Скрывал внебрачных детей почти 20 лет, искал любовь на реалити-шоу: как сегодня живет звезда 90-х Кай Метов

Низкий голос, загадочные черные очки, зажигательные хиты и толпы поклонниц — Кай Метов в 90-е имел бешеную популярность и прослыл секс-символом эпохи. Свой статус он оправдал сполна, поскольку у артиста выдалась насыщенная личная жизнь с сюрпризами. Спустя почти 20 лет публика узнала, что Кай, оказывается, является многодетным отцом. Как сегодня живет и чем занимается кумир миллионов, мы рассказали в нашем материале.
С «честным» именем
Звезда 90-х Кай Метов родился 19 сентября 1964 года в Караганде. Полное имя артиста — Кайрат, что в переводе с казахского означает «честный», «справедливый». Его мать Светлана Метова была русской по национальности, отец Ерден Метов — коренной казах из Алма-Аты. Так что в жилах артиста течет смешанная кровь.
Кай Метов в детстве. Фото: соцсети
С детства мальчик тянулся к музыке и имел абсолютный слух. Родители отдали его в музыкальную школу по классу скрипки, и Кайрат с успехом участвовал в республиканских конкурсах и фестивалях. Окончив школу, с семьей переехал в Москву, где продолжил обучение в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории, в которой получил средне-специальное образование в 1982 году.
Кай Метов в армии. Фото: соцсети
Затем Метов отслужил в армии, но музыкой заниматься не бросил: почти весь период службы он был занят в работе ВИА «Молодость», который базировался в их части, сначала исполнителем, а затем руководителем.
Карьера
Демобилизовавшись в 1985 году с приличным опытом выступлений за плечами, Кайрат трудоустроился в Тамбовскую филармонию, а параллельно осваивал мастерство аранжировщика и звукорежиссера.
Молодой Кай Метов с дочкой Кристиной, 1987 год. Фото: соцсети
В 1991 году Кай Метов записал свои первые песни — «Мама, я хочу быть пионером» и «Битое стекло». Их взяли в ротацию радиостанции, и о певце с необычным именем узнала вся страна. А через два года в свет вышел дебютный альбом артиста — Position № 2. Заглавный одноименный трек стремительно вырвался в хиты и на долгие годы стал любимым у слушателей.
Кай Метов (в центре). Фото: соцсети
В поддержку альбома певец отправился на гастроли, которые обернулись настоящим успехом. В странах бывшего СССР он стал настоящей звездой и был настоящим кумиром миллионов. Успех помог закрепить следующий альбом — «Снег моей души», входящая в него песня «Вспомни меня» стремительно завоевала сердца и стала шлягером. После него Кай Метов стал нарасхват и продолжил гастролировать еще больше.
Кай Метов в клипе Position № 2. Кадр из клипа
Следующий альбом не заставил себя ждать. В 1996 году был выпущен сольник «Тебя со мною рядом нет», в 1997-м — «Где-то далеко идут дожди». Там оказался еще один хит — «Милая моя, где ты?», приумноживший и без того огромную популярность певца. За нее он получил награду на «Песне года», стал лауреатом фестиваля «Пятьдесят на пятьдесят».
После взлета
Несмотря на бешеный успех, Кай Метов не торопился снова выпускать альбом. Следующая пластинка вышла только в 2004 году, популярность артиста медленно падала к этому моменту. Зато он все больше реализовывался как композитор. Например, написал для Филиппа Киркорова и Маши Распутиной хит «Роза чайная», а также стал автором многих песен этих и других исполнителей.
Маша Распутина и Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
Талант Кая Метова как автора был высоко оценен музыкальным сообществом, ему даже рекомендовали завязывать петь самому. Но певец не послушал никого и в 2009 году выпустил альбом «Что б ты делала, родная, если б не было меня», в 2013-м — «Для тебя и о тебе», они прошли незамеченными для слушателей, но артист не расстроился.
