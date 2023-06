Шэрон Стоун разродилась откровенными и порой даже шокирующими мемуарами

Пример Шэрон Стоун тому подтверждение. Икона Голливуда, секс-символ, лауреат «Золотого глобуса», «Эмми» и номинант на «Оскар» в 65 лет решила, уж извините за каламбур, вспомнить все (именно так называется один из самых хитовых фильмов Шэрон).

Актриса написала мемуары под названием The Beauty of Living Twice («Красота двух жизней» или «Красота жизни, прожитой дважды»), за которые получила два миллиона долларов.