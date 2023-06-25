Как сложились судьбы участников первого российского реалити-шоу «За стеклом»

Высокий и статный парень выделялся на фоне остальных своей серьезностью. Он не был отвязным или хайповым, наоборот, задумчив и спокоен. Парень сразу объявил, что приз ему не нужен, ему просто интересно, как работает телевидение изнутри.

Этим он и напророчил себе судьбу: сначала остался на родном для реалити канале «ТВ-6», потом оброс опытом ведущего и перебрался в утренний эфир НТВ (программа «Мышеловка»).

После закрытия проекта подучился в школе телевидения и хорошо проявил себя в научпоп-журналистике - стал главредом журнала «Что нового в науке и технике» и даже был редактором небезызвестного познавательного шоу «Галилео». Через науку Александр и вернулся на ТВ: на канале «Наука 2.0» холдинга ВГТРК вел несколько передач про спорт и скорость.

А в 2018 году вновь оказался на НТВ, уже в более светском сегменте: в шоу «ДНК», а затем в «Звезды сошлись» (на фото - со своей соведущей Лерой Кудрявцевой).