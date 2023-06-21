«Люди другие и страна другая»: Боня посоветовала Милохину остаться в США

Популярный блогер Даня Милохин раздумывает о том, чтобы вернуться в Россию. Об этом он разоткровенничался при общении с подписчиками в соцсетях. Правда, знаменитый тиктокер не уточнил, когда же именно ждать его возвращения.

«Пока непонятно, но, думаю, что скоро. Надеюсь, меня не уничтожат там», - высказался о своем предполагаемом будущем Даня Милохин.

А вот получится ли войти в одну и ту же реку дважды? Сможет ли блогер снова стать таким же популярным, каким он уже был? Тем более учитывая некоторые его действия и сомнительные высказывания…