Скрывал внебрачных детей почти 20 лет, искал любовь на реалити-шоу: как сегодня живет звезда 90-х Кай Метов

Низкий голос, загадочные черные очки, зажигательные хиты и толпы поклонниц — Кай Метов в 90-е имел бешеную популярность и прослыл секс-символом эпохи. Свой статус он оправдал сполна, поскольку у артиста выдалась насыщенная личная жизнь с сюрпризами. Спустя почти 20 лет публика узнала, что Кай, оказывается, является многодетным отцом. Как сегодня живет и чем занимается кумир миллионов, мы рассказали в нашем материале.

С «честным» именем

Звезда 90-х Кай Метов родился 19 сентября 1964 года в Караганде. Полное имя артиста — Кайрат, что в переводе с казахского означает «честный», «справедливый». Его мать Светлана Метова была русской по национальности, отец Ерден Метов — коренной казах из Алма-Аты. Так что в жилах артиста течет смешанная кровь.