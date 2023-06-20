Александр Гобозов из «Дома-2»: на ком женат, где живет, как выглядит и чем занимается после участия в проекте

«Взрослая жизнь» Саши Гобозова

После «Дома-2» Саша Гобозов много работал. Казалось, что вне камер, Александр Гобозов включал в себе «функцию отца» и начинал усиленно строить карьеру. Гобозов занимался ремонтом квартир и установкой натяжных потолков. В родных краях Саша торговал фруктами, чуть не открыл свой ресторан, а после рванул опять в Москву.

Гобозов хотел открыть фитнес-клуб в столице, но не хватило средств. Его предавали, обманывали и давали ложные надежды. Александр вел мероприятия, придумал свое шоу. Так же Саша поработал в строительном бизнесе, а потом занялся продажей специального питания для похудения. Для этого Гобозов сам похудел на 9 килограммов за три недели.

И как бы над Сашей ни смеялись на «Доме-2», считая его неудачником, Гобозов ни разу не сидел без работы и идей, пока осуждающие его участники строили любовь на всем готовом внутри Периметра.

Таинственное исчезновение Александра Гобозова

18 января 2018 года Александр Гобозов снова пришел на телешоу, но и в этот раз не сложилось. В 2019 году он показал свою новую девушку Надежду Бурковскую в студии программы «Бородина против Бузовой». Саша готовил свадьбу и даже снял особняк для торжества, но праздник был отменен.

Вскоре Гобозов в прямом смысле слова пропал. Александра искали всем миром. Он долго не выходил на связь, и мама, Ольга Васильевна, обратилась в полицию и на федеральный канал за помощью. К поиску присоединились участники «Дома-2» и поклонники Саши. Гобозова нашли, вскоре стали говорить о том, что Саша попал в аварию и временно потерял память.