Кино
Кай Метов стал автором саундтрека к сериалу «Особенности национальной маршрутки» в 2013 году, в нем он также сыграл роль камео. Еще один сериал, в котором отметился музыкант, — детектив «След». Также самого себя исполнитель сыграл в многосерийном фильме «Ресторан по понятиям». А в 2022 году появился в сериале «Евгенич» про продюсера Сергея Жукова, где сыграл роль начальника поезда.
Кай Метов на съемках сериала «Ресторан по понятиям». Фото: соцсети
Бизнес
В 2012 году сам Кай Метов рассказал, что работает над созданием косметики. Он — член совета директором фирмы «НаноДерм профи» и продвигает бьюти-средства на рынок.
Попробовал свои силы артист и в ресторанном бизнесе. Три года он руководил заведением, располагавшимся на территории гостиничного комплекса «Метрополь».
Другие проекты
В 2012 году Кай Метов стал героем реалити-шоу на НТВ «Звонок судьбы». Это был второй сезон шоу, в котором 10 красавиц боролись за сердце звездного жениха, — этакий прототип нашумевшего шоу «Холостяк». Его ведущим был продюсер Петр Листерман, который выбирал самую-самую посредством испытаний. Победительницей стала Тамара Майская, но у пары не сложилось.
Кай Метов в шоу «Модный приговор». Кадр из шоу
В 2018 году жена Анастасия привела Кайрата на шоу «Модный приговор». Эксперты проекта подобрали ему новый образ и преобразили. Моложавый высокий, ростом 181 см и весом 76 кг, артист стал выглядеть еще моложе.
Личная жизнь
Официально женат Кай Метов был один раз. Он познакомился с ней почти сразу после демобилизации: зашел в магазин, увидел 16-летнюю сотрудницу Наталью и влюбился с первого взгляда. В 1987 году она подарила мужу первенца — дочь Кристину. Но через три года развелись, поскольку не сошлись во взглядах на семейную жизнь.
Кай Метов с дочкой Кристиной и внучкой. Фото: соцсети
С дочкой звездный папа практически не расставался и брал ее на гастроли. Отношения у них сложились теплые, отец регулярно постит в соцсетях снимки с девушкой. В 2017 году она стала мамой и сделала отца дедом — родилась девочка Кана-Мария.
Вторая любовь встретилась Кайрату далеко в Сибири — это певица Ольга Филимонцева, которой на тот момент было 15 лет. Это была дочка музыканта, с которым общался Метов, и в итоге вспыхнувшие чувства привели к гражданскому браку на 10 лет.
Ольга Филимонцева. Кадр из шоу «Я подаю на развод» / Первый канал
На шоу «Звонок судьбы» Кай Метов пробовал искать любовь, но с финалисткой Тамарой Майской у него не сложилось. В 2011 году артист стал жить в гражданском браке с Анной Севериновой, которая была на 22 года младше него. До этого они два года поддерживали общение посредством переписки, в итоге начали общаться и стали назваными мужем и женой.
Кай Метов и Анастасия Рожкова. Фото: соцсети
Следующей избранницей Метова стала еще более молодая возлюбленная. Актриса Анастасия Рожкова на 27 лет моложе Кая, они вместе счастливы до сих пор. При этом певец не стремится афишировать свой статус — вероятно, что пара уже зарегистрировала отношения.
«Счастье любит тишину. Никто не узнает о нашей свадьбе. Это тайна. В этот день с нами рядом будут только самые близкие люди», — рассказывал в передаче «Судьба человека» артист.
Внебрачные дети
В 2015 году для всех поклонников артиста и широкой публики стало неожиданностью, что артист, оказывается, многодетный отец. У него двое внебрачных детей: дочка Настя, которая родилась в 1996 году от отношений с 18-летней поклонницей Ольгой Поповской, и сын Рик, появившийся на свет в 1998 году. О матери мальчика ничего не известно — звездный отец хранит тайну.
Кай Метов с детьми Настей и Риком. Кадр из программы "Пусть говорят"
Карьера сегодня
Кайрат Ерденович продолжает именоваться Каем Метовым и выступать со своими хитами на различных концертах и шоу. Он ведет аккаунт в соцсетях, откуда поклонники узнают о его планах и музыкальных премьерах.