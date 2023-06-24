Шэрон Стоун разродилась откровенными и порой даже шокирующими мемуарами

Семейка у несчастной Шэрон была еще та. Чего стоит только дедушка Кларенс, который бил жену и дочерей, домогался родной внучки и растлил пятилетнюю сестру будущей актрисы в ее присутствии. А еще угрожал убить! Омерзительные подробности вы можете прочесть в книге - скажем только, что Стоун долго решалась, раскрывать этот факт или нет.

«Не знаю - себя ли я видела в тот момент, или это была моя сестра? - пишет она. - Я пришла к выводу, что насилие надо мной началось в очень-очень раннем возрасте. Дед постоянно угрожал убить меня...»

Множество историй из детства актрисе напомнила мама. Потому что многие тяжелые моменты за Шэрон предусмотрительно стерла память.

«Вместе с мамой мы совершили большой прорыв, - вспомнила потом Стоун. - Когда я завершила книгу, я читала ее моей матери в течение трех дней. У меня тогда был грипп. Я была в постели, и она легла в постель со мной, пока я заканчивала книгу. А затем я записала полтора часа ее рассказов. И потом я переписала большую часть книги».

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Про «Основной инстинкт», Де Ниро и Скорсезе

«Этот проект был моим восемнадцатым фильмом! - вспоминает Шэрон о картине, сделавшей ее звездой. - До этого я снималась в паршивом кино и дерьмовых сериалах. Тогда еще телевидение не правило миром... Я знала, что этот фильм - мой последний шанс: я уже была старовата для бизнеса, в котором не успела развернуться. Мне нужен был прорыв.

Только в Каннах Майкл Дуглас узнал, что у меня и прежде были съемки во всех этих шлаковых картинах. Он встал и произнес прекрасный тост в мою честь. Это был волшебный момент: на мне была лишь пляжная накидка, потому что в мой номер в тот день вломились и украли «вещи Шэрон Стоун». ». Я была звездой без копейки в кармане на новую одежду. Добро пожаловать в Голливуд, дорогуша!»