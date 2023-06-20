Самое трудное испытание «супермена» Алексея Кравченко: как звезда «Спецназа» выбирал между любовью и долгом

На экране Алексей Кравченко – брутальный «супермен», а в жизни – сентиментальный романтик. Он долго не мог решиться сообщить жене о своем уходе – ведь они так много пережили вместе.
Джаз, бодибилдинг и компании
Алексей Кравченко в детстве с мамой. Фото: кадр из передачи "Судьба человека"
Алексей Кравченко родился 10 октября 1969 года в Москве. Его родители расстались, когда он был маленьким, и мама – профессиональная швея – воспитывала сына самостоятельно.
Алексей не был примерным ребенком – и похулиганить случалось в компании друзей. Но потом он увлекся музыкой, занимался в джазовой студии и играл в школьном ансамбле. Остальное свободное время он занял спортом – тогда в моду вошел бодибилдинг.
«Иди и смотри» - как 13-летний Кравченко питался одними ягодами
Алексей Кравченко в фильме "Иди и смотри". Фото: кадр из фильма
А в 13 лет, неожиданно для самого себя, Кравченко попал на экраны – снялся в военной драме Элема Климова «Иди и смотри». Он сыграл юного партизана, причем настолько глубоко погрузился в образ, что поразил этим даже опытных актеров.
Парень почти перестал есть – ведь его герой должен был выглядеть изможденным. Бывало, что по двое суток питался одними ягодами. Увидев после съемок сына, его мама ужаснулась: кожа да кости!
Фильм прогремел на всю страну. Но Алексей не думал тогда становиться актером. Он получил профессию фрезеровщика, отслужил на флоте… Демобилизовавшись, молодой человек уже решил было учиться на мичмана, но с ним встретился Элем Климов и убедил поступать в театральный: он видел, что у парня явный актерский талант. Режиссер не ошибся: Щукинское училище Кравченко окончил с красным дипломом
Театральные роли
Несмотря на блестящие способности, в театре имени Вахтангова молодой актер не прижился – ему доставались только малозаметные роли, и спустя несколько лет он оттуда ушел.
После участия в качестве приглашенного артиста в нескольких спектаклях МХТ имени Чехова Алексей стал частью коллектива этого театра, и это решение оказалось удачным. Он играл в популярных постановках – «Трехгрошовая опера», «Зойкина квартира», «Карамазовы»…
Крутой парень из сериалов
Алексей Кравченко в сериале "Спецназ". Фото: кадр из сериала
После фильма «Иди и смотри» в кинокарьере Алексея Кравченко наступил перерыв. Пришли 90-е, кино в стране снималось мало. Он появился в нескольких картинах, прошедших для зрителей практически незамеченными.
Но потом наступили 2000-е, и актер оказался незаменимым «суперменом» - его начали наперебой приглашать в сериалы, где требовались крутые парни с накачанным телом и умением драться.
Среди множества однотипных проектов можно выделить несколько по-настоящему качественных сериалов с его участием: например, «Спецназ», где вместе с Кравченко блеснули и другие звезды - Владислав Галкин, Александр Балуев, Михаил Пореченков, Игорь Лифанов, Владимир Турчинский. Потом он исполнил роль второго плана – офицера ФСБ – в культовом сериале «Бригада».
Алексей Кравченко в сериале "Бригада". Фото: кадр из сериала
Буквально за пару лет Кравченко вошел в обойму самых востребованных российских актеров: он снялся в сериалах «Муха», «Защита», «Братаны». Позднее последовала роль языческого воина в исторической драме «Ярослав. Тысячу лет назад».
В спортивной драме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» он сыграл вратаря «Динамо» Алексея Хомича – для этого ему пришлось специально тренироваться, ведь в футбол он не играл с детства. Среди других заметных киноработ Алексея Кравченко можно выделить международный проект «Раскрашенная птица» и триллер «Смертельные иллюзии».
Пришлось Алексею попробовать себя и в роли телеведущего – некоторое время он вел программу «Экстрасенсы против детективов» на канале НТВ.
Заработок
По данным СМИ, один съемочный день актера уровня Алексея Кравченко стоит не менее 80 тысяч рублей. Это значит, что, к примеру, за работу в сериале «Чужое лицо», на съемках которого он отработал около 70 дней, актер заработал примерно 5,6 миллионов рублей.
Романтическая история знакомства с Алисой
Алексей Кравченко и Алиса. Фото: кадр из передачи "Судьба человека"
Во время службы на флоте Алексей узнал, что девушка, которую он оставил на «гражданке», не дождалась его. Чтобы утешить парня, один из его друзей дал ему адрес своей знакомой – Алисы, попросив ее отвечать на письма. Между Алексеем и Алисой завязалась переписка, потом они встретились и поняли, что хотят быть вместе.
Алиса поддержала любимого в решении поступить в театральный вуз. И какое-то время все шло довольно гладко: ему удавалось совмещать учебу и семейную жизнь. Но после рождения первенца, Алеши, все стало сложнее. 23-летний отец почти не бывал дома.
Новая любовь и трудное решение
Алексей Кравченко с сыновьями. Фото: соцсети
Алиса все чаще задумывалась – почему муж с утра до ночи пропадает в институте? Она стала обвинять Алексея в равнодушии к семье. Но они еще довольно долго оставались вместе. Через 15 лет у них родился второй сын – Матвей. Но рождение малыша не скрепило брак, а лишь слегка отсрочило расставание. К тому времени Алексей и Алиса охладели друг к другу.
А однажды Кравченко почувствовал, что его тянет к молодой коллеге – Надежде Борисовой. Они вместе играли в спектакле «Темная история», и между ними вспыхнул стремительный роман.
Кравченко долго не мог решиться уйти из семьи, оставить сыновей. Тем более что Надежда тоже была замужем и воспитывала дочь Ксению. Но однажды оба поняли: пора расставить точки над «и». И признались своим тогдашним супругам во всем.
Гармонично и счастливо
Алексей Кравченко и Надежда Борисова. Фото: Global Look Press
Алиса восприняла уход Алексея очень тяжело, он долго чувствовал себя виноватым перед женой и сыном. Но ни разу не пожалел о своем решении.
Когда страсти немного улеглись, влюбленные познакомили своих детей между собой, они подружились. А потом и их бывшие «половинки» нашли свое счастье, так что все устроилось гармонично и счастливо. Актер признается, что так и не собрался официально пожениться с Надеждой:
«Мы не женаты. Года через три совместной жизни был такой порыв. Мы пришли в загс, но двери оказались закрыты: был выходной. И как-то не сложилось. Но мы венчанные».
Сам выполняет все трюки
Алексей Кравченко в фильме "Сердце Пармы". Фото: кадр из фильма
Сейчас Алексей Кравченко подходит к выбору ролей уже более серьезно. Его интересует, в первую очередь, достойный сценарий. Среди недавних работ актера – роль предводителя разбойников в фильме «Сердце Пармы», ради которой ему пришлось выполнять трюки на лошади и носить тяжелый исторический костюм.
Летом 2022 года в прокат вышел фильм «Дикая» с участием Алексея Кравченко – там актер без дублера прыгал с крутой скалы в воду.
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А позднее поклонники смогли увидеть его в сериале «The Телки» - он сыграл успешного бизнесмена. В свои 53 года Кравченко остается спортивным и подтянутым – при росте 180 см он весит 75 кг, продолжает активно заниматься спортом. Судя по фотографиям, которые актер выставляет в своем микроблоге, он вполне счастлив и намерен еще долго радовать фанатов своими новыми ролями.