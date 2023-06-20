Пронзительный голос, дреды и страшное покушение: творческий путь российской рок-принцессы Дарии Ставрович

Рядовые телезрители знают Дарию Ставрович как участницу пятого сезона шоу «Голос», где она дошла до полуфинала в команде Григория Лепса. А поклонники рок-музыки знают ее как одну из сильнейших вокалисток России с псевдонимом Нуки, разрывающую своими песнями души слушателей на множество кусочков.
Музыкальная карьера
Даша Ставрович родилась 1 февраля 1986 года в городке Вельск Архангельской области в семье врача и преподавателя. Мама, обладающая оперным голосом, привила дочери любовь к пению с малых лет. Также девочка начала довольно рано постигать фортепиано.
В 11 лет она уже четко знала, что посвятит жизнь музыке. Окончив школу в городе Арзамасе, юная вокалистка поступила в Нижегородское музыкальное училище. Учась в Нижнем, Дария отточила свои навыки вокала и получила опыт работы в музыкальной группе, так как пела в нескольких коллективах города.
Дария Ставрович в юности. Фото: соцсети
Позже учеба девушки продолжилась. В 2006 году она поступила в Институт современных искусств в Москве, на факультет академического и эстрадно-джазового пения. В том же году ее пригласили в столичную ню-метал группу «Слот».
Ставрович стала уже третьей вокалисткой раскрученного среди любителей альтернативного рока коллектива, но полюбилась всем и осталась с группой на долгие годы.
Участники и фанаты «Слота» сразу поняли, что это настоящий алмаз в мире женского вокала. Дария не боялась брать любые ноты и петь на расщеплении – когда кажется, что связки вокалиста вот-вот прикажут долго жить.
Девушка взяла себе сценический псевдоним Нуки, стала вызывающе одеваться и пристрастилась к дредам и пирсингу. Иными словами, превратилась в настоящую принцессу российского альтернативного рока. Ставрович записала шесть альбомов «Слота», а также переиздание их пробивной пластинки «2 войны», изначально вышедшей с другой вокалисткой.
В 2012 году Дария, продолжая петь в «Слоте», организовала с другими участниками коллектива свою собственную группу «Нуки» и уже через год выпустила первую пластинку «Живы!» С 2013-го она присоединилась к международному музыкальному проекту Forces United, в рамках которого записала девять песен.
В 2014-м Нуки получила приз «Золотая нота» за «Лучший рок-вокал» от продюсерского центра Игоря Сандлера. А также заняла второе место в голосовании на портале NewsMuz в номинации «Лучшая исполнительница».
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Разные образы Дарии Ставрович. Фото: соцсети
Нападение фаната
В том же году, 18 апреля, на Ставрович произошло покушение в Петербурге. 19-летний фанат, которого позже признали невменяемым, ранил певицу ножом в область шеи. Она потеряла много крови и пережила остановку сердца. После экстренной операции и долгого восстановления Дария вернулась на сцену.
По словам очевидцев преступления, нападавший кричал, что певица «не должна достаться никому». Сам фанат заявлял полиции, что тщательно готовился к покушению, слал Нуки и ее группе предупреждения, однако те были проигнорированы. После расследования молодой человек был помещен в психиатрическую лечебницу.
«Голос»
Осенью 2016 года Ставрович появилась в «слепых прослушиваниях» пятого сезона шоу «Голос» на Первом канале. Девушка исполнила культовую песню Zombie ирландской рок-группы The Cranberries, позволяющую в полной мере показать мощь вокала. К певице повернулись все судьи, а Дима Билан так и вовсе подскочил из красного кресла.
Последним вальяжно повернулся Григорий Лепс, но Дария выбрала именно его, так как исключительно за его вниманием пришла на проект. Выдающаяся певица дошла лишь до полуфинала шоу, уступив Александру Панайотову. Но на этапе «нокаутов» она исполнила новую на тот момент песню группы «Слот» под названием «Круги на воде» - устроила дебют хита на Первом канале.
Позже она призналась, что ей нельзя было победить. Ведь триумфатор шоу должен был отправиться в тур по 40 городам, а Дария не может бросить свою группу на такой большой период времени.
Ее появление в популярном телепроекте также носило и просветительскую цель. По словам Ставрович, она хотела донести зрителям, что рок-музыка – это не пережиток прошлого и не что-то пугающее.
Личная жизнь
Свою любовь Дария тщательно скрывает от публики. На ее сайте и страницах в соцсетях – только рабочие моменты и забавные зарисовки из жизни. Официально певица не замужем. Долгое время фанаты подозревали ее в романе с фронтменом «Слота» Игорем Лобановым, но эти слухи не имеют подтверждения.
Игорь Лобанов и Дария Ставрович. Фото: Global Look Press
Дарья Ставрович сейчас
В 2020-м группа «Нуки» выпустила два альбома, а в 2022-м отметила в московском клубе десятилетие проекта.
Группа «Слот» также продолжает выпускать альбомы и синглы. В 2023-м активно идут гастроли обоих коллективов.
Интересные факты
Кроме вокала, Дария виртуозно владеет двумя инструментами – фортепиано и гитарой.
У псевдонима Нуки имеются два значения. На сленге это слово означается секс без обязательств, а также это просто имя Даша в японском языке.
В 2015 году Ставрович озвучила певицу Арию в компьютерной онлайн-игре ArcheAge.
В 2016-м артистка вместе с другими рок-музыкантами снялась в фильме Екатерины Шатровой «Школьный стрелок». Это драма по мотивам романа Стивена Кинга «Ярость», созданная под влиянием инцидента в московской школе № 263 в феврале 2014 года. Певица сыграла пациентку психиатрической больницы, но спорная картина так и не вышла в свет.
Ставрович вместе с гитаристом Сергеем Боголюбским пишет музыку для разных теле- и театральных проектов. Они стали авторами музыки для церемоний Зимней Универсиады 2019 года, постановок «Все о Золушке» (Театр мюзикла), «Синяя синяя птица» (Театр наций) и «Чарльз Адамс, или Дом семи повешенных» (Мастерская Петра Фоменко), записывали музыку к мультфильмам «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль», «Бумажки», «Четверо в кубе», «Лео и Тиг», «Кощей начало».