Как сейчас выглядит похудевшая на 85 кг Ольга Картункова - последние фото

Ольга Картункова. Фото: соцсети

Юмористку невозможно узнать.

Ольга Картункова была капитаном популярной команды КВН «Город Пятигорск». Многие запомнили ее как милую толстушку, способную развеселить практически любого человека.

Однако несколько лет назад Ольга сломала ногу. И израильский врач посоветовал артистке срочно распрощаться с лишним весом, тогда процесс заживления пойдет быстрее.

На тот момент Ольга при росте 165 см весила 134 килограмма. Картункова решила худеть, но процесс шел тяжело и нудно. Вес то уходил, то возвращался снова. Были моменты отчаяния, но она не сдалась.

В итоге Ольга сбросила 85 килограммов и теперь ее невозможно узнать. Сами посмотрите.

Ольга Картункова. Фото: соцсети

Ольга Картункова. Фото: соцсети

Ольга Картункова. Фото: соцсети

Ольга Картункова. Фото: соцсети

Читайте также