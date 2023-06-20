Покорила Москву с одесским акцентом: кто такая Анастасия Сапожникова из «Игры на выживание»

В июле 2023 года актрисе Анастасии Сапожниковой исполнится 50 лет. На ее счету более трех десятков сериалов и несколько популярных мюзиклов. А в 2022-м ей досталась одна из главных ролей во втором сезоне приключенческого триллера «Игры на выживание».
Начало карьеры и театр
Анастасия родилась 6 июля 1973 года в казахстанском городе Чимкенте. Но школу оканчивала уже в Одессе, которую считала перспективной для развития. С ранних лет девочка занималась танцами, а позже выучилась хореографическое училище, что очень пригодилось ей в последствии для участия в музыкальных постановках.
Анастасия Сапожникова в молодости. Фото: sapoznikova.narod.ru
В юные годы она пробовала себя в модельном бизнесе и на радио, но в итоге остановилась на актерской профессии. Не сумев уехать за границу, решила поступить в один из знаменитых вузов Москвы, но тут ей помешал одесский говор, с которым ее не хотели никуда брать. Однако Сапожникова не сдалась и все же покорила ГИТИС, пополнив мастерскую Павла Хомского.
Выход актрисы на сцену состоялся в знаменитой рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда». В 1999-м Анастасия обошла сотни конкуренток на кастинге в мюзикл «Метро».
Позже она играла в десятках постановок «Школы современной пьесы», театра «Практика», Театра наций, а также «Квартета И». Но любимой ролью в мюзикле у актрисы стала леди Капулетти в «Ромео и Джульетте» египетского хореографа Махмуда Реды.
Анастасия Сапожникова в спектакле «А чой-то ты во фраке?», 1997 год. Фото: Global Look Press
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Фильмография
В начале «нулевых» Сапожникова приходит в кино. В 2002-м с ее участием вышла драма Александра Гордона «Пастух своих коров», в 2003-м – культовый фильм «Бумер» Петра Буслова.
Далее пошли сериалы: «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант», «Воронины», «Невидимки», «Профиль убийцы», «Любопытная Варвара», «Маша в законе», «Право на правду», «Паутина», «Физрук», «Казаки», российский «Менталист» и другие.
В 2006-м артистке досталась главная роль в боевике «Червь», в 2013-м – в мелодраме «ЗАГС», в 2015-м – в детективе «Ковчег Марка». Также она снялась в комедии «День радио», исторической драме «Екатерина. Взлет» и волшебной мелодраме «Молоко».
Анастасия Сапожникова в фильме «Бумер». Фото: кадр из фильма 2003 года
Среди раскрученных сериалов современности у Анастасии есть роли в «Домашнем аресте», «Бывших», «Содержанках», «Склифосовском», «Лимитчицах» и, собственно, во втором сезоне «Игры на выживание». В последнем Сапожникова сыграла маляршу, выпущенную из колонии по УДО, которую интересует денежный приз в опасном реалити-шоу.
«Вообще, моя мечта - сыграть дирижера… А пока Premier «Игра на выживание – 2», - прокомментировала артистка в социальной сети.
Личная жизнь
Замужем ли актриса – неизвестно. В соцсетях можно увидеть, что она обожает осваивать что-то новое: от катания на сноуборде до сварки. А вот семейный статус не раскрывает. Досуг Анастасии скрашивают русская классика и ненаглядный брюссельский грифон по кличке Петруша.
Анастасия Сапожникова в домашней обстановке. Фото: соцсети
Интересные факты
Актриса не ведет счет своим появлениям на экране. Когда ее спрашивают, где она снималась, женщина судорожно пытается припомнить пару-тройку фильмов и сама удивляется, сколько их на самом деле.
Анастасия самостоятельно выучила весьма сложный венгерский язык, влюбившись в Венгрию во время одной из съемок.
Сапожникова увлекается парусным спортом и имеет сертификат шкипера.