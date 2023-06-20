Александр Гобозов из «Дома-2»: на ком женат, где живет, как выглядит и чем занимается после участия в проекте

Александр Гобозов пришел на проект «Дом-2» 9 марта 2007-го года после того, как участники реалити-шоу посетили воинскую часть, где он служил. Саша тогда сыграл на гитаре, и «домовцы» сделали ему комплимент. Александр Гобозов отреагировал быстро и решил после службы податься на проект.
Его называли «мальчик с гор», а он не так прост
Саша Гобозов родился 16 августа 1982 года, его детство прошло во Владикавказе. Отец Саши Гобозова, Роберт Михайлович Гобозов – известный хирург. К Роберту Михайловичу приезжали со всей страны. Он поднимал на ноги пациентов, от которых отказывались другие врачи.
Маленький Саша Гобозов (на фото слева) с сестрой. Фото: соцсети
Роберта Михайловича часто сравнивали с профессором Преображенским из повести Булгакова «Собачье сердце» - по манере поведения и тонкому юмору они неуловимо похожи. Мама Александра, Ольга Васильевна – полная противоположность серьезного, основательного, спокойного мужа.
Женщина работала инженером, но успевала участвовать в самодеятельности, сочиняла стихи, мечтала о сцене. Дама она и по сей день артистичная, игривая, ранимая. В Александре с детства боролись две субличности: серьезный, трудолюбивый отец и эксцентричная, зависимая от эмоций мама.
Родители Александра Гобозова. Фото: соцсети
Кто победит и найдет ли Александр Гобозов середину, покажет время. Но то, что мальчика с детства всегда замечали, это факт. Саша рос хулиганистым, но очень талантливым парнишкой. После школы Гобозов поступил в училище искусств, служил в армии, где познакомился с нынешним ведущим «Дома-2» Андреем Черкасовым.
Гобозов - Джек-воробей «Дома-2»
Александра Гобозова всегда тянуло «в люди», попав на «Дом-2», он оказался в своей стихии. Семья с любопытством смотрела каждый выпуск телестройки на телеканале ТНТ. Однако завоевать женские сердца обитательниц Поляны Александру оказалось не так просто.
Гобозову не покорилась самобытная Виктория Карасева, не получилось с экстравагантной брюнеткой Эрикой Кишевой, а вот с блондинкой Надеждой Ермаковой даже намечалась свадьба.
Александр Гобозов и Надежда Ермакова. Фото: соцсети
Через скандальные эфиры, полные ревности, ссор и даже рукоприкладства, Гобозов нашел своих фанатов, любителей «остренького». К слову, фанаты не раз называли Сашу Джеком Воробьем «Дома-2», учитывая его умопомрачительные выходки, откровенные манипуляции, любовь к злату-серебру, эпатажу и привычке сбегать от проблем.
Начав отношения с Ольгой Сокол, Александр ушел во все тяжкие: изменял девушке, злоупотреблял алкоголем, устраивал ссоры и провокации с участниками, при этом всегда раскаиваясь на утро.
Ольга Сокол и Саша Гобозов. Фото: соцсети
Участники проекта в один момент просто отправили Сашу Гобозова за Периметр. Ольга тяжело перенесла эти отношения.
Перезагрузка и рождение сына
Летом 2013 года Александр Гобозов вернулся на телестройку. Вместе с Сашей камбэки совершили и остальные революционеры Поляны: Степан Меньщиков, Рустам Солнцев и Никита Кузнецов. В этот момент Саше приглянулась волгоградка Алиана Устиненко, симпатичная девушка, открытая и уважающая свои границы.
Роман у ребят получился ярким, страстным, неуправляемым. В эти войны без правил Алиана и Саша втянули своих мам. Если мама Алианы – Светлана была вынуждена приехать на телестройку, то будущая свекровь, Ольга Васильевна, буквально вошла в периметр, как новая звезда «Дома-2».
