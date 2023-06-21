Как сейчас выглядит похудевшая на 85 кг Ольга Картункова - последние фото

Ольга Картункова была капитаном популярной команды КВН «Город Пятигорск». Многие запомнили ее как милую толстушку, способную развеселить практически любого человека.

Однако несколько лет назад Ольга сломала ногу. И израильский врач посоветовал артистке срочно распрощаться с лишним весом, тогда процесс заживления пойдет быстрее.

На тот момент Ольга при росте 165 см весила 134 килограмма. Картункова решила худеть, но процесс шел тяжело и нудно. Вес то уходил, то возвращался снова. Были моменты отчаяния, но она не сдалась.

В итоге Ольга сбросила 85 килограммов и теперь ее невозможно узнать. Сами посмотрите.