Пронзительный голос, дреды и страшное покушение: творческий путь российской рок-принцессы Дарии Ставрович

Рядовые телезрители знают Дарию Ставрович как участницу пятого сезона шоу «Голос», где она дошла до полуфинала в команде Григория Лепса. А поклонники рок-музыки знают ее как одну из сильнейших вокалисток России с псевдонимом Нуки, разрывающую своими песнями души слушателей на множество кусочков.

Музыкальная карьера

Даша Ставрович родилась 1 февраля 1986 года в городке Вельск Архангельской области в семье врача и преподавателя. Мама, обладающая оперным голосом, привила дочери любовь к пению с малых лет. Также девочка начала довольно рано постигать фортепиано.

В 11 лет она уже четко знала, что посвятит жизнь музыке. Окончив школу в городе Арзамасе, юная вокалистка поступила в Нижегородское музыкальное училище. Учась в Нижнем, Дария отточила свои навыки вокала и получила опыт работы в музыкальной группе, так как пела в нескольких коллективах города.