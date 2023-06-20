Самое трудное испытание «супермена» Алексея Кравченко: как звезда «Спецназа» выбирал между любовью и долгом

А в 13 лет, неожиданно для самого себя, Кравченко попал на экраны – снялся в военной драме Элема Климова «Иди и смотри». Он сыграл юного партизана, причем настолько глубоко погрузился в образ, что поразил этим даже опытных актеров.

Парень почти перестал есть – ведь его герой должен был выглядеть изможденным. Бывало, что по двое суток питался одними ягодами. Увидев после съемок сына, его мама ужаснулась: кожа да кости!

Фильм прогремел на всю страну. Но Алексей не думал тогда становиться актером. Он получил профессию фрезеровщика, отслужил на флоте… Демобилизовавшись, молодой человек уже решил было учиться на мичмана, но с ним встретился Элем Климов и убедил поступать в театральный: он видел, что у парня явный актерский талант. Режиссер не ошибся: Щукинское училище Кравченко окончил с красным дипломом

Театральные роли

Несмотря на блестящие способности, в театре имени Вахтангова молодой актер не прижился – ему доставались только малозаметные роли, и спустя несколько лет он оттуда ушел.

После участия в качестве приглашенного артиста в нескольких спектаклях МХТ имени Чехова Алексей стал частью коллектива этого театра, и это решение оказалось удачным. Он играл в популярных постановках – «Трехгрошовая опера», «Зойкина квартира», «Карамазовы»…

Крутой парень из сериалов

