоследствии стали актерами.
В старших классах школы Константин занимался в студии при народном театре «Синий мост» под руководством Генриетты Яновской. Затем поступил в Ленинградский институт театрального искусства. Перед этим готовился у актрисы Полины Борисовны Банщиковой — бабушки Анны Банщиковой. Попал на курс Рубена Агамирзяна.
Будучи студентом, Воробьев сыграл Колю Плужникова в постановке «В списках не значился». Премьера имела большой успех. Окончив вуз, артист пришел служить в Театр имени Комиссаржевской. С 1981 года он начал выходить на сцену и сыграл более чем в двух десятках спектаклей, поражая коллег, режиссеров и зрителей своим мастерством перевоплощения.
Молодой Константин Воробьев в детективе «Подсудимый». Фото: кадр из фильма 1985 года
Он играл Вольфганга Амадея Моцарта в спектакле «Моцарт и Сальери», Алексея Турбина в «Белой гвардии», Тихона в «Грозе». В 2007 году Воробьеву вручили высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит» за роль графа Альмавивы в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро».
В 90-х Константин также играл в Молодежном театре на Фонтанке, затем покинул его, но вернулся в 2016 году. Теперь он там ведущий актер с большим количеством ролей.
Фильмография
Актер впервые появился на экране в советском телефильме «Остров сокровищ» 1982 года, поставленном его отцом. А затем вернулся только в 1985-м: в короткометражной драме «Нам не дано предугадать» и детективе «Подсудимый». Также он появился в роли констебля Питкина в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», сыграл главную роль в мистической драме «Филипп Траум».
В 90-х снимался мало, но сыграл эпизодического персонажа у Алексея Германа в картине «Хрусталев, машину!». В 2001-м получил главную роль в приключенческой комедии «Сказ про Федота-стрельца», после которой стал узнаваем на публике.
Среди сериалов нулевых появился в таких проектах, как «Агент национальной безопасности» (ТНТ), «Ключи от смерти» (НТВ), «Тайны следствия» («Россия»), «Черный ворон», «Агентство «Золотая пуля», «Убойная сила» (Первый канал), «Улицы разбитых фонарей» (НТВ), «Три цвета любви» («Россия»), «Господа офицеры», «Мужчины не плачут», «Бандитский Петербург» и многих других.
Константин Воробьев в фильме «Похороните меня за плинтусом». Фото: кадр из фильма 2008 года
Актер признавался, что ему частенько доставались роли чокнутых и маньяков. Но отдельно стоит выделить его исполнение персонажа Фердыщенко в экранизации романа Достоевского «Идиот» 2003 года. Воробьев тогда блестяще попал в литературный образ.
Также стоит отметить роли артиста в социальной драме «Похороните меня за плинтусом» (2008), военном фильме «Риорита» (2008), детективном сериале «Капитан Гордеев» (2010) и комедии «Патруль. Васильевский остров» (2012). Воробьеву не раз доставались роли докторов, полицейских, священников, бомжей, бизнесменов, юристов, дворян — и во всех этих амплуа он весьма органичен.
Из современных сериалов с его участием можно отметить «Пять минут тишины» (НТВ), «Русалки» (Wink), «Гадалка» (Первый канал), «Формула преступления» (онлайн) и «Янычар» (Первый канал). В 2023 году у Воробьева заявлено еще четыре проекта.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Ольга Самошина в детективе «Звезды и лисы». Фото: кадр из сериала 2019 года
Личная жизнь
Актер сумел построить крепкую семью. Отношения с будущей женой он начал еще на втором курсе театрального вуза. Тогда же они и сыграли свадьбу. Сегодня Ольга Самошина — заслуженная артистка России, а в те годы была студенткой, влюбленной в талантливого однокурсника, на которого смотрели все.
Ранний брак привел к тому, что пара дважды расставалась. Но каждый раз супруги понимали, что не смогут друг без друга, и воссоединялись вновь. Артист говорит, что его вторая половинка гораздо лучше него, так как она всегда готова пожертвовать собой ради других. Они разные по характеру, но научились взаимодополнять друг друга.
В семье появилась дочь Полина, которая пошла по стопам родителей и тоже стала актрисой. Она служит в театре «Мастерская», и критики отмечают, что ее манера исполнения похожа на отцовскую — это та же «игра на нервах» Воробьева, на пределе сил и возможностей. Кстати, девушка сыграла главную роль в фильме «Итальянец», который выдвигался на «Оскар» как «лучший фильм на иностранном языке», но не прошел по формату.
Полина Воробьева с отцом на отдыхе. Фото: соцсети
Интересные факты
Перед началом съемок андеграундного фильма «Присутствие», 1992 года, Воробьев повздорил с охранником ресторана и был избит последним. Его лицо тогда сильно пострадало, но режиссер не исключил Константина из актерского состава — тот появился в кадре в водолазном костюме.
В 1999 году отец актера Владимир Егорович Воробьев трагически погиб — он был убит грабителем на пороге собственного дома в Петербурге. Печальное известие застало Константина на гастролях в Европе.
Режиссер «Федота-стрельца» Сергей Овчаров рассказывал, что взял Воробьева на главную роль неслучайно. Много лет они оба ездили в одном трамвае, и постановщик наблюдал за артистом и его мимикой.
Актер увлекается живописью. В 2020 году по просьбе дочери он написал картину с попугаем.