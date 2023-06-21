«Люди другие и страна другая»: Боня посоветовала Милохину остаться в США

Популярный блогер Даня Милохин раздумывает о том, чтобы вернуться в Россию. Об этом он разоткровенничался при общении с подписчиками в соцсетях. Правда, знаменитый тиктокер не уточнил, когда же именно ждать его возвращения.
«Пока непонятно, но, думаю, что скоро. Надеюсь, меня не уничтожат там», - высказался о своем предполагаемом будущем Даня Милохин.
А вот получится ли войти в одну и ту же реку дважды? Сможет ли блогер снова стать таким же популярным, каким он уже был? Тем более учитывая некоторые его действия и сомнительные высказывания…
«И люди другие, и страна другая, поэтому вряд ли получится вернуться на прежние позиции, - ответила на этот вопрос в беседе c Teleprogramma.pro ведущая, светская львица, экс-участница проекта «Дом-2» Виктория Боня.
- Многое зависит от того, что человек несет в себе. Или же он придерживался какой-то твердой позиции, или же он ляпнул что-то, только чтобы ляпнуть. Свое мнение можно высказывать в тех рамках, которые не навредят твоей деятельности.
А для этого нужно обучаться искусству речи, посещать какие-то учебные заведения, как минимум, читать книги. И тогда уже будет другой посыл».
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Даня Милохин. Фото: соцсети
Напомним, в прошлом году Даня Милохин подвел Первый канал и свою партнершу Евгению Медведеву, когда отказался участвовать в шоу «Ледниковый период» буквально на середине проекта. Несмотря на то что пара Даня и Женя были одними из лидеров программы, блогер заявил, что устал от тренировок и ему больше неинтересно ледовое шоу. После этого инцидента многие отказались иметь с Даней дела.
Ну а сам Милохин уехал за границу. Некоторое время пожил в США, обосновался в Дубае, где жил в квартире у Моргенштерна*, чтобы сэкономить на аренде жилья.
В одном из своих интервью Даня сожалел, что потерял контакт с Россией и жаловался на нехватку денег. Хотя слухи о полной нищете Милохина сильно преувеличены. Так, недавно Даня побывал в Париже. Городе, который остается просто мечтой для миллионов людей.
* - (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента).