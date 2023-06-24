Шэрон Стоун разродилась откровенными и порой даже шокирующими мемуарами

Пример Шэрон Стоун тому подтверждение. Икона Голливуда, секс-символ, лауреат «Золотого глобуса», «Эмми» и номинант на «Оскар» в 65 лет решила, уж извините за каламбур, вспомнить все (именно так называется один из самых хитовых фильмов Шэрон).
Актриса написала мемуары под названием The Beauty of Living Twice («Красота двух жизней» или «Красота жизни, прожитой дважды»), за которые получила два миллиона долларов.
Фото: Global Look Press
. В России издательство «Бомбора» выпустило эпохальное произведение буквально на днях, и «Телепрограмма» приводит избранные фрагменты откровений кинозвезды.
Про отца и деда
Отец Шэрон - заводской работяга из Пенсильвании - ушел из жизни в 2009 году, и теперь актриса может честно рассказать, какие чувства испытывала к этому де-юре родному, но де-факто бесконечно чужому мужчине.
«Если я что-то делала не так, отец закипал, да так, что мог подняться по лестнице, схватить меня, потащить вниз или швырнуть на пол перед собой, - пишет Стоун. - После этого я должна была переделать то, что не удалось с первой попытки: вымыть машину, если колпаки ступицы блестели недостаточно ярко, постричь газон, если пропустила клочок, или вымыть полы, или что-то там еще. Соседи зачастую приходили проверить, не случилось ли какой катастрофы. Разумеется, это было гораздо лучше, чем в те дни, когда он работал в первую смену, а моя мать стояла спиной к комнате и лицом к раковине, пока он тащил меня через кухню в подвал, где ремнем выбивал из меня всю дурь.
Так продолжалось до тех пор, пока я не стала абсолютно уверена, что не совершала того, за что меня наказывали, и вот тогда я потеряла всякий страх, меня уже ничто не тревожило. Честно говоря, я и чувствовать что-либо перестала. Я попросту считала своего отца слабаком. Он орал у подножья лестницы, требуя, чтобы я спустилась... И я начала спускаться - максимально медленно, глядя им обоим в глаза, не разрывая зрительного контакта. Я подошла к нему и спросила: «Тебе надо снова ударить меня, чтобы почувствовать себя мужчиной?» Мне было четырнадцать. Отец заплакал. Я сказала, что не люблю его. Что никогда его не любила. Что никогда не полюблю».
С отцом у Шэрон (справа) были тяжелые отношения, но в итоге она все же с папой помирилась. Фото: соцсети
Семейка у несчастной Шэрон была еще та. Чего стоит только дедушка Кларенс, который бил жену и дочерей, домогался родной внучки и растлил пятилетнюю сестру будущей актрисы в ее присутствии. А еще угрожал убить! Омерзительные подробности вы можете прочесть в книге - скажем только, что Стоун долго решалась, раскрывать этот факт или нет.
«Не знаю - себя ли я видела в тот момент, или это была моя сестра? - пишет она. - Я пришла к выводу, что насилие надо мной началось в очень-очень раннем возрасте. Дед постоянно угрожал убить меня...»
Множество историй из детства актрисе напомнила мама. Потому что многие тяжелые моменты за Шэрон предусмотрительно стерла память.
«Вместе с мамой мы совершили большой прорыв, - вспомнила потом Стоун. - Когда я завершила книгу, я читала ее моей матери в течение трех дней. У меня тогда был грипп. Я была в постели, и она легла в постель со мной, пока я заканчивала книгу. А затем я записала полтора часа ее рассказов. И потом я переписала большую часть книги».
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Про «Основной инстинкт», Де Ниро и Скорсезе
«Этот проект был моим восемнадцатым фильмом! - вспоминает Шэрон о картине, сделавшей ее звездой. - До этого я снималась в паршивом кино и дерьмовых сериалах. Тогда еще телевидение не правило миром... Я знала, что этот фильм - мой последний шанс: я уже была старовата для бизнеса, в котором не успела развернуться. Мне нужен был прорыв.
Только в Каннах Майкл Дуглас узнал, что у меня и прежде были съемки во всех этих шлаковых картинах. Он встал и произнес прекрасный тост в мою честь. Это был волшебный момент: на мне была лишь пляжная накидка, потому что в мой номер в тот день вломились и украли «вещи Шэрон Стоун». ». Я была звездой без копейки в кармане на новую одежду. Добро пожаловать в Голливуд, дорогуша!»
Спустя 30 с лишним лет «Основной инстинкт», в котором Стоун блистала с Майклом Дугласом, остается идеальным образцом жанра «эротический триллер». Фото: Global Look Press
В 1995 году вышел фильм «Казино» Мартина Скорсезе, где Шэрон сыграла элитную проститутку из Лас-Вегаса, в которую влюбляется главный герой картины в исполнении Роберта Де Ниро. Спустя почти тридцать лет Стоун вспоминает ту работу как чуть ли не лучшую за всю карьеру (и тут она права, ведь именно за эту роль ее номинировали на «Оскар»).
«Мартин Скорсезе - лучший режиссер из всех, с кем я работала в жизни, - пишет Шэрон. - Он глубоко прорабатывал со мной сцены и очень бережно меня направлял. Мистер Де Ниро своим невероятным трудом подал мне лучший пример рабочей этики, чем любой другой актер за все сорок лет, что я варюсь в этом бизнесе. Он вживается в персонажа, как во вторую кожу. Он не останавливает работу, пока не добивается идеального результата - сколько бы дублей или эмоциональных сил это ни требовало».
Про изнанку Голливуда
Мы, зрители, обычно видим итоговый результат работы актеров и творческой команды. Но даже не догадываемся, через что приходится проходить работникам «фабрики грез».
«Десять лет на пике карьеры приучили меня плевать на медицинские проблемы. Вывихнула плечо - держи слезы при себе, - признается актриса. - Удалили зубной нерв во время обеденного перерыва в трейлере и без анестезии - так себе опыт. Со мной это было дважды, после чего потребовалась челюстно-лицевая операция, чтобы исправить последствия такого идиотского решения.
Апоплексия яичника - глотай обезболивающие и смени в сцене позу со стоячей на сидячую. Сломала ступню по вине каскадера - надень ботинок побольше размером, закончи сцену и съемки, а потом терпи, пока тебе заново ломают и вправляют ногу. Иными словами, заткнись и терпи. В этом бизнесе слабакам не место, и, будучи женщиной, я должна проявить себя вдвойне».