Покорила Москву с одесским акцентом: кто такая Анастасия Сапожникова из «Игры на выживание»

В юные годы она пробовала себя в модельном бизнесе и на радио, но в итоге остановилась на актерской профессии. Не сумев уехать за границу, решила поступить в один из знаменитых вузов Москвы, но тут ей помешал одесский говор, с которым ее не хотели никуда брать. Однако Сапожникова не сдалась и все же покорила ГИТИС, пополнив мастерскую Павла Хомского.

Выход актрисы на сцену состоялся в знаменитой рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда». В 1999-м Анастасия обошла сотни конкуренток на кастинге в мюзикл «Метро».

Позже она играла в десятках постановок «Школы современной пьесы», театра «Практика», Театра наций, а также «Квартета И». Но любимой ролью в мюзикле у актрисы стала леди Капулетти в «Ромео и Джульетте» египетского хореографа Махмуда Реды.