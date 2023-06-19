Богиня косплея с многомиллионной аудиторией: жизнь и творчество блогера Кристины Финк

Биография блогера

Кристина Финк – знаменитый российский блогер и косплеер. Девушка имеет многомилионную аудиторию в Интернете, обладает яркой внешностью, ведет собственный блог и тщательно следит за собой. В свои работы она вкладывает немалые деньги и, что самое главное, душу и сердце.

Любила смотреть аниме и с детства модничала

О биографии блогера на данный момент известно мало. Кристина Финк (настоящая фамилия Исламова) родилась 19 января 1997 года во Владивостоке, где и получила среднее образование. Любимым увлечением девушки был просмотр аниме.

Сначала родители противились хобби подростка в отличие от бабушки, которая работала в детском саду и помогала создавать Кристине первые, еще детские, образы. Однако, когда любимое занятие дочери переросло в более серьезный формат, ее поддержали и родители.