Александр Гобозов и Алиана Устиненко. Фото: соцсети
Скандалы приутихли, когда Алиана Устиненко заявила о беременности. Ребята стали готовиться к свадьбе. Ольга Васильевна видела это торжество по-своему, Александр все чаще стал ссориться с мамой. В результате свадьба чуть не сорвалась, а после ребята так и не смогли построить отношения.
Алиана Устиненко родила Александру сына Роберта. Пара дважды разводилась и играла две свадьбы. Но в итоге рассталась.
Александр Гобозов с сыном Робертом. Фото: соцсети
«Взрослая жизнь» Саши Гобозова
После «Дома-2» Саша Гобозов много работал. Казалось, что вне камер, Александр Гобозов включал в себе «функцию отца» и начинал усиленно строить карьеру. Гобозов занимался ремонтом квартир и установкой натяжных потолков. В родных краях Саша торговал фруктами, чуть не открыл свой ресторан, а после рванул опять в Москву.
Гобозов хотел открыть фитнес-клуб в столице, но не хватило средств. Его предавали, обманывали и давали ложные надежды. Александр вел мероприятия, придумал свое шоу. Так же Саша поработал в строительном бизнесе, а потом занялся продажей специального питания для похудения. Для этого Гобозов сам похудел на 9 килограммов за три недели.
И как бы над Сашей ни смеялись на «Доме-2», считая его неудачником, Гобозов ни разу не сидел без работы и идей, пока осуждающие его участники строили любовь на всем готовом внутри Периметра.
Таинственное исчезновение Александра Гобозова
18 января 2018 года Александр Гобозов снова пришел на телешоу, но и в этот раз не сложилось. В 2019 году он показал свою новую девушку Надежду Бурковскую в студии программы «Бородина против Бузовой». Саша готовил свадьбу и даже снял особняк для торжества, но праздник был отменен.
Вскоре Гобозов в прямом смысле слова пропал. Александра искали всем миром. Он долго не выходил на связь, и мама, Ольга Васильевна, обратилась в полицию и на федеральный канал за помощью. К поиску присоединились участники «Дома-2» и поклонники Саши. Гобозова нашли, вскоре стали говорить о том, что Саша попал в аварию и временно потерял память.
Александр Гобозов сразу после аварии. Фото: соцсети
Сам Гобозов это подтвердил, однако, есть и другая версия: Саша Гобозов скрывался от коллекторов, и в это время попал в аварию. После ДТП Саша Гобозов кардинально поменял свою жизнь и даже начал рисовать картины.
Александр Гобозов и его новая жизнь
Саша Гобозов откровенно говорит о своей жизни, не стесняется рассказывать о неудачах. В одном из интервью, приуроченных к его 40-летию, Саша Гобозов честно признался, что ничего не добился к этому возрасту, но он старается все изменить. Гобозов полностью завязал с вредными привычками, занялся спортом и признался, что он один из тех людей, которые поднимаются с колен, когда в них верят.
Александр Гобозов с женой Светланой. Фото: соцсети
Какое-то время назад Саша Гобозов встретил девушку. Адвокат Светлана Князева подружилась с его родителями и обожает сына Саши и Алианы Устиненко Роберта. А Гобозов подружился с наследником Светланы, своим тезкой, Сашей.
Джек Воробей «Дома-2» больше не скачет за жемчужинами морей, а вполне себе осел на суше и весной 2023 года женился на Светлане. В июне этого года стало известно, что супруга Александра Гобозова ждет ребенка.
Александр Гобозов с женой Светланой, сыном Робертом и сыном Светланы Сашей. Фото: соцсети
Александр Гобозов продолжает рисовать, свободно играет на гитаре, фортепиано, скрипке и барабанах. Он всерьез занялся решением проблем экологии родных мест.
Александр наладил отношения с Алианой и сыном Робертом, прекрасно общается с сыном Светланы и готовится вновь стать отцом. Живет семейство в городе Лермонтов Ставропольского края. Похоже, что «Дом-2» Саше Гобозову больше не нужен.