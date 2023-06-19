Богиня косплея с многомиллионной аудиторией: жизнь и творчество блогера Кристины Финк

Биография блогера
Кристина Финк – знаменитый российский блогер и косплеер. Девушка имеет многомилионную аудиторию в Интернете, обладает яркой внешностью, ведет собственный блог и тщательно следит за собой. В свои работы она вкладывает немалые деньги и, что самое главное, душу и сердце.
Любила смотреть аниме и с детства модничала
О биографии блогера на данный момент известно мало. Кристина Финк (настоящая фамилия Исламова) родилась 19 января 1997 года во Владивостоке, где и получила среднее образование. Любимым увлечением девушки был просмотр аниме.
Сначала родители противились хобби подростка в отличие от бабушки, которая работала в детском саду и помогала создавать Кристине первые, еще детские, образы. Однако, когда любимое занятие дочери переросло в более серьезный формат, ее поддержали и родители.
Финк до популярности в Интернете (справа). Фото: соцсети
Делала обзоры к компьютерным играм и занималась косплеем
Девушка увлеклась косплеем еще в подростковом возрасте. Ее первым персонажем, которого девушка искусно изобразила, стал герой аниме «Наруто». В таком виде Кристина выступила для городского фестиваля. Девушке блестяще удалось вжиться в роль любимого персонажа.
Вскоре после переезда в Санкт-Петербург Финк появилась на YouTube-канале «Фабрика лайков». Это реалити-шоу о том, как стать видеоблогером. Юное дарование заметил Lee Kei — создатель шоу DaiFiveTop. Он взял Кристину на роль ведущей для рубрики «Один на один».
У Финк появились первые поклонники и первые хейтеры. Подписчики канала жаловались, что она часто сравнивает несовместимые или неинтересные понятия, поэтому Lee Kei пришлось заменить ведущую.
Параллельно Кристина работала на канале Alyska. Она стала создателем рубрики GameThink, где делала обзоры к компьютерным играм.
И все-таки большую популярность Финк принес косплей. Она создала группу в соцсети под названием «Няшный бложик», где начала делиться с поклонниками результатами трудов.
Параллельно на YouTube девушка выкладывала видео о процессе создания образов, знакомила фанатов с культурой косплея и историей персонажей. Также там публиковались видео с фестивалей, в которых участвовала девушка, и уроки по макияжу. В 2017 году Кристина по неизвестным причинам удалила канал и забросила группу.
Кристина в образе персонажа комиксов Харли Квинн. Фото: соцсети
В это время девушка начала развивать еще один аккаунт. Она сделала совместные фото в стиле косплея с другими популярными блогерами, например, «украинской Барби» Валерией Лукьяновой.
В 2019 году Кристина создала группы в Сети под названием Kalinka Fox Official, существующую до сих пор. Основу сообщества составляют альбомы, заполненные фотосетами косплея.
Чтобы стать более привлекательной, красотка решилась на изменения внешности. Она сделала ринопластику (операцию по коррекции носа), о чем рассказала фанатам. Это вызвало волну негатива со стороны подписчиков.
У девушки есть вторая страница в соцсети, которую она ведет под псевдонимом KalinkaFox. Здесь публикуются откровенные фотографии, демонстрирующие достоинства фигуры (при росте 160 см Финк весит около 55 кг).
Блогер часто воссоздает образы персонажей популярных аниме, фильмов, сериалов и игр. Ей нравится воплощать героев «Ведьмака» и «Игры престолов». Также девушка с особой теплотой относится к Харли Квинн, которую неоднократно изображала. Кумиром в мире косплея считает Джессику Нигри.
Одной из ярких работ стало перевоплощение Кристины с Жанной Рудаковой в персонажей аниме «Убей или умри».
К любимому аниме «Наруто» красавица продолжает периодически возвращаться. Одним из примеров стал образ Хинаты Хьюги, в наряд для которого вошли черные брюки, сетчатый топ, спортивная куртка и парик из длинных черных волос. Также девушка в своих образах нередко использует линзы, чтобы поменять цвет глаз.
В 2019 году Сеть всколыхнула пародия, которую девушка сделала на зажигательный танец Рикардо Милоса. На фото она предстала в откровенном купальнике и красной бандане. Поклонники оценили работу косплеера.
Кристина и фрик-дива Валерия Лукьянова организовали совместную фотосессию для своих поклонников. Фото: соцсети
Личная жизнь Кристины
О личной жизни Финк также известно довольно мало. Девушка никогда не раскрывала в интервью имена своих избранников. Дива занимается косплеем и развивает соцсети. Странички наполнены исключительно контентом, связанным с любимым делом.
Блогер сейчас
В 2020 году Кристине удалось показать отличный результат, создав 43 новых образа. Ее Гермиону Грейнджер невозможно отличить от оригинала, несмотря на то, что в реальности фигура девушки сильно отличается от параметров актрисы Эммы Уотсон.
Рыжеволосая красавица в образе Человека-паука. Фото: соцсети
Позитивной получилась фотосессия в костюме Фионы из «Шрека». Стройная блогер расположилась на траве залитой солнечными лучами поляны в бархатном изумрудном платье с золотой отделкой.
Сейчас модель развивается вместе со стремящимися вперед технологиями, и очередной работой 2021 года стал косплей девушки-андроида 2B из NieR Automata.
Финк в образе Фионы из мультфильма «Шрек». Фото: соцсети
Интересные факты
1) Финк не коллекционирует свои костюмы. Она оставляет только самые любимые, остальные продает.
2) В рейтинге лучших мировых косплееров, составленном интерактивным порталом по киберспорту cq.ru, модель заняла почетное второе место.