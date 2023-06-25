Как сложились судьбы участников первого российского реалити-шоу «За стеклом»

Задолго до старта шоу «Дом-2» прямо в центре столицы толпы зевак у гостиницы «Россия» с жадным интересом смотрели на огромный пятикомнатный «аквариум», в котором ели, спали (и не только) молодые, никому не известные люди, которые верили, что за победу дадут квартиру в Москве.
Так в стране появилось первое реалити-шоу «За стеклом». Оно просуществовало чуть больше полугода, но ославило участников на всю жизнь.
Александр Колтовой
Фото: ТВ-6
Высокий и статный парень выделялся на фоне остальных своей серьезностью. Он не был отвязным или хайповым, наоборот, задумчив и спокоен. Парень сразу объявил, что приз ему не нужен, ему просто интересно, как работает телевидение изнутри.
Этим он и напророчил себе судьбу: сначала остался на родном для реалити канале «ТВ-6», потом оброс опытом ведущего и перебрался в утренний эфир НТВ (программа «Мышеловка»).
После закрытия проекта подучился в школе телевидения и хорошо проявил себя в научпоп-журналистике - стал главредом журнала «Что нового в науке и технике» и даже был редактором небезызвестного познавательного шоу «Галилео». Через науку Александр и вернулся на ТВ: на канале «Наука 2.0» холдинга ВГТРК вел несколько передач про спорт и скорость.
А в 2018 году вновь оказался на НТВ, уже в более светском сегменте: в шоу «ДНК», а затем в «Звезды сошлись» (на фото - со своей соведущей Лерой Кудрявцевой).
Фото: соцсети
Так страна и узнала Колтового второй раз. К сожалению, амбициям этого участника шоу «За стеклом» не суждено было реализоваться сполна. В ноябре 2020 года в 41 год Александр погиб при пилотировании легкомоторного самолета - один из винтов был неисправен. Колтовой сам управлял машиной, потому что окончил летную школу и увлекался пилотированием. От второго брака у него осталась дочь, которой сейчас 8 лет.
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Маргарита Семенякина
Фото: соцсети
Марго была самой главной отрицательной героиней проекта - дерзкая, хамоватая и абсолютно раскованная. Брюнетка могла расхаживать перед камерами в нижнем белье или даже без него, флиртовала с парнями и затыкала рот девчонкам.
Поматросив Александра Колтового, девушка закрутила роман с еще одним участником, Максом Касымовым, - и не постеснялась показать страсть на всю страну прямо в душевой. После пара придумала легенду про беременность, но никто в это не поверил, и шоу они не выиграли.
Фото: ТВ-6
Зато победили в любви - поженились после закрытия проекта, Марго родила Максу сына Марата. Но брак распался через пять лет. Девушка продолжила поиски себя, пыталась стать светской журналисткой, стажируясь в «Комсомольской правде», а затем открыла студию фольклорного танца, вышла замуж, сменила фамилию на Волкова и родила дочь.
Макс Касымов
Фото: соцсети
Похожий на Павла Прилучного Макс в шоу говорил, что мечтает стать музыкантом, - не вышло. Зато в 2013 году он открыл студию дизайна и стал по-настоящему востребованным специалистом. Работы студии Касымова представлены на европейских выставках мебели, его самого признавали «Дизайнером года» по версии журнала ELLE DECORATION Russia в номинации «Дизайнер года».
Кроме того, Макс раскачался до неузнаваемости, отрастил бороду. Он регулярно общается и занимается спортом с сыном от первого брака Маратом и совершает ежедневные прогулки с дочерью от второго брака с визажисткой Марусей. Участие в шоу «За стеклом» Касымов считает ошибкой молодости.
Жанна Агагишева
Фото: ТВ-6
Жанна оказалась в шоу случайно: пришла на кастинг с подружкой и прошла отбор. О чем теперь жалеет: «Это противоречило моим семейным ценностям». Жанна была в шоке от количества камер и хотела уйти, но, узнав про гигантскую неустойку, осталась. И даже выиграла шоу в паре с Денисом Федяниным. Вместо квартиры молодые получили поездку в Финляндию и по $15 тысяч.
На этом их отношения и завершились. Затем был роман с внуком Бориса Ельцина - девушка летала к богатому наследнику в Англию, он якобы помог ей открыть сеть частных детских садов. Были у нее и отношения с известным по фильмам «День выборов» и «День радио» музыкальным продюсером Михаилом Козыревым* (*признан Минюстом РФ иноагентом), который даже сделал ей предложение, но она его отвергла.
Фото: соцсети
Замуж Жанна вышла за предпринимателя по фамилии Рыжов, а после развода - за Николая Казанского, руководителя консалтингового агентства. Теперь Агагишева - домохозяйка и мать троих детей, живущая на Рублевке.
Ольга Орлова
Фото: ТВ-6
Главная блондинка проекта крутила романы сразу с двумя парнями, но покинула шоу одной из первых. Орлова собиралась идти в актрисы, но в итоге увлеклась темой здоровья и открыла студию йоги.
Фото: соцсети
Сухая и поджарая, Ольга теперь много медитирует, но о ее семейном положении ничего не известно.
Денис Федянин
Фото: ТВ-6
Ден пытался «мутить» с разными девушками проекта, но получалось не особо успешно. Да, он формально выиграл шоу с Жанной, но отношений у пары толком никаких и не было. Зато была попытка построить семью с Ольгой Орловой. Вместе пара выпустила книгу «За стеклом: откровения Оли и Дена» и на этом закончила существование. После Федянин написал собственную книгу «Реалития», пробовал себя в бизнесе, но и там не слишком преуспел.
Фото: соцсети
Теперь он живет в Москве, увлекается путешествиями, часто бывает в Китае, любит кататься на квадроцикле и, как и Александр Колтовой, увлекается пилотированием. По официальной информации, Федянин занимается «международными отношениями» - нам остается только догадываться, какими именно.